Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Second Hand Car Scam Alert Online Fraud Used Vehicles Fraud Police Alert Helpline Number See Details

Scam Alert: Second Hand Car घेण्याचा विचार करताय तर या मोठ्या फसवणुकीपासून सावध राहा

लोक स्वस्त व्यवहारांच्या आमिषाला बळी पडून फसवणूक करणाऱ्यांनी रचलेल्या जाळ्यात अडकतात. परिणामी, त्यांना आपल्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाला मुकावे लागते. ही परिस्थिती पाहता, अशा प्रकारच्या फसवणुका कशा केल्या जातात.

Updated On: May 03, 2026 | 07:19 PM
फोटो सौजन्य: गुगल

फोटो सौजन्य: गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • स्वस्त व्यवहारांच्या आमिषाला बळी पडून फसवणूक
  • या फसवणुकींपासून सावध राहा
  • तात्काळ कृती करणे अत्यावश्यक
Second Hand Car Alert : आजकाल, ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. विशेषतः सेकंड-हँड गाड्यांच्या खरेदी-विक्रीच्या संदर्भात, अनेक लोक स्वस्त व्यवहारांच्या आमिषाला बळी पडून फसवणूक करणाऱ्यांनी रचलेल्या जाळ्यात अडकतात. परिणामी, त्यांना आपल्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाला मुकावे लागते. ही परिस्थिती पाहता, अशा प्रकारच्या फसवणुका कशा केल्या जातात हे समजून घेणे आणि जर तुम्ही अशा फसवणुकीचे बळी ठरलात, तर तक्रार कुठे आणि कशी दाखल करावी हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर समजून घेऊयात

अशा फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये, फसवणूक करणारे स्वतःला गाड्यांचे विक्रेते किंवा डीलर असल्याचे भासवून लोकांचा विश्वास संपादन करतात. ते इंटरनेटवर किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गाड्यांचे आकर्षक फोटो जे अनेकदा अवास्तविकरित्या कमी किमतीला विक्रीसाठी ठेवलेले असतात असे फोटो शेअर करतात. जेणेकरून लोकांना त्वरित संपर्क साधण्याचा मोह व्हावा. त्यानंतर, ते ॲडव्हान्स पेमेंट किंवा बुकिंग शुल्क भरण्याच्या बहाण्याने पैशांची मागणी करतात.

Auto News : मध्यमवर्गीयांचा गोंधळ संपणार! CNG, Hybrid की Electric? जाणून घ्या तुमच्यासाठी कोणती कार ठरेल सर्वात फायदेशीर

या फसवणुकींपासून सावध राहा

Scammers अनेकदा बनावट कागदपत्रे, खोट्या वेबसाइट्स किंवा अगदी बनावट ओळखपत्रे सादर करतात, जेणेकरून सर्व काही कायदेशीर आणि खरे वाटावे. मात्र, ज्या क्षणी पैशांचे हस्तांतरण होते, त्याच क्षणी हे ठग गायब होतात आणि खरेदीदाराच्या लक्षात येते की आपली फसवणूक झाली आहे.

तात्काळ कृती करणे अत्यावश्यक

जर तुम्ही अशा प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीचे बळी ठरलात, तर सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे तात्काळ कृती करणे. या उद्देशासाठी सरकारने एक विशेष प्लॅटफॉर्म तयार केले आहे, ज्याला National Cybercrime Reporting Portal म्हणून ओळखले जाते. तुमची तक्रार नोंदवण्यासाठी तुम्ही या पोर्टलला ऑनलाइन भेट देऊ शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा Cyber ​​Crime Cell देखील तक्रार दाखल करू शकता.

या हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करा

यासोबतच, 1930 हा एक अत्यंत महत्त्वाचा हेल्पलाइन क्रमांक देखील सुरू करण्यात आला आहे. जर तुमची फसवणूक झाली असेल, तर तुम्ही या क्रमांकावर तात्काळ कॉल केला पाहिजे. याचा एक मुख्य फायदा असा आहे की, जर तुम्ही त्वरित तक्रार दाखल केली, तर अनेकदा ते आर्थिक व्यवहार थांबवणे किंवा गमावलेले पैसे परत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू करणे शक्य होते.

ऑनलाइन व्यवहार करताना सावधगिरी

पोलिसांनी असे नमूद केले आहे की, लोक अनेकदा तक्रार दाखल करण्यास विलंब करतात, ज्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना पकडणे कठीण होते. त्यामुळे, आपली फसवणूक झाली असा संशय ज्या क्षणी तुम्हाला येईल, त्याच क्षणी तात्काळ कृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिवाय, कोणताही ऑनलाइन व्यवहार करताना प्रत्येकाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे; उदाहरणार्थ, योग्य पडताळणी केल्याशिवाय पैसे हस्तांतरित करू नका, अनोळखी लिंक्स किंवा ऑफर्सवर विश्वास ठेवू नका आणि नेहमी अधिकृत वेबसाइट्स किंवा विश्वसनीय प्लॅटफॉर्मचाच वापर करा.

Tyre Safety Alert : कारचे टायर कधी बदलावेत ? काय सांगतात Tyre Rules ?

Web Title: Second hand car scam alert online fraud used vehicles fraud police alert helpline number see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 07:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट
1

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “
2

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान
3

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
4

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

May 18, 2026 | 03:15 PM
४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

May 18, 2026 | 03:10 PM
iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

May 18, 2026 | 02:57 PM
Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 18, 2026 | 02:48 PM
Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

May 18, 2026 | 02:41 PM
“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

May 18, 2026 | 02:37 PM
Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

May 18, 2026 | 02:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM