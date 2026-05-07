Renault Car Discount May 2026: कार खरेदीची सुवर्णसंधी! ‘या’ गाड्यांवर मिळतोय ₹65,000 पर्यंतचा भरघोस डिस्काउंट; जाणून घ्या सविस्तर

हे सर्व ऑफर्स 31 मे 2026 पर्यंत वैध आहेत. तसेच, अलीकडेच लाँच झालेली ‘डस्टर’ (Duster) ही मिड-साईज SUV सध्या कोणत्याही ऑफर स्कीममध्ये समाविष्ट नाही. सवलतीची रक्कम शहर, डीलरशिप आणि स्टॉकच्या वर्षावर अवलंबून बदलू शकते.
रेनोच्या किगर या कॉम्पॅक्ट SUV वर या महिन्यात सर्वात मोठी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
कौटुंबिक वापरासाठी प्रसिद्ध असलेल्या 7-सीटर ‘ट्रायबर’वर मे महिन्यात विशेष सवलती दिल्या जात आहेत.
रेनोची सर्वात परवडणारी हॅचबॅक ‘क्विड’वरही आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत.
दिलेल्या सर्व किमती या एक्स-शोरूम आहेत. ऑफरची अचूक माहिती आणि स्टॉकच्या उपलब्धतेसाठी आपल्या जवळच्या रेनो डीलरशिपशी संपर्क साधून खात्री करून घ्यावी.
