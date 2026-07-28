मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Skoda Slavia Facelift ची लाँच डेट ठरली! १८ ऑगस्टला होणार एंट्री, पाहा काय असतील महत्त्वाचे बदल

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

स्कोडा इंडिया १८ ऑगस्ट रोजी आपली लोकप्रिय सेडान कार 'स्लाव्हिया फेसलिफ्ट' लाँच करणार आहे. नव्या स्लाव्हियामध्ये स्लिम LED हेडलाइट्स, रि-डिझाइन बंपर, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि १.०-लीटर इंजिनसाठी नवीन ८-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन यांसारखे मोठे बदल पाहायला मिळतील.

Skoda Slavia Facelift ची लाँच डेट ठरली! १८ ऑगस्टला होणार एंट्री, पाहा काय असतील महत्त्वाचे बदल
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • स्कोडा स्लाव्हिया फेसलिफ्ट १८ ऑगस्ट रोजी भारतीय बाजारात अधिकृतपणे लाँच केली जाणार आहे.
  • १.०-लीटर टर्बो इंजिनमध्ये नवीन ८-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा महत्त्वपूर्ण पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे.
  • कारच्या एक्सटिरियर डिझाइनमध्ये स्लिम LED लाईट्स, नवीन ग्रिल आणि री-डिझाइन केलेले बंपर मिळतील.

स्कोडा स्लाव्हियाच्या पहिल्या मोठ्या अपडेटची प्रतीक्षा आता संपत आली आहे. १८ ऑगस्ट रोजी अधिकृतपणे लाँच होणाऱ्या या स्लाव्हिया फेसलिफ्टमध्ये केवळ दिसायलाच बदल नसून अनेक महत्त्वाचे मेकॅनिकल आणि फिचर्समधील अपडेट्स पाहायला मिळणार आहेत. २०२२ च्या सुरुवातीला भारतीय मार्केटमध्ये आल्यानंतर या सेडान कारमधील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल मानला जात आहे.

काय असतील मेकॅनिकल बदल?

या कारमधील सर्वात मोठा मेकॅनिकल बदल म्हणजे १.०-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनसोबत मिळणारे नवीन ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स. सध्याच्या ६-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऐवजी या मॉडेलमध्ये नवीन ८-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन मिळण्याची शक्यता आहे, जे नुकत्याच आलेल्या कुशाक फेसलिफ्टमध्ये देण्यात आले आहे. यामुळे हायवेवर गाडी चालवताना स्मूथ अ‍ॅक्सिलेरेशन आणि उत्तम मायलेज मिळण्यास मदत होईल. दुसरीकडे, १.५-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच ७-स्पीड DSG गिअरबॉक्स कायम ठेवला जाईल. हे १.५-लीटर इंजिन १५० PS पॉवर आणि २५० Nm टॉर्क जनरेट करते, तर १.०-लीटर इंजिन ११५ PS पॉवर आणि १७८ Nm टॉर्क देते.

हॅचबॅक मार्केटमध्ये मारुती अल्टोचा डबल धमाका; ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोझची मोठी घसरण!

इंटेरियर आणि फीचर्स

कारच्या इंटिरियरचा विचार केल्यास, डॅशबोर्डच्या मूळ डिझाइनमध्ये फारसा बदल केलेला नाही, परंतु केबिनमधील तंत्रज्ञान आणि कम्फर्ट वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यात नवीन आणि मोठा फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर दिला जाऊ शकतो. याशिवाय, प्रीमियम व्हेरियंट्समध्ये फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स, नवीन अपहोल्स्ट्री आणि मागच्या सीटसाठी मसाज फंक्शन यांसारखे फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. १०.२५-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, ८-स्पीकर साऊंड सिस्टम, ६ एअरबॅग्ज आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यांसारखे फीचर्स यात कायम असतील.

Hero: हिरोच्या ‘विडा’ ब्रँडचे नेपाळमध्ये पदार्पण; VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि Dirt.E K3 ई-बाईक बाजारात

एक्सटिरियर डिझाइनची वैशिष्ट्ये

एक्सटिरियर डिझाइनमध्ये देखील अनेक नवीन बदल पाहायला मिळतील. कारच्या पुढील भागात अधिक स्लिम डिझाइनचे LED हेडलाइट्स आणि आधीपेक्षा अधिक रुंद व मोठी फ्रंट ग्रिल देण्यात आली आहे. या ग्रिलमध्ये इल्युमिनेटेड डिझाइन असू शकते. तसेच फ्रंट बंपर पूर्णपणे नव्याने रि-डिझाइन करण्यात आला आहे. कारच्या मागील भागात नवीन LED ग्राफिक्ससह टेललाइट्स आणि जास्त क्लीन दिसणारा रियर बंपर देण्यात आला आहे.

