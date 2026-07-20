Royal Enfield: रॉयल एनफिल्ड शॉटगन ६५० चे ‘रफ क्राफ्ट्स’ लिमिटेड एडिशन लाँच; जगभरात मिळतील फक्त १०० बाईक्स!

उत्तर अमेरिकेसाठी अत्यंत मर्यादित कोटा
या १०० बाईक्सचे जगभरातील वितरण अतिशय काळजीपूर्वक केले जाणार आहे. बाईक शौकिनांची मोठी संख्या असलेल्या उत्तर अमेरिकन बाजारासाठी कंपनीने अतिशय मर्यादित कोटा ठेवला आहे. या विशेष आवृत्तीतील १० बाईक्स अमेरिकेत पाठवल्या जातील, तर केवळ २ बाईक्स कॅनडात विक्रीसाठी उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. उर्वरित ८८ बाईक्स जगातील इतर प्रमुख देशांमध्ये विकल्या जातील. यावरूनच या बाईकची दुर्मिळता आणि तिचे मूल्य किती जास्त असेल, याचा अंदाज येतो.
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काय आहे विशेष?
‘रॉयल एनफिल्ड शॉटगन ६५० गुणिले रफ क्राफ्ट्स’ ही केवळ एक साधी बाईक नसून, ती कलाकुसर आणि उत्कृष्ट इंजिनिअरिंगचा एक उत्तम नमुना आहे. ‘रफ क्राफ्ट्स’च्या सिग्नेचर डिझाईन एलिमेंट्सचा वापर करून या बाईकला एक डार्क, मस्कुलर आणि प्रीमियम लूक देण्यात आला आहे. यात कस्टम पेंट जॉब, अपग्रेड केलेले पार्ट्स आणि विशेष बॅजिंग पाहायला मिळेल, जे तिला नियमित शॉटगन ६५० मॉडेलपेक्षा पूर्णपणे वेगळे बनवते. या बाईकमध्ये ६४८ सीसी चे समांतर-ट्विन इंजिन असेल, जे पॉवर आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत आधीच जगात लोकप्रिय आहे.
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बाईक प्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता
मर्यादित संख्या असल्यामुळे या बाईकचा ताबा मिळवण्यासाठी जगभरातील बाईक कलेक्टर्स आणि रॉयल एनफिल्डच्या चाहत्यांमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. ही बाईक खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना केवळ एक वाहन नाही, तर ऑटोमोबाईल जगतातील एका ऐतिहासिक भागीदारीचा भाग होण्याची संधी मिळणार आहे. भारतासह जगभरात या बाईकच्या किमती आणि बुकिंग प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.