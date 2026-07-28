आईसाठी मुलाचा अनोखा चमत्कार, कचऱ्यापासून घरकामासाठी तयार केले रोबोट; Video Viral

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कोणतेही महागडे तंत्रज्ञान किंवा उपकरणे न वापरता, लेविनने केवळ भंगार आणि काही जुगाडू आयडियाजचा वापर करुन अद्भूत रोबोट्स तयार केले. त्याची ही करामत पाहून आता अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. लेविनच्या या कल्पकतेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खळबळ माजवत असून , खुद्द केरळचे मुख्यमंत्रीही व्हिडिओत लेविनच्या कलाकारीचे काैतुक करताना दिसून आले.
ऑटोमॅटीक पडदे आणि साफसफाई करणारे गॅजेट्स
फक्त कुकींगच नाही, तर घरातील अन्य कामंही करण्यासाठी लेविनने निरनिराळे रोबोट्स तयार केले. त्याने मोटरच्या साहाय्याने उघडणारे आणि बंद होणारे ऑटोमॅटिक पडदे, फरशी क्लीन करणारे यंत्र आणि पाण्याचा ग्लास घेऊन येणारे खास ऑटोमॅटीक रोबोट तयार केले. याशिवाय त्याने बॅटरीवर चालणारा ब्रेड मेकर, एक छोटे रॉकेट लाँचर आणि एक छोटा पंखा सुरू करणारे उपकरणही तयार केले आहे.
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केरळचे मुख्यमंत्रीही झाले हैराण
लेविनचे ही अनोखी कलाकारी पाहून फक्त सोशल मिडिया यूजर्सचं नाही तर केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन देखील त्याच्यावर खुश झाले. त्यांने लेविनचे काैतुक करण्यासाठी त्याची खास भेट घेतली. व्हिडिओमध्ये या भेटीचेही काही क्षण दिसले यात मुख्यमंत्री लेविनचा हात पकडून त्याच्या काैशल्याचे काैतुक करताना दिसले. लोकांचा विश्वास आहे की, लेविनला चांगले मार्गदर्शन मिळाले तर भविष्यात तो नक्कीच देशाला गौरव मिळवून देईल.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.