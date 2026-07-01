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गाडीत पेट्रोलऐवजी चुकून डिझेल भरलं तर काय करावं? जाणून घ्या तातडीने घ्यावयाची काळजी

Updated On: Jul 01, 2026 | 04:25 PM IST
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सारांश

गाडीत चुकीचे इंधन भरल्यास सर्वात आधी इंजिन सुरू करणे टाळावे, कारण इग्निशन ऑन न केल्यास इंधन इंजिनपर्यंत पोहोचत नाही. त्यानंतर मेकॅनिककडून फ्युएल पाईप किंवा ड्रेन प्लगद्वारे टाकी पूर्णपणे रिकामी करून स्वच्छ करून घ्यावी.

गाडीत पेट्रोलऐवजी चुकून डिझेल भरलं तर काय करावं? जाणून घ्या तातडीने घ्यावयाची काळजी
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विस्तार

आजकाल पेट्रोल पंपावर घाईगडबडीत किंवा कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे पेट्रोल गाडीत डिझेल किंवा डिझेल गाडीत पेट्रोल भरले जाण्याच्या घटना अनेकदा घडतात. एकाच मॉडेलच्या गाड्या पेट्रोल आणि डिझेल अशा दोन्ही प्रकारात उपलब्ध असल्याने अशी चूक होण्याची शक्यता जास्त असते. जर तुमच्यासोबत कधी असा प्रसंग घडला, तर घाबरून न जाता काही गोष्टींची तातडीने काळजी घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून इंजिनचे लाखो रुपयांचे नुकसान टाळता येईल.

सर्वात महत्त्वाचा नियम: इंजिन सुरू करू नका!

गाडीत चुकीचे इंधन भरल्याचे लक्षात येताच सर्वात पहिले आणि महत्त्वाचे काम म्हणजे गाडीचे इंजिन अजिबात सुरू करू नका. इतकेच नाही तर गाडीची चावी फिरवून ‘इग्निशन’  देखील ऑन करू नका. इग्निशन ऑन केल्यास गाडीचा फ्युएल पंप सुरू होतो आणि ते चुकीचे इंधन टाकीतून थेट इंजिनच्या पाईपलाईनपर्यंत पोहोचते. जर इंधन इंजिनपर्यंत पोहोचले नाही, तर तुमचे नुकसान केवळ टाकी साफ करण्यापुरतेच मर्यादित राहते.

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गाडी ढकलून बाजूला घ्या

जर तुम्ही पेट्रोल पंपावर असाल, तर गाडी सुरू न करता न्यूट्रल  करून ती ढकलत बाजूला किंवा सुरक्षित ठिकाणी घ्या. पंपावरील कर्मचाऱ्यांना परिस्थिती सांगा आणि गाडी मेकॅनिककडे नेण्यासाठी टोईंग व्हॅनची मदत घ्या.

इंधन टाकी कशी रिकामी करावी?

चुकीचे इंधन बाहेर काढण्यासाठी गाडी थेट गॅरेजमध्ये नेणे योग्य ठरते. मेकॅनिक खालील पद्धतीने टाकी रिकामी करतात:

  • फ्युएल पाईप काढून – गाडीच्या इंजिन बे  मधील मुख्य फ्युएल लाईन वेगळी केली जाते. त्यानंतर फ्युएल पंपाला थेट बॅटरीचा प्रवाह देऊन टाकीतील सर्व चुकीचे इंधन सुरक्षितपणे बाहेर काढले जाते.
  • टँक ड्रेन प्लग – काही गाड्यांच्या टाकीच्या खाली इंधन काढण्यासाठी प्लग असतो, तो काढून टाकी पूर्णपणे रिकामी केली जाते. टाकी पूर्ण रिकामी झाल्यावर ती स्वच्छ केली जाते आणि त्यानंतरच योग्य इंधन भरले जाते.
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इंजिनचे होणारे नुकसान कसे टाळावे?

पेट्रोल गाडीत डिझेल गेले तर डिझेल जड असल्यामुळे स्पार्क प्लग खराब करतो आणि गाडी पांढरा धूर सोडते. मात्र, डिझेल गाडीत पेट्रोल गेल्यास मोठा अनर्थ होऊ शकतो. पेट्रोलमध्ये वंगण नसते, ज्यामुळे डिझेल इंजिनचा फ्युएल इन्जेक्शन पंप आणि इंजिनचे अंतर्गत भाग घासले जाऊन पूर्णपणे निकामी होतात. जर गाडी चुकून सुरू झाली असेल, तर संपूर्ण फ्युएल लाईन, फिल्टर्स आणि इन्जेक्टर्स साफ करावे लागतात किंवा बदलावे लागतात.

थोडक्यात सांगायचे तर, चुकीचे इंधन भरले जाणे ही मोठी चूक असली, तरी ‘इंजिन सुरू न करणे’ हा एकच सावधगिरीचा निर्णय तुमचे मोठे आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास वाचवू शकतो.

Web Title: What to do if filled wrong fuel in vehicle auto news marathi

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Published On: Jul 01, 2026 | 04:25 PM

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