Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ

Updated On: May 25, 2026 | 07:20 PM IST
सारांश

Ivanka Trump Assassination Plot : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत वादग्रस्त निर्णय आणि वक्तव्यांमुळे चर्चेत असतात. तसेच त्यांचे कुटुंबही कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेचा विषय बनत असते. सध्या ट्रम्प यांची मुलगी इव्हांकाबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तिच्या हत्येचा कट इराणने रचला होता अशा चर्चा सध्या सुरु आहेत.

Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् 'त्या' धमकीने खळबळ

विस्तार
  • इराणने रचला ट्रम्प यांची मुलगी इव्हांकांच्या हत्येचा कट?
  • सुलेमानींच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी तयार केली होती ब्ल्यू प्रिंट
  • काय आहे प्रकरण?
Ivanka Trump Assassination : तेहरान/वॉशिंग्टन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी इव्हांका ट्रम्प हिच्या हत्येचा कट रचला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संशयिताची ओळख ३२ वर्षीय मोहम्मद बाकेर साद दाऊद अल-सादी अशी पटली आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉप्सद्वारे प्रशिक्षित एका इराकी नागरिकाने इव्हांका ट्रम्प यांच्या हत्येची संपूर्ण योजना आखली होती.

तथापि, अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या तत्पर कारवाईमुळे हा मोठा कट वेळेत उधळून लावण्यात आला. असे वृत्त आहे की, २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार झालेल्या अमेरिकन ड्रोन हल्ल्यात मारले गेलेले इराणी लष्करी कमांडर कासिम सुलेमानी यांच्या मृत्यूचा बदला अल-सादीला घ्यायचा होता. सुलेमानीच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी त्याने ट्रम्प यांच्या मुलीला लक्ष्य करण्याचे ठरवले होते.

फ्लोरिडातील घराचा नकाशा सापडला

तपास यंत्रणांनी आरोपी अल-सादीकडून इव्हांका ट्रम्प यांच्या फ्लोरिडातील आलिशान घराचा संपूर्ण आराखडा जप्त केला आहे. तो अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणांना सतत आव्हान देत असे. त्याने सोशल मीडियावर अमेरिकन नागरिकांना उघडपणे धमकी दिली होती, तुमचा महालही तुम्हाला वाचवू शकणार नाही आणि सिक्रेट सर्व्हिसही नाही. माजी इराकी राजनयिक इंतिफाध कंबर यांनी माध्यमांना सांगितले की, अल-सादी अनेकदा इव्हांका ट्रम्प यांना ठार मारण्याबद्दल बोलत असे. तो म्हणाला की, ज्याप्रमाणे ट्रम्प यांनी आमचे (सोलेमानी यांचे) घर उद्ध्वस्त केले, त्याचप्रमाणे त्याला ट्रम्प यांचे घर जाळून टाकायचे होते.

अल-सादीला एकांत कोठडीत ठेवले

धोकादायक दहशतवादी अल-सादीला सध्या ब्रुकलिनच्या मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटरमधील एका एकांत कोठडीत कडक सुरक्षेखाली ठेवण्यात आले आहे. याच तुरुंगात व्हेनेझुएलाचा पकडलेला हुकूमशहा निकोलस मादुरो देखील आहे. अल-सादी हा एक सामान्य गुन्हेगार नसून, इराण आणि इराकच्या दहशतवादी नेटवर्कमधील एक प्रमुख व्यक्ती आहे.

तुर्कस्तानमध्ये अटकेनंतर यूएसमध्ये प्रत्यार्पण

या धोकादायक इराकी नागरिकाला १५ मे रोजी तुर्कीमध्ये अटक करण्यात आली आणि त्याला तात्काळ अमेरिकेत प्रत्यार्पित करण्यात आले. अल-सादीवर केवळ इव्हांका यांच्या हत्येचा कट रचल्याचाच आरोप नाही, तर अधिकाऱ्यांच्या मते, तो युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत अंदाजे १८ हल्ले आणि हल्ल्यांच्या प्रयत्नांमध्ये सामील आहे.

यामध्ये बॉम्बस्फोट, गोळीबार, चाकू हल्ले आणि ज्यूंच्या स्थळांसह अमेरिकेच्या राजनयिक स्थळांना लक्ष्य करण्याच्या घटनांचा समावेश आहे. तपासात असे उघड झाले की, अल-सादी इराण-समर्थित मिलिशिया, कताइब हिजबुल्लाहसाठी काम करत होता आणि त्याचे आयआरजीसीशी जवळचे संबंध होते.

या संशयिताचे कासिम सुलेमानी आणि नंतर त्यांचे उत्तराधिकारी, इस्माईल कानी यांच्याशी संबंध होते. पकडले जाणे टाळण्यासाठी, त्याने इराकी लष्करी पासपोर्ट आणि एका ट्रॅव्हल एजन्सीच्या नावाखाली विविध देशांमध्ये प्रवास केला आणि दहशतवादी गटांशी समन्वय साधला.

Published On: May 25, 2026 | 07:20 PM

