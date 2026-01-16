Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अरे गाडी आहे की रणगाडा! Sanjay Dutt ने खरेदी केली Tesla चे ‘हे’ पॉवरफुल वाहन, किंमत वाचूनच उडून जाल

नुकतेच संजय दत्त त्याच्या नवीन कारसोबत स्पॉट झाला आहे. या कारचा लूक इतका आगळा वेगळा आहे की पाहताच क्षणी तुम्ही देखील चाट व्हाल. चला या कारच्या किमतीबद्दल देखील जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:56 PM
फोटो सौजन्य: viralbhayani/ Instagram

फोटो सौजन्य: viralbhayani/ Instagram

  • Sanjay Dutt त्याच्या नवीन वाहनासोबत झाला स्पॉट
  • Tesla Cybertruck असे या वाहनाचे नाव
  • जाणून घ्या या पिकअप ट्र्कबद्दल
बॉलिवूड अभिनेत्यांना नेहमीच लक्झरी कार आवडत असतात. यातही कित्येकांच्या कार कलेक्शमध्ये कोटी रुपये किमतीच्या कार पाहायला मिळतात. बॉलिवूचा खलनायक Sanjay Dutt च्या ताफ्यात देखील उत्तोमोत्तम कार पाहायला मिळतात.

सध्या संजू बाबा त्याच्या अलीकडील चित्रपट ‘धुरंधर’ मुळे चर्चेत आहे. चाहते अजूनही या चित्रपटाबद्दल उत्सुक असताना संजय दत्त मुंबईत त्याच्या टेस्ला सायबरट्रकसह दिसला आहे. टेस्ला सायबरट्रकसह संजय दत्तचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये काय खास आहे आणि सायबरट्रकमध्ये कोणते फीचर्स आहेत त्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

Suzuki e-Access आणि Ather 450 आमने सामने! कोणता इलेक्ट्रिक स्कूटर जास्त दिमाखदार? जाणून घ्या

व्हिडिओमध्ये काय खास?

सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओ आणि फोटोंमध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सायबरट्रकचा लूक आणि त्याची नंबर प्लेट. हा टेस्ला सायबरट्रक अधिकृतपणे भारतात खरेदी केलेला नाही, तर तो एक आयात केलेला युनिट आहे. असाही दावा केला जात आहे की नंबर प्लेटवरून हे वाहन दुबईहून आयात केले गेले आहे. म्हणूनच, असा अंदाज आहे की ते कार्नेट परमिट वापरून भारतात आणले गेले असावे.

Tesla Cybertruck व्हेरिएंट आणि परफॉर्मन्स

टेस्ला सायबरट्रक तीन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे: लाँग रेंज, ऑल-व्हील ड्राइव्ह आणि सायबरबीस्ट. यापैकी, सायबरबीस्ट हा टॉप-एंड व्हेरिएंट असल्याचे म्हटले जाते.

Mahindra च्या ‘या’ SUV ने टाटा सिएराचा माज उतरवला! पहिल्याच दिवशी मिळवली 90 हजारांपेक्षा जास्त बुकिंग

सायबरबीस्ट व्हेरिएंट

  • अंदाजे रेंज: 514 किमी (एका चार्जवर)
  • 0 ते 96 किमी/तास: फक्त 2.6 सेकंद
  • टॉप स्पीड: 209 किमी/तास
जे लोक जास्त रेंजला प्राधान्य देतात त्यांच्यासाठी लाँग रेंज व्हेरिएंट हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. रिपोर्टनुसार, त्याची रेंज 582 किमीपर्यंत पोहोचते.

किंमत किती?

भारतीय बाजारात सध्या टेस्लाची केवळ Model Y ही कार विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. Cybertruck ने अद्याप भारतात अधिकृत प्रवेश केलेला नाही. मात्र, ही इलेक्ट्रिक पिकअप भारतात आयात करण्यात आली, तर ड्युअल मोटर AWD व्हेरिएंटची अंदाजे किंमत 1.50 कोटी ते 1.80 कोटी रुपये दरम्यान असू शकते. तर ट्रिपल मोटर सेटअप असलेल्या Cyberbeast मॉडेलची किंमत 2.10 कोटी ते 2.50 कोटी रुपये इतकी जाण्याची शक्यता आहे.

