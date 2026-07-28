Skoda Slavia Facelift ची लाँच डेट ठरली! १८ ऑगस्टला होणार एंट्री, पाहा काय असतील महत्त्वाचे बदल

स्कोडा स्लाव्हियाच्या पहिल्या मोठ्या अपडेटची प्रतीक्षा आता संपत आली आहे. १८ ऑगस्ट रोजी अधिकृतपणे लाँच होणाऱ्या या स्लाव्हिया फेसलिफ्टमध्ये केवळ दिसायलाच बदल नसून अनेक महत्त्वाचे मेकॅनिकल आणि फिचर्समधील अपडेट्स पाहायला मिळणार आहेत. २०२२ च्या सुरुवातीला भारतीय मार्केटमध्ये आल्यानंतर या सेडान कारमधील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल मानला जात आहे.
काय असतील मेकॅनिकल बदल?
या कारमधील सर्वात मोठा मेकॅनिकल बदल म्हणजे १.०-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनसोबत मिळणारे नवीन ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स. सध्याच्या ६-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऐवजी या मॉडेलमध्ये नवीन ८-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन मिळण्याची शक्यता आहे, जे नुकत्याच आलेल्या कुशाक फेसलिफ्टमध्ये देण्यात आले आहे. यामुळे हायवेवर गाडी चालवताना स्मूथ अॅक्सिलेरेशन आणि उत्तम मायलेज मिळण्यास मदत होईल. दुसरीकडे, १.५-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच ७-स्पीड DSG गिअरबॉक्स कायम ठेवला जाईल. हे १.५-लीटर इंजिन १५० PS पॉवर आणि २५० Nm टॉर्क जनरेट करते, तर १.०-लीटर इंजिन ११५ PS पॉवर आणि १७८ Nm टॉर्क देते.
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इंटेरियर आणि फीचर्स
कारच्या इंटिरियरचा विचार केल्यास, डॅशबोर्डच्या मूळ डिझाइनमध्ये फारसा बदल केलेला नाही, परंतु केबिनमधील तंत्रज्ञान आणि कम्फर्ट वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यात नवीन आणि मोठा फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर दिला जाऊ शकतो. याशिवाय, प्रीमियम व्हेरियंट्समध्ये फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स, नवीन अपहोल्स्ट्री आणि मागच्या सीटसाठी मसाज फंक्शन यांसारखे फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. १०.२५-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, ८-स्पीकर साऊंड सिस्टम, ६ एअरबॅग्ज आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यांसारखे फीचर्स यात कायम असतील.
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एक्सटिरियर डिझाइनची वैशिष्ट्ये
एक्सटिरियर डिझाइनमध्ये देखील अनेक नवीन बदल पाहायला मिळतील. कारच्या पुढील भागात अधिक स्लिम डिझाइनचे LED हेडलाइट्स आणि आधीपेक्षा अधिक रुंद व मोठी फ्रंट ग्रिल देण्यात आली आहे. या ग्रिलमध्ये इल्युमिनेटेड डिझाइन असू शकते. तसेच फ्रंट बंपर पूर्णपणे नव्याने रि-डिझाइन करण्यात आला आहे. कारच्या मागील भागात नवीन LED ग्राफिक्ससह टेललाइट्स आणि जास्त क्लीन दिसणारा रियर बंपर देण्यात आला आहे.
नव्या अपडेट्स आणि फीचर्समुळे स्कोडा स्लाव्हिया फेसलिफ्टची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा काहीशी अजून जास्त असण्याची शक्यता आहे.