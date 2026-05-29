Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय

Updated On: May 29, 2026 | 06:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

आजकाल बाजारात बऱ्याच प्रकारची बनावटी इंजिन ऑईलची विक्री होत आहे. अशा ऑईलमध्ये पाहिजे ते केमिकल्स, आवश्यक एडीटीव नसतात, ज्याच्यामुळे इंजिनाची पूर्ण सुरक्षा होत नाही.

इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नेहमी कार चालवत असूनही बरेच लोक इंजिन ऑईलच्या कॉलिटी वरती लक्ष देत नाहीत आणि बनावटी  किंवा खराब ऑईल वापरतात. यामुळे इंजिनाची काम करण्याची शक्ती खराब होते. बरोबरच पुढे जाऊन मोठा खर्च त्याच्या दुरुस्ती साठी करावा लागतो. आजकाल बाजारात या बनावटी नकली,  ऑईलचा व्यापार बोकाळलाय. अशा ऑईलमध्ये आवश्यक केमिकल्स आणि गोष्टी नसल्याने, इंजिनाची सुरक्षा तर होतच नाही उलट इंजिनाच्या आयुष्याला धोका निर्माण होतो.

हळूहळू इंजिनाचे पार्टस खराब व्हायला सुरुवात होते, मायलेजही कमी होतं आणि बऱ्याचदा इंजिन बंद पडण्याचीही वेळ येते. अशात जर तुम्हालाही, तुमच्या कारसाठी वापरणारे ऑईल चांगले आहे कि खराब याची ओळख करावयाची असेल तर, या तीन पद्धतीनी ते होऊ शकते.

१.ऑईलचा रंग आणि घट्टपणा

इंजिन ऑईलची कॉलिटी ओळखण्याचा सगळ्यात सोपा पर्याय म्हणजे त्याचा रंग आणि टेक्स्चर बघणं. नवीन आणि चांगलं इंजिन ऑईल हलक्या सोनेरी रंगाचं आणि स्वच्छ असतं. याउलट ऑईल जर जास्त काळ्या रंगाचं, जास्त घट्ट दिसत असेल, शिवाय त्यात कचरा,घाण दिसत असेल तर ते ऑईल खराब झालेलं असतं. बऱ्याचदा बनावटी ऑईलमध्ये पाण्यासारखी भेसळ दिसते, जी इंजिनसाठी धोकादायक असते. जर ऑईल मधून जळल्यासारखा वास येत असेल, तर समजून जायला हवे कि ऑईल खराब आहे. ऑईलचे जास्त काळे दिसणे, त्यात मातीचे कण असणे, शिवाय त्यातून जळल्याचा वास येणे हे खराब ऑईलचे संकेत आहेत.

२. पॅकेजिंग आणि सीलला लक्ष देऊन पाहा

बनावटी इंजिन ऑईलची ओळख त्याच्या पॅकेजिंगवरूनही केली जाउं शकते. खऱ्या आणि चांगल्या कंपनींच्या ऑईलची पॅकेजिंग नीटनेटकी आणि प्रोफेशनल असते. तेच बनावटी ऑईलच्या बॉटलवर बऱ्याच छोट्या छोट्या चुका आढळतात. जर बॉटल वरची प्रिंटींग धूसर असेल, स्पेलिंग चुकीची असेल किंवा लोगो तिरका वगैरे दिसत असेल तर अशा ऑईलला खरेदी करण्यापासून सावधान राहिले पाहिजे. आजकाल बहुतेक मोठ्या कंपन्या QR कोड आणि बॅच नंबर देतात, ज्याच्यामुळे त्याची ओळख करता येईल. जर हा नंबर गायब असेल किंवा ओळखता येत नसेल तर ऑईल बनावटी आहे हे ओळखून जायला पाहिजे.

