Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Hyundai च्या ‘या’ Car ने फोडला इतर ब्रँड्सना घाम! 2025 मध्ये दररोज विकले गेले 550 युनिट्स

2025 वर्ष ह्युंदाईसाठी खूप महत्वाचे आणि आशादायक ठरले. कंपनीच्या एका कारला ग्राहकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 31, 2025 | 07:59 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • ह्युंदाईच्या वाहनांना भारतीय ग्राहकांचा भरघोस प्रतिसाद
  • Hyundai Creta ठरली कंपनीची सर्वाधिक लोकप्रिय कार
  • दररोज विकले गेले 550 युनिट्स
भारतीय बाजारात अनेक वर्षांपासून Hyundai कडून विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री केली जाते. मिड-साईज SUV सेगमेंटमध्ये Hyundai Creta ही कंपनीची सर्वाधिक लोकप्रिय SUV असून, या कारने आता एक नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. 2025 मध्ये या SUV ची किती विक्री झाली, यात कोणते फीचर्स मिळतात आणि ती कोणत्या किमतीत उपलब्ध आहे, याबद्दल माहिती जाणून घेऊयात.

Hyundai Creta ने रचला नवा विक्रम

Hyundai कडून मिड-साईज SUV सेगमेंटमध्ये विक्री केली जाणारी Creta ही SUV सातत्याने ग्राहकांची पहिली पसंती ठरत आहे. कंपनीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2025 मध्ये Hyundai Creta च्या सुमारे 2 लाख युनिट्सची विक्री झाली आहे. याचा अर्थ देशभरात दररोज सरासरी सुमारे 550 युनिट्स Creta विकल्या गेल्या, जो या सेगमेंटसाठी मोठा रेकॉर्ड मानला जात आहे.

Hyundai ने उडवली झोप! कंपनीने लॉंच केली ‘ही’ जबरदस्त मॉडेल्स; 47 पैशांमध्ये तब्बल…, लगेच करा बुक

अधिकाऱ्यांचे मत

Hyundai Motor India चे MD तरुण गर्ग यांनी सांगितले की, भारतात Hyundai Creta चा प्रवास अत्यंत उल्लेखनीय राहिला आहे. एका वर्षात 2 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री हा Hyundai साठी अभिमानाचा क्षण आहे. 2020 ते 2025 या कालावधीत Creta ही भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी SUV ठरली आहे. गेल्या 10 वर्षांच्या प्रवासात Creta चा ग्राहकवर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, आज ती केवळ एक सक्षम SUV न राहता प्रत्येक प्रवासासाठी विश्वासार्ह साथीदार बनली आहे.

फीचर्सची झलक

Hyundai Creta मध्ये प्रीमियम आणि आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये 17-इंच अलॉय व्हील्स, LED हेडलॅम्प्स, LED DRLs, सीक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर्स, शार्क फिन अँटेना, ड्युअल-टोन एक्सटिरिअर व इंटिरिअर, लेदर सीट्स, रिअर विंडो सनशेड, पॅनोरमिक सनरूफ, ड्युअल-झोन ऑटो एसी, फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस फोन चार्जर, ईको, नॉर्मल आणि स्पोर्ट मोड्स, तसेच स्नो, मड आणि सॅंड ट्रॅक्शन मोड्सचा समावेश आहे.

Year Ender 2025: ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीसाठी कसे होते 2025 चे वर्ष? किती कार झाल्या लाँच? किती झाली विक्री?

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Hyundai Creta मध्ये तीन इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये 1.5 लीटर पेट्रोल नॅचरल ॲस्पिरेटेड इंजिन असून ते 115 PS पॉवर आणि 143.8 Nm टॉर्क जनरेट करते. दुसरा पर्याय 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनचा असून त्यातून 160 PS पॉवर आणि 253 Nm टॉर्क मिळतो. तर तिसरा पर्याय 1.5 लीटर डिझेल इंजिनचा असून ते 116 PS पॉवर आणि 250 Nm टॉर्क देते. ट्रान्समिशनसाठी 6-स्पीड मॅन्युअल, IVT, ऑटोमॅटिक आणि 7-स्पीड DCT चे पर्याय उपलब्ध आहेत.

किंमत किती?

Hyundai Creta ची एक्स-शोरूम किंमत 10.73 लाख रुपये पासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 20.20 लाख रुपयांपर्यंत जाते.

Web Title: Hyundai creta became most popular car of 2025 almost 2 lakh units sold

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 07:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI
1

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी
2

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार
3

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा
4

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

Jan 22, 2026 | 11:30 AM
अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 11:29 AM
मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

Jan 22, 2026 | 11:24 AM
मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

Jan 22, 2026 | 11:20 AM
GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

Jan 22, 2026 | 11:14 AM
जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

Jan 22, 2026 | 11:09 AM
मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

Jan 22, 2026 | 11:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM