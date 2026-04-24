  • Zeekr 8x China Electric Car Booking In 30 Minutes Got 10000 Orders Details Inside

काही मिनिटात 10,000 पेक्षा अधिक कारचे बुकिंग, लाँच होताच बाजारात तुफानी धडाका; ‘या’ इलेक्ट्रिक कारची किंमत वाचून डोळेच फिरतील

ही कार मॅक्स, अल्ट्रा, अल्ट्रा+ आणि टॉप-ऑफ-द-लाइन याओयिंग यांसारख्या अनेक व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. ही नवीन कार नक्की किती किमतीला मिळणार आहे आणि किती मिनिट्समध्ये बुकिंग झाले जाणून घ्या

Updated On: Apr 24, 2026 | 07:54 PM
अवघ्या अर्ध्या तासात १० हजार गाड्यांचे बुकिंग (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • चीनच्या या इलेक्ट्रिक कारची अवघ्या अर्ध्या तासात विक्री 
  • १० हजार कार्सचे झाले बुकिंग 
  • कारचे वैशिष्ट्य आणि किंमत घ्या जाणून 
चीन इलेक्ट्रिक आणि हाय-टेक कारच्या जगात वेगाने प्रगती करत आहे. यामुळेच ही वाहने लोकांमध्ये इतकी लोकप्रिय आहेत. याच संदर्भात, Zeekr 8X ला लाँच झाल्यापासून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. या कारला इतका चांगला प्रतिसाद मिळाला की, हजारो लोकांनी काही मिनिटांतच ती बुक केली, जे तिची मागणी दर्शवते.

चीनमध्ये लाँच झालेल्या Zeekr 8X ला बुकिंग सुरू होताच ग्राहकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. केवळ ३८ मिनिटांत, या कारला १०,००० हून अधिक ऑर्डर्स मिळाल्या. इतकेच नाही, तर केवळ ४८ तासांत हा आकडा ३०,००० हून अधिक झाला. यावरून हे स्पष्ट होते की, लॉन्च झाल्यापासून ही कार बाजारात यशस्वी ठरली आहे.

या कारची किंमत काय आहे?

ही इलेक्ट्रिक कार मॅक्स, अल्ट्रा, अल्ट्रा+ आणि टॉप मॉडेल याओयिंग यांसारख्या अनेक व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. चीनमध्ये याची किंमत अंदाजे ₹४.५ दशलक्ष अर्थात भारतात ४५ लाखापासून सुरू होते आणि ₹६.९ दशलक्षपर्यंत म्हणजेच साधारण ६९ लाखापर्यंत जाते, ज्यामुळे ही एक प्रीमियम-सेगमेंट लक्झरी एसयूव्ही झाली आहे. 

कारची वैशिष्ट्ये आणि पॉवर

वैशिष्ट्ये आणि पॉवरच्या बाबतीत, Zeekr 8x केवळ दिसण्यातच नव्हे तर कामगिरीतही प्रभावी आहे. यात शक्तिशाली इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरला प्रगत तंत्रज्ञानासोबत जोडले आहे, ज्यामुळे अत्यंत वेगवान आणि सुरळीत ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळतो. काही व्हेरिएंटमध्ये, ही कार अत्यंत वेगवान ॲक्सेलरेशन देऊ शकते, ज्यामुळे ती काही सेकंदातच ० ते १०० किलोमीटर प्रति तास वेग गाठते.

याची रेंजही जास्त आहे, म्हणजेच ती एका चार्जवर किंवा पूर्ण टाकीवर लक्षणीय अंतर कापू शकते. यात फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान देखील आहे, ज्यामुळे बॅटरी कमी वेळेत चार्ज होते. कारचा इंटीरियर लक्झरी आणि हाय-टेक वैशिष्ट्यांसाठी अतिशय योग्य आहे.

ही वैशिष्ट्ये ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित करतील

यात मोठी स्क्रीन, प्रगत इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, स्मार्ट ड्रायव्हिंग वैशिष्ट्ये आणि आरामदायक आसनव्यवस्था आहे, ज्यामुळे एक उत्कृष्ट अनुभव मिळतो. शिवाय, ही कार सुरक्षितता आणि स्मार्ट ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञानामध्येही अग्रेसर आहे. यात अशी वैशिष्ट्ये आहेत जी चालकाला मदत करतात आणि ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित व सोपे करतात.

Published On: Apr 24, 2026 | 07:49 PM

