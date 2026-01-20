Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

500+ किमी रेंज, 8 वर्षाची वॉरंटी अन् बरंच काही! भारतात Toyota ची पहिली Electric SUV सादर

अखेर टोयोटाने भारतात त्यांची पहिली इलेक्ट्रिक सादर केली आहे. Toyota Urban Cruiser Ebella असे या कारचे नाव ठेवण्यात आले आहे. चला या नवीन इलेक्ट्रिक कारबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 20, 2026 | 04:20 PM
फोटो सौजन्य: @vishalahlawat92/ X.com

फोटो सौजन्य: @vishalahlawat92/ X.com

  • टोयोटाची पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतात सादर
  • Toyota Urban Cruiser Ebella असे कारचे नाव
  • लवकरच होणार किमतीबाबत खुलासा
भारतीय ऑटो बाजारात इलेक्ट्रिक कार्सना मिळणारी सकारात्मक मागणी अनेक ऑटो कंपन्यांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक कार आपल्या देशात ऑफर करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. म्हणूनच मागील काही महिन्यात अनेक इलेक्ट्रिक कार ऑफर झाल्या आहेत, ज्यांना ग्राहकांनी सुद्धा भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. आज म्हणजेच 20 जानेवारी 2026 रोजी टोयोटाने देखील त्यांची पहिली इलेक्ट्रिक कार भारतात सादर केली आहे.

टोयोटा भारतात अनेक सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर करते. कंपनीने Toyota Urban Cruiser Ebella ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही म्हणून सादर केली आहे. चला या कारच्या फीचर्स आणि पॉवरफुल बॅटर आणि मोटरबद्दल जाणून घेऊयात.

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

खास वैशिष्ट्य

टोयोटाने अर्बन क्रूझर एबेला ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही म्हणून सादर केली आहे. ही कंपनीची भारतात सादर केलेली पहिली ऑल-इलेक्ट्रिक (BEV) एसयूव्ही आहे. कंपनीने या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये अनेक उत्कृष्ट फीचर्स दिले आहेत. यामध्ये फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स, अँबियंट लाइटिंग, स्लाईड आणि रिक्लाइन रिअर सीट्स, वायरलेस मोबाईल चार्जर, जेबीएल ऑडिओ सिस्टम, लेव्हल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कॅमेरा, सात एअरबॅग्ज, ड्युअल-टोन इंटीरियर, 10.1-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, एलईडी लाईट्स आणि 18-इंच अलॉय व्हील्स यांचा समावेश आहे.

बॅटरी आणि मोटर

टोयोटा एबेला ईव्ही दोन बॅटरी पर्यायांसह देते: 49 किलोवॅट प्रति तास आणि 61 किलोवॅट प्रति तास. ही बॅटरी एका चार्जवर 543 किलोमीटरपर्यंतची रेंज देते. त्याची मोटर 106 ते 128 किलोवॅट पॉवर आणि 189 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. तसेच, कंपनी या कारच्या बॅटरीवर 8 वर्षांची वॉरंटी देत आहे.

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

बुकिंग सुरू

कंपनीने या एसयूव्हीची किंमत अजून तरी जाहीर केलेली नाही. मात्र, या कारची बुकिंग तुम्ही 25000 रुपये भरून करून शकता.

थेट स्पर्धा

टोयोटाने इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये अर्बन क्रूझर एबेला सादर केली आहे. लाँच झाल्यावर, ही कार थेट Hyndai Creta Electric, Mahindra XUV 3XO आणि MG Windsor EV सोबत स्पर्धा करणार आहे.

Published On: Jan 20, 2026 | 04:20 PM

Jan 20, 2026 | 04:20 PM
ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

Jan 20, 2026 | 04:20 PM
Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

Jan 20, 2026 | 04:16 PM
India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Jan 20, 2026 | 04:05 PM
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM

