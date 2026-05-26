Tires Of Vehicles : गाड्यांच्या टायरचा रंग काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

Updated On: May 26, 2026 | 04:17 PM IST
सारांश

सायकलपासून विमानापर्यंत जेव्हाही आपण टायर पाहतो तेव्हा त्यांचा रंग नेहमीच काळा असतो. मात्र, टायर काळ्याच रंगाचे का असतात? झाणून घेऊयात.

गाड्यांच्या टायरचा रंग काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

संग्रहित फोटो

विस्तार

सायकलपासून विमानापर्यंत जेव्हाही आपण टायर पाहतो तेव्हा त्यांचा रंग नेहमीच काळा असतो. मात्र, टायर काळ्याच रंगाचे का असतात? इतर रंगांचे टायर का नसतात? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? आज आम्ही तुम्हाला त्यामागचे कारण सांगणार आहोत आणि हे देखील सांगणार आहोत की टायर नेहमीच काळे असतात. टायर्सचा काळा रंग फक्त दिसायलाच नाही तर गाडीच्या सुरक्षेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा असतो.

 

उन्हाळ्यात कडक ऊन किंवा गरम रस्त्यांवरून गाडी धावताना काळा हा रंग टायरचे उष्णतेपासून रक्षण करतो. नैसर्गिक रबरमध्ये कार्बन ब्लॅक पावडर मिसळल्यामुळे टायर्सना प्रचंड मजबूती मिळते आणि ते दीर्घकाळ टिकतात, म्हणूनच जगात सर्व टायर्स काळेच बनवले जातात. तुम्ही रस्त्यावर हजारो मोटारी आणि दुचाकी पाहिल्या असतील, पण तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की जवळजवळ प्रत्येक कारचे टायर काळे असतात? सुरुवातीला लोकांना वाटते की, हे केवळ डिझाइन किंवा लूकसाठी आहे, परंतु त्यामागे एक मजबूत विज्ञान आहे.

पण त्यावेळी टायर फारसे मजबूत नव्हते आणि लवकर झिजत असत. कालांतराने, टायर बनवण्याचे तंत्रज्ञान बदलले आणि रबरमध्ये एक विशिष्ट कंटेंट जोडला गेला आहे. या बदलामुळे टायर अधिक मजबूत आणि सुरक्षित झाला.

टायर तयार करण्यासाठी कार्बन ब्लॅक नावाची एक विशेष पावडर रबरमध्ये मिसळली जाते. यामुळेच टायरला काळा रंग मिळतो. पण त्याचे काम फक्त रंग बदलणे नाही. कार्बन ब्लॅक टायर मजबूत बनवते आणि त्वरीत झीज होण्यापासून प्रतिबंधित करते. यामुळे टायर जास्त वेळ धावतो आणि रस्त्यावर चांगली कामगिरी करतो. हे काळे टायरला उष्णतेपासून देखील वाचवते, विशेषत: जेव्हा वाहन कडक उन्हात किंवा गरम रस्त्यावर असते. जर हा कंटेंट मिसळला गेला नाही तर रबर त्वरीत क्रॅक होऊ शकते किंवा कमकुवत होऊ शकते. त्यामुळे आजही जगभरातील जवळपास सर्वच टायरमध्ये कार्बन ब्लॅकचा वापर केला जातो.

काळ्या रंगाचे टायर केवळ मजबूतच नसतात, तर ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित देखील करतात. कार्बन ब्लॅकमुळे टायरची रस्त्यावर चांगली पकड असते. यामुळे ब्रेक लावताना वाहन सहज थांबते आणि नियंत्रण अधिक चांगले होते. उच्च वेगातही टायर गरम होत नाहीत, ज्यामुळे फुटण्याचा धोका कमी होतो. हेच कारण आहे की छोट्या कारपासून ते मोठ्या कार आणि रेसिंग कारपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत काळ्या टायरचा वापर केला जातो.

Published On: May 26, 2026 | 04:17 PM

