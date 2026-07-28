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आईसाठी मुलाचा अनोखा चमत्कार, कचऱ्यापासून घरकामासाठी तयार केले रोबोट; Video Viral

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:10 PM IST
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सारांश

Viral Video : लेविन नावाच्या मुलाने आपल्या कल्पक विचारांचा वापर करुन भंगाराच्या सामानापासून तयार केले अनोखे रोबोट्स. हे रोबोटिक यंत्र त्याच्या आईला घरकामात मदत करतात. मुलाच्या या काैशल्याचे केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनीही काैतुक केले आहे.

आईसाठी मुलाचा अनोखा चमत्कार, कचऱ्यापासून घरकामासाठी तयार केले रोबोट; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • केरळमधील एका तरुणाने घरातील निरुपयोगी वस्तूंपासून दैनंदिन कामे करणारे विविध रोबोट तयार करून सर्वांचे लक्ष वेधले.
  • ऑटोमॅटिक पडदे, फरशी साफ करणारे यंत्र आणि पाणी आणणारे गॅजेट अशा अनेक कल्पक उपकरणांचा
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
    तरुणाच्या अभिनव कल्पकतेचे केरळच्या मुख्यमंत्रीांसह नेटकऱ्यांनीही भरभरून कौतुक केले.
प्रत्येकात कोणती ना कोणती क्रिएटीव्हीटी दडलेली असते फक्त या क्रिएटीव्हीटीचा आपल्याला योग्य वापर करता आला पाहिजे. अलिकडेच सोशल मिडियावर केरळातील एका मुलाच्या कलेचे अद्भूत उदाहरण पाहायसा मिळाले. आपल्याला घरात असलेला कचरा किंवा न वापरणाऱ्या गोष्टी आपण बऱ्याचदा फेकून देतो पण युवा कंटेंट क्रिएटर लेविन पॉलोसने (Levin Paulose) मात्र घरातील निरुपयोगी वस्तूंचा फायदा करुन घेतला. त्याने आपल्या कलेच्या आधारावर यापासून खास रोबोट्स तयार केले जे घरातील रोजची कामे करण्यास मदत करतात. व्हिडिओमध्ये हे रोबोट सराईतपणे घरातील दैनंदिन काम करताना दिसून येतात. मुलाची कलाकारी आणि रोबोट्सची कामगिरी पाहून यूजर्स थक्क झाले आणि लोकांनी व्हिडिओला शेअर करण्यास सुरुवात केली.

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कोणतेही महागडे तंत्रज्ञान किंवा उपकरणे न वापरता, लेविनने केवळ भंगार आणि काही जुगाडू आयडियाजचा वापर करुन अद्भूत रोबोट्स तयार केले. त्याची ही करामत पाहून आता अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. लेविनच्या या कल्पकतेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खळबळ माजवत असून , खुद्द केरळचे मुख्यमंत्रीही व्हिडिओत लेविनच्या कलाकारीचे काैतुक करताना दिसून आले.

ऑटोमॅटीक पडदे आणि साफसफाई करणारे गॅजेट्स

फक्त कुकींगच नाही, तर घरातील अन्य कामंही करण्यासाठी लेविनने निरनिराळे रोबोट्स तयार केले. त्याने मोटरच्या साहाय्याने उघडणारे आणि बंद होणारे ऑटोमॅटिक पडदे, फरशी क्लीन करणारे यंत्र आणि पाण्याचा ग्लास घेऊन येणारे खास ऑटोमॅटीक रोबोट तयार केले. याशिवाय त्याने बॅटरीवर चालणारा ब्रेड मेकर, एक छोटे रॉकेट लाँचर आणि एक छोटा पंखा सुरू करणारे उपकरणही तयार केले आहे.

 

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केरळचे मुख्यमंत्रीही झाले हैराण

लेविनचे ही अनोखी कलाकारी पाहून फक्त सोशल मिडिया यूजर्सचं नाही तर केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन देखील त्याच्यावर खुश झाले. त्यांने लेविनचे काैतुक करण्यासाठी त्याची खास भेट घेतली. व्हिडिओमध्ये या भेटीचेही काही क्षण दिसले यात मुख्यमंत्री लेविनचा हात पकडून त्याच्या काैशल्याचे काैतुक करताना दिसले. लोकांचा विश्वास आहे की, लेविनला चांगले मार्गदर्शन मिळाले तर भविष्यात तो नक्कीच देशाला गौरव मिळवून देईल.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Kerala youth builds home robots using scrap materials video goes viral

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:09 PM

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