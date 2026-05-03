Scam Alert: Second Hand Car घेण्याचा विचार करताय तर या मोठ्या फसवणुकीपासून सावध राहा

अशा फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये, फसवणूक करणारे स्वतःला गाड्यांचे विक्रेते किंवा डीलर असल्याचे भासवून लोकांचा विश्वास संपादन करतात. ते इंटरनेटवर किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गाड्यांचे आकर्षक फोटो जे अनेकदा अवास्तविकरित्या कमी किमतीला विक्रीसाठी ठेवलेले असतात असे फोटो शेअर करतात. जेणेकरून लोकांना त्वरित संपर्क साधण्याचा मोह व्हावा. त्यानंतर, ते ॲडव्हान्स पेमेंट किंवा बुकिंग शुल्क भरण्याच्या बहाण्याने पैशांची मागणी करतात.
Scammers अनेकदा बनावट कागदपत्रे, खोट्या वेबसाइट्स किंवा अगदी बनावट ओळखपत्रे सादर करतात, जेणेकरून सर्व काही कायदेशीर आणि खरे वाटावे. मात्र, ज्या क्षणी पैशांचे हस्तांतरण होते, त्याच क्षणी हे ठग गायब होतात आणि खरेदीदाराच्या लक्षात येते की आपली फसवणूक झाली आहे.
जर तुम्ही अशा प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीचे बळी ठरलात, तर सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे तात्काळ कृती करणे. या उद्देशासाठी सरकारने एक विशेष प्लॅटफॉर्म तयार केले आहे, ज्याला National Cybercrime Reporting Portal म्हणून ओळखले जाते. तुमची तक्रार नोंदवण्यासाठी तुम्ही या पोर्टलला ऑनलाइन भेट देऊ शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा Cyber Crime Cell देखील तक्रार दाखल करू शकता.
यासोबतच, 1930 हा एक अत्यंत महत्त्वाचा हेल्पलाइन क्रमांक देखील सुरू करण्यात आला आहे. जर तुमची फसवणूक झाली असेल, तर तुम्ही या क्रमांकावर तात्काळ कॉल केला पाहिजे. याचा एक मुख्य फायदा असा आहे की, जर तुम्ही त्वरित तक्रार दाखल केली, तर अनेकदा ते आर्थिक व्यवहार थांबवणे किंवा गमावलेले पैसे परत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू करणे शक्य होते.
पोलिसांनी असे नमूद केले आहे की, लोक अनेकदा तक्रार दाखल करण्यास विलंब करतात, ज्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना पकडणे कठीण होते. त्यामुळे, आपली फसवणूक झाली असा संशय ज्या क्षणी तुम्हाला येईल, त्याच क्षणी तात्काळ कृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिवाय, कोणताही ऑनलाइन व्यवहार करताना प्रत्येकाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे; उदाहरणार्थ, योग्य पडताळणी केल्याशिवाय पैसे हस्तांतरित करू नका, अनोळखी लिंक्स किंवा ऑफर्सवर विश्वास ठेवू नका आणि नेहमी अधिकृत वेबसाइट्स किंवा विश्वसनीय प्लॅटफॉर्मचाच वापर करा.