३. कारचा परफॉर्मन्स

जर तुमची कार पहिल्यापेक्षा कमी परफॉर्मन्स देत असेल तर सामुजून जावं कि हा खराब इंजिन ऑईलचा संकेत आहे. खराब किंवा जुनं ऑईल इंजिनाला नीट लुब्रिकेट करू शकत नाही, ज्यामुळे बऱ्याच अडचणी गाडीला सहन कराव्या लागतात. उदाहरण म्हणजे इंजिनातून खट-खट किंवा टिक-टिक असा आवाज येत असेल तर याचा अर्थ ऑईल नीट काम करत नाही. असं तेव्हा होतं जेव्हा इंजिनांच्या पार्टसमध्ये जास्त घर्षण होतं. याशिवाय जुनं खराब इंजिन ऑईल इंजिनाची उष्णता कमी करू शकत नाही. यामुळे ओव्हरहिटिंगची समस्या उत्पन्न होते आणि मायलेजही कमी व्हायला सुरुवात होते. जास्त घर्षण झाल्यामुळे इंजिनाला जास्त मेहनत करावी लागते आणि त्यामुळं जास्त इंधनाची खपत होते. कारचं पिकअपकमी होणं, गाडी जड वाटणं किंवा सारखं सारखं गाडीचं थांबणं हे खराब ऑईल मुळे होऊ शकत.

Web Title: Engine oil identification

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 06:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दिवाळीच्या मुहूर्तावर लाँच होणार या तीन दमदार SUV! टाटा सुद्धा आहे लिस्टमध्ये!
1

दिवाळीच्या मुहूर्तावर लाँच होणार या तीन दमदार SUV! टाटा सुद्धा आहे लिस्टमध्ये!

70 हजार ग्राहकांना मोठा झटका! दमदार फिचर्स असलेली ‘Ultraviolette Tesseract’ ची प्रतीक्षा वाढली; आता 2027 मध्ये होणार ग्रँड एन्ट्री
2

70 हजार ग्राहकांना मोठा झटका! दमदार फिचर्स असलेली ‘Ultraviolette Tesseract’ ची प्रतीक्षा वाढली; आता 2027 मध्ये होणार ग्रँड एन्ट्री

नॉर्मल पेट्रोल कि पावर पेट्रोल? कोण वाचवणार जास्त पैसे? सोप्या शब्दात घ्या समजून
3

नॉर्मल पेट्रोल कि पावर पेट्रोल? कोण वाचवणार जास्त पैसे? सोप्या शब्दात घ्या समजून

RTO Vehicle Sale Rules : बेकायदा वाहन विक्रीवर आता कडक कारवाई; केंद्र सरकारची नवी नियमावली लागू
4

RTO Vehicle Sale Rules : बेकायदा वाहन विक्रीवर आता कडक कारवाई; केंद्र सरकारची नवी नियमावली लागू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय

इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय

May 29, 2026 | 06:32 PM
8 Waajun 13 Minite : थ्रिल अनुभवण्यासाठी व्हा सज्ज! सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

8 Waajun 13 Minite : थ्रिल अनुभवण्यासाठी व्हा सज्ज! सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

May 29, 2026 | 06:16 PM
Solapur News: “ऊस बिलासाठी रणसंग्राम”, तोडगा निघेना; पाचव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचे उपोषण सुरू

Solapur News: “ऊस बिलासाठी रणसंग्राम”, तोडगा निघेना; पाचव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचे उपोषण सुरू

May 29, 2026 | 06:12 PM
मराठवाडा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, संघटना मजबूत करणार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन

मराठवाडा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, संघटना मजबूत करणार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन

May 29, 2026 | 06:11 PM
Water Crisis Impact : नवराष्ट्रचा दणका! ‘तहानलेल्या गावा’ला दिलासा! कोळथरे ग्रामपंचायतीकडून पाणीपुरवठ्यासाठी नियोजन सुरू

Water Crisis Impact : नवराष्ट्रचा दणका! ‘तहानलेल्या गावा’ला दिलासा! कोळथरे ग्रामपंचायतीकडून पाणीपुरवठ्यासाठी नियोजन सुरू

May 29, 2026 | 06:10 PM
Air India अन् IndiGo चा मोठा निर्णय! जूनपासून देशात रोज 250 विमाने होणार बंद; कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?

Air India अन् IndiGo चा मोठा निर्णय! जूनपासून देशात रोज 250 विमाने होणार बंद; कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?

May 29, 2026 | 06:05 PM
Vitamin B12: सतत थकवा जाणवतोय? असू शकतं Vitamin B12 च्या कमतरतेचे संकेत; जाणून घ्या लक्षणे

Vitamin B12: सतत थकवा जाणवतोय? असू शकतं Vitamin B12 च्या कमतरतेचे संकेत; जाणून घ्या लक्षणे

May 29, 2026 | 06:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM