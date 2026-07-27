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हॅचबॅक मार्केटमध्ये मारुती अल्टोचा डबल धमाका; ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोझची मोठी घसरण!

Updated On: Jul 27, 2026 | 04:50 PM IST
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सारांश

भारतातील हॅचबॅक कार बाजारात जून २०२६ मध्ये वार्षिक आधारावर १७.२७% ची वाढ झाली असून एकट्या मारुती सुझुकीने ७२.१९% बाजारावर ताबा मिळवला आहे. मारुती अल्टोच्या विक्रीत तब्बल १०५.९१% ची वाढ झाली, तर दुसरीकडे ह्युंदाई i20 च्या विक्रीत ५१.७०% ची मोठी घसरण नोंदवली गेली.

हॅचबॅक मार्केटमध्ये मारुती अल्टोचा डबल धमाका; ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोझची मोठी घसरण!

फोटो क्रेडीट - AI एआय

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विस्तार
  • मारुती अल्टोची विक्री जून महिन्यात १०५.९१% ने वाढून १०,३८८ युनिट्सवर पोहोचली.
  • ह्युंदाई i20 च्या विक्रीत ५१.७०% ची मोठी घसरण होऊन १,८२८ युनिट्स नोंदवले गेले.
  • जूनमध्ये ५७,३३२ गाड्या विकून मारुती सुझुकीने हॅचबॅक बाजारात ७२.१९% वाटा मिळवला.

जून २०२६ मध्ये भारतातील हॅचबॅक कारच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर चांगली वाढ पाहायला मिळाली आहे. बाजारातील १६ प्रमुख हॅचबॅक मॉडेल्सची एकूण ७९,४१९ युनिट्स विक्री झाली असून, जून २०२५ च्या तुलनेत ही वाढ १७.२७% आहे. मात्र, मे २०२६ च्या तुलनेत मासिक विक्रीत १४.४५% ची घसरण झाली आहे. तसेच, चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत २,६८,१६३ हॅचबॅक गाड्यांची विक्री झाली असून, गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत ही २४.१५% ची मोठी वाढ आहे.

मारुती अल्टोची दमदार रिएंट्री

या संपूर्ण आकडेवारीत सर्वात मोठा धमाका मारुती अल्टोने केला आहे. जून २०२६ मध्ये अल्टोच्या १०,३८८ युनिट्सची विक्री झाली, जी गेल्या वर्षीच्या जून महिन्याच्या तुलनेत तब्बल १०५.९१% जास्त आहे. दुसऱ्या तिमाहीचा विचार केला तर, अल्टोने गेल्या वर्षीच्या १५,६२६ युनिट्सच्या तुलनेत यंदा ३१,१३१ युनिट्सची विक्री करत आपली विक्री जवळपास दुप्पट केली आहे. लहान गाड्यांवर जीएसटी (GST) दर कमी झाल्यामुळे अल्टोच्या मागणीत ही मोठी वाढ झाल्याचे मानले जात आहे.

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आघाडीवरील इतर हॅचबॅक गाड्या

मारुती वॅगनआर १६,९५२ युनिट्सची विक्री करत ३१.११% वार्षिक वाढीसह अव्वल स्थानी कायम आहे. मारुती स्विफ्ट १५,२१५ युनिट्ससह दुसऱ्या आणि मारुती बलेनो १२,४८८ युनिट्ससह तिसऱ्या स्थानावर आहे. याशिवाय टाटा टियागोने ७,३२९ युनिट्सची विक्री करत २१.५०% ची वार्षिक वाढ नोंदवली आहे, तर ह्युंदाई ग्रँड i10 निओसची ४,८६५ युनिट्स आणि टोयोटा ग्लान्झाची ३,५१२ युनिट्स विक्री झाली आहे.

ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोझची पिछाडी

हॅचबॅक बाजारात एकूण विक्री वाढत असताना काही लोकप्रिय गाड्यांना मात्र मोठा फटका बसला आहे. ह्युंदाई i20 च्या विक्रीत वार्षिक ५१.७०% आणि मासिक ६१.५१% ची मोठी घसरण झाली असून केवळ १,८२८ युनिट्सची विक्री झाली आहे. दुसरीकडे टाटा अल्ट्रोझची विक्री वार्षिक ३८.९५% ने घटून २,४२६ युनिट्सवर खाली आली आहे. तसेच मारुती सेलेरिओ आणि एस-प्रेसोच्या विक्रीतही घसरण पाहायला मिळाली, तर सिट्रॉन C3 (७०७ युनिट्स) आणि रेनॉ क्विड (४९२ युनिट्स) यांच्या विक्रीत अल्पशी सुधारणा झाली आहे.

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हॅचबॅक सेगमेंटवर मारुती सुझुकीचे पूर्ण वर्चस्व

जून २०२६ मध्ये एकट्या मारुती सुझुकीने ५७,३३२ हॅचबॅक गाड्या विकल्या असून (२७.१०% वार्षिक वाढ), संपूर्ण हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये मारुतीचा वाटा तब्बल ७२.१९% झाला आहे. टाटा मोटर्स ९,७५५ युनिट्ससह १२.२८% मार्केट शेअर ठेवत दुसऱ्या स्थानावर, तर ह्युंदाई ६,६९३ युनिट्ससह तिसऱ्या स्थानावर आहे. दुसऱ्या तिमाहीच्या एकूण आकडेवारीनुसार, मारुतीने तब्बल ७५.९८% मार्केट शेअर मिळवून हॅचबॅक बाजारावर आपले एकछत्री वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.

Web Title: Maruti alto sales double hyundai i20 drops hatchback market report

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Published On: Jul 27, 2026 | 04:27 PM

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