नव्या अपडेट्स आणि फीचर्समुळे स्कोडा स्लाव्हिया फेसलिफ्टची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा काहीशी अजून जास्त असण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Skoda slavia facelift launch date august 18 features auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2027 Kawasaki Ninja 300 भारतामध्ये लाँच; किंमत ₹३.३४ लाखांपासून सुरु! जाणून घ्या फीचर्स आणि सर्वकाही
1

2027 Kawasaki Ninja 300 भारतामध्ये लाँच; किंमत ₹३.३४ लाखांपासून सुरु! जाणून घ्या फीचर्स आणि सर्वकाही

किया इंडियाची नवी ‘सिरॉस ईव्ही’ लाँच; १३.४९ लाख रुपयांपासून आकर्षक किमतीत उपलब्ध
2

किया इंडियाची नवी ‘सिरॉस ईव्ही’ लाँच; १३.४९ लाख रुपयांपासून आकर्षक किमतीत उपलब्ध

हॅचबॅक मार्केटमध्ये मारुती अल्टोचा डबल धमाका; ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोझची मोठी घसरण!
3

हॅचबॅक मार्केटमध्ये मारुती अल्टोचा डबल धमाका; ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोझची मोठी घसरण!

Hero: हिरोच्या ‘विडा’ ब्रँडचे नेपाळमध्ये पदार्पण; VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि Dirt.E K3 ई-बाईक बाजारात
4

Hero: हिरोच्या ‘विडा’ ब्रँडचे नेपाळमध्ये पदार्पण; VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि Dirt.E K3 ई-बाईक बाजारात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Skoda Slavia Facelift ची लाँच डेट ठरली! १८ ऑगस्टला होणार एंट्री, पाहा काय असतील महत्त्वाचे बदल

Skoda Slavia Facelift ची लाँच डेट ठरली! १८ ऑगस्टला होणार एंट्री, पाहा काय असतील महत्त्वाचे बदल

Jul 28, 2026 | 02:20 PM
Monsoon Small Business: पावसाळ्यात कमी खर्चात सुरू करा ‘हे’ 5 व्यवसाय; होईल तुफान कमाई! जाणून घ्या सविस्तर

Monsoon Small Business: पावसाळ्यात कमी खर्चात सुरू करा ‘हे’ 5 व्यवसाय; होईल तुफान कमाई! जाणून घ्या सविस्तर

Jul 28, 2026 | 02:19 PM
Success Story: एका माजी शिक्षिकेने मुलासोबत कसे उभारले १५ कोटींचे साम्राज्य? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Success Story: एका माजी शिक्षिकेने मुलासोबत कसे उभारले १५ कोटींचे साम्राज्य? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Jul 28, 2026 | 02:17 PM
Rohit Pawar PC: १२ लाखांत फुटला MPSC चा पेपर, ५ लाख ॲडव्हान्स; रोहित पवारांचा नवा बॉम्ब

Rohit Pawar PC: १२ लाखांत फुटला MPSC चा पेपर, ५ लाख ॲडव्हान्स; रोहित पवारांचा नवा बॉम्ब

Jul 28, 2026 | 02:10 PM
आईसाठी मुलाचा अनोखा चमत्कार, कचऱ्यापासून घरकामासाठी तयार केले रोबोट; Video Viral

आईसाठी मुलाचा अनोखा चमत्कार, कचऱ्यापासून घरकामासाठी तयार केले रोबोट; Video Viral

Jul 28, 2026 | 02:09 PM
महापालिका किती काळ चालवणार ‘पीएमपी’? दहा तास चालली नुसतीच चर्चा; नगरसेवकांच्या टीकेनंतर…

महापालिका किती काळ चालवणार ‘पीएमपी’? दहा तास चालली नुसतीच चर्चा; नगरसेवकांच्या टीकेनंतर…

Jul 28, 2026 | 02:06 PM
Raigad News: स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणचं मोठं स्पष्टीकरण; ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही

Raigad News: स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणचं मोठं स्पष्टीकरण; ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही

Jul 28, 2026 | 02:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा