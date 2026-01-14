Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Thierry Sabah Appointed As Nissan Chairman Know About Nissan Upcoming Cars In 2026

2026 मध्ये Nissan ‘या’ 3 कार सादर करणार, थियरी साबाघ यांच्यावर सोपवली नवी जबाबदारी

१ जानेवारी २०२६ पासून थियरी साबाघ यांच्या जबाबदाऱ्यांचा विस्तार करत, त्यांच्याकडे आता निसान इंडियाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 14, 2026 | 10:12 PM
2026 मध्ये Nissan 'या' 3 कार सादर करणार, थियरी साबाघ यांच्यावर सोपवली नवी जबाबदारी

2026 मध्ये Nissan 'या' 3 कार सादर करणार, थियरी साबाघ यांच्यावर सोपवली नवी जबाबदारी

Follow Us:
Follow Us:
  • थियरी साबाघ यांची Nissan च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
  • 2026 मध्ये निसान 3 नवीन कार लाँच करणार
  • चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात
निसान मोटर कंपनीने आफ्रिका, मध्य पूर्व, भारत, युरोप आणि ओशिनिया (AMIEO) या महत्त्वाच्या प्रदेशात वरिष्ठ व्यवस्थापन पातळीवरील बदलांची घोषणा केली आहे. हे बदल कंपनीच्या Re:Nissan परिवर्तन योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी, तसेच कार्यक्षमता, स्पीड आणि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहेत.

या बदलांचा भाग म्हणून, १ जानेवारी २०२६ पासून थियरी साबाघ यांच्या जबाबदाऱ्यांचा विस्तार करण्यात आला असून, त्यांच्याकडे आता निसान इंडियाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे. ते आता डिव्हिजनल व्हाइस प्रेसिडेंट आणि अध्यक्ष – मध्य पूर्व, KSA, CIS आणि भारत (निसान आणि इन्फिनिटी) या पदावर कार्यरत असतील.

2025 मध्ये ‘या’ Cars चा वेगळाच जलवा! ग्राहकांनी शोरूमबाहेर रांगा लावून बुक केली कार

या विस्तारित भूमिकेमुळे AMIEO प्रदेशातील प्रस्थापित बाजारांमध्ये नेतृत्वाची सातत्यता राखली जाणार असून, भारताला धोरणात्मक प्राधान्याचा बाजार मानत येथे प्रशासन, अंमलबजावणी आणि वाढीचा वेग अधिक मजबूत करण्यावर निसानचा भर असल्याचे स्पष्ट होते.

भारत निसानच्या 2026 धोरणाच्या केंद्रस्थानी

निसानसाठी २०२६ हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे असून, भारत हा कंपनीच्या जागतिक धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. भारतीय बाजारात ब्रँडचे पुनरुज्जीवन वेगाने सुरू असताना, निसान इंडिया पुढील १४ ते १६ महिन्यांत GRAVITE, TEKTON आणि 7-सीटर C-SUV अशी तीन नवीन मॉडेल्स सादर करणार आहे.

यासोबतच, देशभरात २५० टचपॉइंट्स असलेल्या विस्तारित डीलर नेटवर्कच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोच वाढवण्यावर कंपनीचा भर राहणार आहे.

आपल्या नव्या भूमिकेबाबत बोलताना, थियरी साबाघ म्हणाले, “निसानसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर ही जबाबदारी स्वीकारताना मला सन्मान वाटतो. मध्य पूर्व आणि भारत हे वेगाने वाढणारे बाजार आहेत, जिथे मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. आमच्या टीम्स आणि भागीदारांसोबत काम करत, मजबूत पायावर पुढील वाढ साध्य करण्यास मी उत्सुक आहे.”

भारतात Mercedes ने एकाच वेळी लाँच केल्या ‘या’ 2 लक्झरी कार! जाणून घ्या किंमत

निसान इंडिया नेतृत्वाकडून विश्वास

या नियुक्तीचे स्वागत करताना, सौरभ वत्सा, व्यवस्थापकीय संचालक, निसान मोटर इंडिया, म्हणाले,
“भारतामध्ये निसानसाठी हा वाढीच्या नव्या टप्प्याचा महत्त्वाचा क्षण आहे. थियरी साबाघ यांच्या अनुभवामुळे आणि नेतृत्वामुळे आमची बाजारातील उपस्थिती अधिक मजबूत होईल. उत्पादन, ग्राहक आणि शाश्वत वाढ यावर लक्ष केंद्रित करत परिवर्तनातून थेट अंमलबजावणीकडे वाटचाल करण्यास हे नेतृत्व मोलाचे ठरेल.”

वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या निर्गमनाची घोषणा

निसानने याच वेळी लिऑन डॉर्सर्स, सीनियर व्हाइस प्रेसिडेंट आणि चीफ ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन्स – निसान AMIEO, यांच्या कंपनीतून निर्गमनाचीही घोषणा केली आहे. १९९२ मध्ये निसान युरोपमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून कारकीर्द सुरू करणाऱ्या डॉर्सर्स यांनी फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम, अमेरिका आणि जपानमध्ये विविध नेतृत्वात्मक भूमिका पार पाडल्या होत्या.

2026 साठी AMIEO प्रदेश आशादायी

२०२५ मध्ये AMIEO प्रदेशात यशस्वी उत्पादन लाँचनंतर, २०२६ मध्येही हा प्रदेश निसानसाठी अत्यंत आशादायी ठरणार आहे. भारतात GRAVITE आणि TEKTON मॉडेल्सचे २०२६ च्या सुरुवातीला लाँच होणार असून, नवीन उत्पादने आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कंपनी आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे.

Web Title: Thierry sabah appointed as nissan chairman know about nissan upcoming cars in 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 10:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते
1

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना
2

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज
3

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री
4

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM