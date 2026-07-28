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Monsoon Small Business: पावसाळ्यात कमी खर्चात सुरू करा ‘हे’ 5 व्यवसाय; होईल तुफान कमाई! जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:19 PM IST
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सारांश

पावसाळा केवळ हवामानात आल्हाददायक बदल आणत नाही, तर कमाईच्या नवीन संधीही घेऊन येतो. या काळात छत्री, रेनकोट, गरम चहा-भजी, वॉटरप्रूफ कव्हर्स, कार वॉशिंग आणि डास प्रतिबंधक उत्पादनांना प्रचंड मागणी असते. अतिशय कमी भांडवलात आणि सोप्या नियोजनाने हे हंगामी व्यवसाय सुरू करून तुम्ही उत्तम नफा कमवू शकता.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पावसाळ्यात कमी खर्चात सुरू करा 5 व्यवसाय
  • व्यवसायातून होणार तुफान कमाई!
  • ज्या व्यवसायांची मागणी अचानक वाढते
Rainy Season Business Ideas: देशात सध्या अनेर राज्यांत बराच मुसळधार पाऊस पडत आहे. कामावर, कॉलेजला किंवा इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी ये-जा करणाऱ्या लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रोजचा प्रवास हा चॅलेंजिग असतोच पण या सगळ्यात पावसाळा आणखी मोठं चॅलेंज उभं करतो. पण हाच पावसाळा अनेकांसाठी उत्पन्नाचं साधन बनू शकतो. या परिस्थितीत तुम्ही असे काही व्यवसाय सुरु करु शकता जे तुम्हाला चांगलं उत्पन्न मिळवून देऊ शकतात. नेमके कोणते असे व्यवसाय आहेत जे कमी बजेटमध्ये चालू करु शकता आणि ते तुम्हाला चांगली कमाई देखील करुन देतील. सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.
ज्याप्रमाणे हिवाळ्यात ब्लँकेट्स, गरम कपडे आणि चहा यांचा व्यवसाय चांगला तेजीत चालतो. ज्याप्रमाणे उन्हाळ्यात ज्यूस, शीतपेये, एअर कंडिशनर आणि कूलर यांची मागणी वाढते. त्याचप्रमाणे, पावसाळ्यात तुम्ही असे काही छोटे व्यवसाय सुरू करू शकता, जे त्या सिजनपुरते असले तरीही चांगली कमाई करुन देऊ शकतात.  ज्यांची मागणी पावसाळ्यात अचानक वाढते. विशेष गोष्ट म्हणजे हे व्यवसाय कमी खर्चात सुरू करता येतात.

कार वॉशिंग व्यवसाय

पावसाळ्यात चिखलामुळे गाड्या आणि बाईक्स बऱ्याच घाण होतात. त्यामुळे त्या सारख्या धुवाव्या लागतात. त्यामुळे या सहज धुण्याची सेवा सुरू उपलब्ध झाली तर हा व्यवसाय चांगला चालू शकतो. त्यामुळे तुमच्यासाठी देखील हा चांगला पर्याय आहे.

वॉटरप्रूफ ॲक्सेसरीजची विक्री

पावसाळ्यात बहुतेक लोक आपल्या मौल्यवान वस्तूंचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात. मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि स्कूल बॅग्जच्या संरक्षणासाठी वॉटरप्रूफ कव्हर्सची मागणी वाढते. त्यामुळे, तुम्ही यांची खरेदी-विक्री करू शकता. पावसाळ्यात लोकांना त्यांची गरज असते.

मका विकून पैसे कमवू शकता

पावसाळ्यात लोकांना बाहेर गरमागरम मका खायला आवडतो. त्याचा क्रेझ या दरम्यान बराच भयंकर वाढतो. त्यामुळे तुम्ही हा व्यवसाय सुरू करून कमी खर्चात चांगला नफा कमवू शकता.

छत्री आणि रेनकोटचा व्यवसाय

पावसाळ्यात बाहेर प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी छत्र्या आणि रेनकोटची गरज सर्वाधिक असते. तुम्ही कमी किमतीला बाजारातून छत्र्या आणि रेनकोट खरेदी करून रस्त्याच्या कडेला एक छोटा स्टॉल लावून त्यांची विक्री करू शकता. जर तुम्हाला येणारे-जाणारे लोक दिसले, अचानक पाऊस आला तरीही तुमच्याकडून लोकं छत्री रेनकोट खरेदी करू शकतात.

चहा आणि भजीचा व्यवसाय

पावसाळ्यात लोकांना बऱ्याचवेळा गरमागरम चहा आणि भजीचा आस्वाद घ्यायला आवडतो. जर तुम्ही बाजारात किंवा पार्कमध्ये चहा, भजी आणि समोशांसारखे पदार्थ विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला, तर तुम्ही चांगले उत्पन्न मिळवू शकता. चांगली मागणी असल्याने हा व्यवसाय या काळात बराच जोर धरु शकतो. यातून चांगलं उत्पन्न मिळू शकतं.

रबर शूजचा व्यवसाय

तुम्ही रबर शूजचा व्यवसाय सुरू करू शकता. पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी चिखल आणि पाणी साचते. हे टाळण्यासाठी, लोक रबरच्या चपला विकत घेणे पसंत करतात. त्यामुळे घसरण्याचा धोका कमी होतो आणि पावसाचे पाणी आत शिरण्यापासून रोखून पाय कोरडे राहतात. पावसाळ्यात हा व्यवसाय चांगला चालतो.
या सगळ्या व्यवसायांचे पर्याय या काळात चांगलं उत्पन्न मिळवून देतील. त्यामुळे तुमचा चांगला फायदा होईल. तर मग विचार कसला करताय. जर व्यवसाय करायचा आहे तर आताच सुरु करा आणि चांगलं उत्पन्न कमवा.

Web Title: Monsoon business ideas to earn high profit in rainy season see details

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:19 PM

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