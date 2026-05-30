Mumbai Local : मुंबईकरांनो लक्ष द्या! गर्डर लॉन्चमुळे अनेक लोकल फेऱ्यांवर परिणाम, शनिवारी रात्री लोकल सेवेत बदल, प्रवाशांना सूचना

Mumbai Local News Marathi : लोकलने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. मुंबईतील पश्चिम रेल्वेवरील मरीन लाईन्स स्थानकात शनिवारी (30 मे 2026) मध्यरात्री मेगाब्लॉक घेण्यात येणार असून फूट ओव्हर ब्रिज (FOB) गर्डर लॉन्चिंगचे काम केले जाणार आहे. या कामामुळे पश्चिम रेल्वेच्या काही उशिराच्या आणि पहाटेच्या लोकल फेऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. ब्लॉक 30-31 मेच्या मध्यरात्री रात्री 1:15 ते पहाटे 4:15 दरम्यान सर्व लाईन्सवर असणार आहे.
चर्चगेटकडे जाणाऱ्या काही उशिराच्या लोकल गाड्या मुंबई सेंट्रलपर्यंतच धावतील आणि मुंबई सेंट्रल–चर्चगेट दरम्यान रद्द राहतील.
बोरीवलीहून ००:१० वाजता सुटते आणि चर्चगेटला ०१:१५ वाजता पोहोचते, ती फक्त मुंबई सेंट्रल स्टेशनपर्यंत धावेल. त्यामुळे, ही सेवा मुंबई सेंट्रल आणि चर्चगेट स्टेशन दरम्यान रद्द करण्यात येईल.
Rohit Pawar Criticized CID: ४ महिन्यांनंतरही ठोस माहिती नाही; रोहित पवारांची ‘CIDच्या संथ कारभारावर जोरदार टीका
विरारहून २३:४९ वाजता सुटते आणि चर्चगेटला ०१:२६ वाजता पोहोचते, ती फक्त मुंबई सेंट्रल स्टेशनपर्यंत धावेल. त्यामुळे, ही सेवा मुंबई सेंट्रल आणि चर्चगेट स्टेशन दरम्यान रद्द करण्यात येईल.
बोरीवलीहून ००:३० वाजता सुटते आणि चर्चगेटला ०१:३५ वाजता पोहोचते, ती फक्त मुंबई सेंट्रल स्टेशनपर्यंत धावेल. त्यामुळे, ही सेवा मुंबई सेंट्रल आणि चर्चगेट स्टेशन दरम्यान रद्द करण्यात येईल.
विरारहून 00:05 वाजता सुटते आणि चर्चगेटला 01:45 वाजता पोहोचते, ती फक्त मुंबई सेंट्रल स्टेशनपर्यंतच धावेल. त्यामुळे, ही सेवा मुंबई सेंट्रल आणि चर्चगेट स्टेशन दरम्यान रद्द करण्यात येईल.
चर्चगेटऐवजी मुंबई सेंट्रलहून 04:25 वाजता सुटेल. त्यामुळे, ही सेवा चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रल स्टेशन दरम्यान रद्द करण्यात येईल.
चर्चगेटऐवजी मुंबई सेंट्रलहून 04:28 वाजता सुटेल. त्यामुळे, ही सेवा चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रल स्टेशन दरम्यान रद्द करण्यात येईल.
तसेच चर्चगेटहून सुटणाऱ्या काही पहाटेच्या लोकल मुंबई सेंट्रलवरून सुरू होतील, त्यामुळे चर्चगेट–मुंबई सेंट्रल दरम्यान सेवा रद्द असेल:
विरारहून चर्चगेटला जाणारी शेवटची ट्रेन, ट्रेन क्रमांक VR91012, विरारहून 23:30 वाजता सुटेल आणि चर्चगेटला 01:10 वाजता पोहोचेल.
चर्चगेटहून सुटणारी पहिली नियोजित धीम्या गतीची गाडी, गाडी क्रमांक BO90025, चर्चगेटहून पहाटे 04:46 वाजता सुटेल.
चर्चगेटहून सुटणारी पहिली नियोजित जलद गतीची गाडी, गाडी क्रमांक VR90021, चर्चगेटहून पहाटे 04:40 वाजता सुटेल.
मध्य रेल्वे मार्गावर रविवारी (31 मे 2026) ला तांत्रिक कामासाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मेन लाईन
कुठे : सीएसएमटी – विद्याविहार अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ पर्यंत
परिणाम : सीएसएमटीवरून सकाळी १०.४८ ते दुपारी ३.४५ दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल सीएसएमटी – विद्याविहार स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या लोकल
हार्बर मार्ग
कुठे : कुर्ला आणि वाशी स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० पर्यंत
परिणाम : सीएसएमटीवरून सकाळी १०.३४ ते दुपारी ३.३६ दरम्यान वाशी / बेलापूर / पनवेलला जाणाऱ्या डाऊन लोकल आणि पनवेल / बेलापूर / वाशीहून सकाळी १०.१७ ते दुपारी ३.४७ दरम्यान सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप लोकल सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. ब्लॉक काळात सीएसएमटी – कुर्ला – सीएसएमटी आणि पनवेल – वाशी – पनवेल विभागांवर विशेष लोकल चालविण्यात येतील.
गिरगावात पाणीटंचाईचा फायदा घेणारे टँकरचालक नशेत ! ‘मृत्युदूत’ बनलेल्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई; पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष