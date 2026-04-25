Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nanded Crime: नांदेडमध्ये भररस्त्यात खून; किरकोळ वादातून पाठलाग करून मिस्त्रीवर चाकूने हल्ला

नांदेडच्या इंदिरा नगरमध्ये किरकोळ वादातून मिस्त्री प्रताप गायकवाड यांची भररस्त्यात चाकूने हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी तीन संशयितांना ताब्यात घेतले असून तपास सुरू आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 01:38 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • किरकोळ वादातून मिस्त्रीची निर्घृण हत्या
  • भररस्त्यात चाकूने सपासप वार
  • तीन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात; तपास सुरू
नांदेड: नांदेड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील इंदिरा नगर परिसरात एका मिस्त्रीचा भररस्त्यात हत्या करण्यात आल्याची समोर आले आहे. किरकोळ वादातून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे नांदेडमधील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव प्रताप गायकवाड असे आहे. प्रताप यांचा काही व्यक्तींशी किरकोळ वाद झाला होता. हा वाद मिटला असे वाटत असतानाच, प्रताप घरी जात असतांना आरोपींनी त्यांचा पाठलाग सुरु केला. आपल्या मित्रांच्या मदतीने आरोपींनी प्रताप यांना वाटेत अडवले आणि त्यांच्यावर चाकूने सपासप वार केले. या हल्ल्यात प्रताप गंभीर जखमी झाले आणि उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

पुण्यातील वारजे परिसरात गोळीबाराचा थरार! 5-6 जण सलूनमध्ये शिरले अन्…

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताणब्यांत घेतला. या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने तीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांची कसून चौकशी सुरु आहे. हे कृत्य पूर्ववैमनस्यातून किंवा जुन्यवादातून घडल्याचे बोलले जात आहे. भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून पोलिसांनी कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.

नांदेड पोलिसांची मोठी कारवाई; १० घरफोडी गुन्ह्यांचा छडा; ७८ लाखांहून अधिक मुद्देमाल जप्त

नांदेड पोलिसांनी घरफोडी आणि चोरीच्या मालिकेतील गुन्ह्यांचा यशस्वी छडा लावत १९ गुन्हे उघडकीस आणले असून ४४.५ तोळे सोने, १७१.४ तोळे चांदी तसेच इतर मालमत्ता असा एकूण ७८ लाख ३६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक अबिनाशकुमार यांनी पत्रकारांना दिली. भाग्यनगर, शिवाजीनगर आणि विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दाखल असलेल्या घरफोडी व चोरीच्या गुन्ह्यांचा तपास करताना ही कारवाई करण्यात आली.

या प्रकरणी पोलिसांनी ५ आरोपींना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून सखोल चौकशी करण्यात आली. आरोपींनी विविध भागात घरफोड्या करून चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. सोहेब अब्दुल सत्तार (रा. जवाहरनगर नांदेड वय १९), प्रदीपकुमार विरेंद्रप्रसाद कौरी (रा.धनेगाव बळीरामपूर वय १९), अर्जुन पुरूषोत्तम मोरे (रा. चौफाळा मरघाट वय २८), शेख नईम शेख मैनोद्दीन (रा. कैलासनगर, नांदेड, वय २२), आशा हरिशचंद्र तेलंग (वय ५६ रा. शाहूनगर, नांदेड) अशी आरोपींची नावे आहे.

Ratnagiri Crime: बायपास झाल्याचे माहित असूनही छातीवर हल्ला, रत्नागिरीत जुन्या वादातून हत्या; 17 दिवसांनी आरोपी अटकेत

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नांदेड शहरातील इंदिरा नगर परिसरात.

  • Que: हत्येचे कारण काय होते?

    Ans: किरकोळ वादाचे रूपांतर मोठ्या संघर्षात झाले.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: तीन संशयितांना ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Nanded crime murder in broad daylight in nanded

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 01:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू
1

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू

Nagpur Crime: ‘गुलाबजाम’वरून वाद अन् तरुणाची हत्या; नागपुरात मित्राने चाकू भोसकून केला प्राणघातक हल्ला
2

Nagpur Crime: ‘गुलाबजाम’वरून वाद अन् तरुणाची हत्या; नागपुरात मित्राने चाकू भोसकून केला प्राणघातक हल्ला

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या
3

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

Buldhana Crime: थरारक हत्याकांड! चारित्र्याच्या संशयातून बापानेच केलं पोटच्या मुलीचं शीर धडावेगळं
4

Buldhana Crime: थरारक हत्याकांड! चारित्र्याच्या संशयातून बापानेच केलं पोटच्या मुलीचं शीर धडावेगळं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Tips: फ्रिजमध्ये मळून ठेवलेलं पीठ किती सुरक्षित? आरोग्यावर कसा होतो परिणाम

Health Tips: फ्रिजमध्ये मळून ठेवलेलं पीठ किती सुरक्षित? आरोग्यावर कसा होतो परिणाम

May 14, 2026 | 05:35 PM
Electric Cars : कमी किंमत, जबरदस्त फीचर्स! भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी येतेय Hyundai ची सर्वात स्वस्त EV; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

Electric Cars : कमी किंमत, जबरदस्त फीचर्स! भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी येतेय Hyundai ची सर्वात स्वस्त EV; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

May 14, 2026 | 05:33 PM
Vaibhav Suryvanshi अन् ‘या’ खेळाडूंची Team India त एन्ट्री; श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार

Vaibhav Suryvanshi अन् ‘या’ खेळाडूंची Team India त एन्ट्री; श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार

May 14, 2026 | 05:33 PM
Sharad Pawar News: ‘देशातील परिस्थिती गंभीर…’; शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींकडे मोठी मागणी

Sharad Pawar News: ‘देशातील परिस्थिती गंभीर…’; शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींकडे मोठी मागणी

May 14, 2026 | 05:28 PM
TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ

TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ

May 14, 2026 | 05:25 PM
दिग्गज कंपन्यांनी उचललं मोठं पाऊल, WFH आणि परदेशी यात्रांबाबत PM मोदी यांच्या आवाहनानंतर घेतला निर्णय

दिग्गज कंपन्यांनी उचललं मोठं पाऊल, WFH आणि परदेशी यात्रांबाबत PM मोदी यांच्या आवाहनानंतर घेतला निर्णय

May 14, 2026 | 05:24 PM
NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”

NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”

May 14, 2026 | 05:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM