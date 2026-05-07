Renault Car Discount May 2026: कार खरेदीची सुवर्णसंधी! ‘या’ गाड्यांवर मिळतोय ₹65,000 पर्यंतचा भरघोस डिस्काउंट; जाणून घ्या सविस्तर

Renault Car Discount: रेनो इंडियाने मे 2026 साठी आपल्या किगर, ट्रायबर आणि क्विड या कारवर ₹65,000 पर्यंतचा डिस्काउंट जाहीर केला आहे. कोणत्या मॉडेलवर किती बचत होईल, याची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.

Updated On: May 07, 2026 | 05:15 PM
कार खरेदीची सुवर्णसंधी! 'या' गाड्यांवर मिळतोय ₹65,000 पर्यंतचा भरघोस डिस्काउंट (Photo Credit- X)

Renault Car Discount May 2026 News: नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असलेल्या ग्राहकांसाठी मे 2026 हा महिना अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. आघाडीची कार उत्पादक कंपनी ‘रेनो’ (Renault) आपल्या सर्वाधिक लोकप्रिय 3 मॉडेल्सवर आकर्षक सवलती देत आहे. यामध्ये किगर (Kiger), ट्रायबर (Triber) आणि क्विड (Kwid) या कारचा समावेश असून, मॉडेल आणि स्टॉकच्या उपलब्धतेनुसार हा डिस्काउंट दिला जात आहे. या महिन्यात ‘रेनो किगर’ या SUV वर सर्वाधिक ₹65,000 पर्यंतची सूट मिळत आहे.

महत्त्वाची नोंद:

हे सर्व ऑफर्स 31 मे 2026 पर्यंत वैध आहेत. तसेच, अलीकडेच लाँच झालेली ‘डस्टर’ (Duster) ही मिड-साईज SUV सध्या कोणत्याही ऑफर स्कीममध्ये समाविष्ट नाही. सवलतीची रक्कम शहर, डीलरशिप आणि स्टॉकच्या वर्षावर अवलंबून बदलू शकते.

1. रेनो किगर (Renault Kiger): मे 2026 ऑफर्स

रेनोच्या किगर या कॉम्पॅक्ट SUV वर या महिन्यात सर्वात मोठी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.

  • VIN 2026 स्टॉक: नवीन स्टॉकवर एकूण ₹65,000 पर्यंत लाभ मिळत आहे.
  • यामध्ये ₹20,000 रोख सवलत (Cash Discount), ₹15,000 एक्सचेंज बोनस, ₹15,000 लॉयल्टी बेनेफिट आणि ₹10,000 कॉर्पोरेट डिस्काउंटचा समावेश आहे.
  • ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी ₹4,000 चा रूरल बेनेफिटही उपलब्ध आहे.
  • MY2025 स्टॉक: जर तुम्ही मागील वर्षाचा (2025) स्टॉक खरेदी केला, तर तुम्हाला तब्बल ₹88,500 पर्यंतची मोठी बचत करता येईल.
  • किंमत: ₹5.81 लाख ते ₹10.34 लाख (एक्स-शोरूम).

2. रेनो ट्रायबर (Renault Triber): मे 2026 ऑफर्स

कौटुंबिक वापरासाठी प्रसिद्ध असलेल्या 7-सीटर ‘ट्रायबर’वर मे महिन्यात विशेष सवलती दिल्या जात आहेत.

  • VIN 2026 स्टॉक: या नवीन मॉडेलवर ₹45,000 पर्यंत सवलत आहे.
  • यामध्ये ₹15,000 रोख सवलत, ₹15,000 एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस आणि ₹10,000 कॉर्पोरेट सवलत समाविष्ट आहे.
  • पात्र ग्राहकांसाठी ₹4,000 चा अतिरिक्त ग्रामीण लाभही दिला जाईल.
  • MY2025 स्टॉक: जुन्या स्टॉकवर ग्राहकांना ₹60,000 पर्यंत बचत करण्याची संधी आहे.
  • किंमत: ₹5.81 लाख ते ₹8.48 लाख (एक्स-शोरूम).

3. रेनो क्विड (Renault Kwid): मे 2026 ऑफर्स

रेनोची सर्वात परवडणारी हॅचबॅक ‘क्विड’वरही आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत.

  • VIN 2026 स्टॉक: क्विडवर एकूण ₹40,000 पर्यंतचा फायदा मिळत आहे.
  • यात ₹10,000 कॅश डिस्काउंट, ₹15,000 लॉयल्टी बोनस, ₹10,000 कॉर्पोरेट डिस्काउंट आणि ₹4,000 रूरल बेनेफिटचा समावेश आहे.
  • MY2025 स्टॉक: जुन्या स्टॉकच्या खरेदीवर ₹50,000 पर्यंतची सवलत मिळू शकते.
  • किंमत: ₹4.30 लाख ते ₹5.88 लाख (एक्स-शोरूम).

खरेदीपूर्वी ही खबरदारी घ्या

दिलेल्या सर्व किमती या एक्स-शोरूम आहेत. ऑफरची अचूक माहिती आणि स्टॉकच्या उपलब्धतेसाठी आपल्या जवळच्या रेनो डीलरशिपशी संपर्क साधून खात्री करून घ्यावी.

Published On: May 07, 2026 | 05:14 PM

