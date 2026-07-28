Success Story: एका माजी शिक्षिकेने मुलासोबत कसे उभारले १५ कोटींचे साम्राज्य? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Success Story: बिहारचा प्रसिद्ध पारंपारिक गोड पदार्थ ‘ठेकुआ’ (Thekua) संपूर्ण देशभरात पोहोचवणारी एका आई-मुलाची कहाणी आज हजारो लोकांसाठी मोठी प्रेरणा ठरली आहे. एकेकाळी केवळ घराच्या स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित असलेला ‘ठेकुआ’ आता एका मोठ्या ब्रँडचा भाग बनला आहे. बिहारमधील एका माजी शिक्षिका वीणा देवी यांनी त्यांचा मुलगा समीर याच्यासोबत घरूनच एक छोटेसे काम सुरू केले होते, ज्याचे रूपांतर आज करोडो रुपयांच्या व्यवसायात झाले आहे. त्यांची कंपनी आता दररोज हजारो ग्राहकांपर्यंत पारंपारिक स्नॅक्स पोहोचवत आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या आई-मुलाच्या जोडीने ही कमाल कशी केली आणि ठेकुआ विकून १५ कोटींचा बिझनेस कसा उभा केला.
वीणा देवी १५ वर्षे शाळेत शिक्षिका म्हणून काम केल्यानंतर त्यांचा मुलगा समीर याच्यासोबत बेंगळुरू येथे आल्या. नवीन शहरात आल्यानंतर शांत बसणे त्यांना कठीण वाटू लागले. याच काळात त्यांनी त्यांच्या हाऊसिंग सोसायटीमध्ये अनेक महिलांना घरातूनच ‘फूड बिझनेस’ चालवताना पाहिले. यापासून प्रेरित होऊन त्यांनीही स्वतःचे ‘होम किचन’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
वीणा देवी यांनी ‘अपना किचन’ नावाने काम सुरू केले आणि सर्वात आधी नमकीन ठेकुआ, गोड ठेकुआ आणि दाल भुजा यांसारखे पारंपारिक पदार्थ बनवण्यास सुरुवात केली.
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सुरुवातीला त्यांना मोजकेच ऑर्डर्स मिळत असत, परंतु व्यवसायात खरा बदल तेव्हा आला जेव्हा त्यांचा मुलगा समीर याने छठ पूजेमध्ये बनवला जाणारा गुळाचा ठेकुआ तयार करण्याचा सल्ला दिला. गुळापासून बनवलेला ठेकुआ लोकांना इतका आवडला की, जिथे रोज १० ते ५० ऑर्डर्स मिळत होत्या, तिथे काही काळातच हा आकडा १०० च्या पार गेला. वाढत्या मागणीसोबत त्यांचा व्यवसाय सतत पुढे जात राहिला.
काळाच्या ओघात वीणा देवींचे हे छोटेसे होम किचन ‘मॉम्स मेड’ (Mom’s Made) नावाच्या स्नॅक्स ब्रँडमध्ये बदलले. आता ही कंपनी दररोज १,००० हून अधिक ऑर्डर्स पूर्ण करते आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे १५ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
हा ब्रँड केवळ ठेकुआच नाही, तर निमकी आणि चना डाळ यांसारखे पारंपारिक स्नॅक्सही ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत आहे. या उत्पादनांच्या माध्यमातून विविध राज्यांतील पारंपारिक चव देशभरातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
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व्यवसाय वाढण्यासोबतच रोजगाराच्या संधीही वाढल्या आहेत. सध्या कंपनीत सुमारे ५० महिला काम करत आहेत, ज्या स्नॅक्स बनवणे आणि त्यांच्या पॅकेजिंगचे काम सांभाळतात. अशा प्रकारे हा व्यवसाय केवळ एका कुटुंबाच्या यशापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर अनेक महिलांच्या उपजीविकेचे साधन बनला आहे.