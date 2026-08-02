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Airline News Update: लंडन जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा झटका! ‘या’ एअरलाईनने बंद केली थेट विमान सेवा; काय आहे नेमकं कारण?

Updated On: Aug 02, 2026 | 04:08 PM IST
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सारांश

Airline News Update : लंडनला जाणाऱ्या भारतीय प्रवाशांसाठी एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. देशातील एका प्रमुख विमान कंपनीने भारतातून लंडनसाठी चालवण्यात येणारी आपली थेट विमान सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • लंडन जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा झटका!
  • ‘या’ एअरलाईनने बंद केली थेट विमान सेवा
  • काय आहे नेमकं कारण?
Airline News Update: जर तुम्ही अलीकडे परदेश प्रवासाचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इंडिगोने लंडनला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा धक्का दिला आहे. कंपनीने नुकतीच घोषणा केली ( Airline News Update ) आहे की, २५ ऑक्टोबरपासून लंडन हिथ्रोसाठीची आपली थेट विमानसेवा तात्पुरती स्थगित केली जाईल. या निर्णयामुळे प्रवाशांचे हाल होणार आहेत. पण नेमकं का घेतला हा निर्णय?

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लंडनला जाणारी विमानसेवा का स्थगित केली जातेय?

इंडिगोच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांत अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

विविध देशांकडून हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध
वाढत्या इंधनाच्या किमती
परकीय चलनावरील दबाव
सतत वाढणारा परिचालन खर्च
कंपनीचे म्हणणे आहे की, या सगळ्या घटकांमुळे लांब पल्ल्याच्या विमानसेवेचा खर्च आणि संचालन पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या महाग आणि कठीण झाले आहे, त्यामुळे कंपनीने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

नॉर्स अटलांटिकसोबतचा करारही संपुष्टात

लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांचा अनुभव मिळवण्यासाठी इंडिगोने २०२५ मध्ये नॉर्स अटलांटिक एअरवेजकडून सहा बोईंग ७८७-९ ड्रीमलायनर विमाने भाडेतत्त्वावर घेतली होती. इंडिगोच्या म्हणण्यानुसार, या भागीदारीद्वारे त्यांनी युरोप आणि यूकेमधील अनेक मार्गांवर सेवा सुरू केली होती. तथापि, हा वेट-लीज करार आता ऑक्टोबर अखेरपर्यंत संपुष्टात आणला जाईल.

कोणत्या सेवा सुरू राहतील?

लंडनला जाणारी उड्डाणे सध्या स्थगित राहतील.
मुंबई-ॲमस्टरडॅम मार्गावरील उड्डाणे सुरू राहतील.
या मार्गांवर एअरबस ए३२१एक्सएलआर विमानांचा वापर केला जाईल.
एअरलाइन सध्या आपल्या ताफ्यात नवीन एअरबस ए३५०-९०० विमानांचा समावेश करण्याची तयारी करत आहे.

प्रवाशांसाठी काय व्यवस्था केली जाईल?

इंडिगोच्या म्हणण्यानुसार, ज्या प्रवाशांच्या बुकिंगवर या निर्णयामुळे परिणाम झाला आहे, त्यांना पर्यायी उड्डाणांचे पर्याय दिले जातील.
इतर उड्डाणांवर पुनर्बुकिंगचे पर्याय
पात्र प्रवाशांसाठी परताव्याचे पर्याय
विशेष प्रवास सहाय्य
यांसारखे पर्याय उपलब्ध करुन दिले जातील. ज्यामुळे प्रवाशांना होणारी अडचण कमी केली जाईल.

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Web Title: Airline news update direct flights london suspended marathi

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Published On: Aug 02, 2026 | 04:08 PM

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