“राहील तुझी आई म्हणून…” धाकट्या लेकाच्या 10व्या वाढदिवसानिमित्त जिनिलीया देशमुखची हृदयस्पर्शी पोस्ट! रितेश देशमुख म्हणाला,…

Updated On: Jun 01, 2026 | 03:53 PM IST
सारांश

धाकट्या मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त जिनिलीया देशमुख आणि अभिनेता रितेश देशमुख यांची खास पोस्ट, सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव

विस्तार

अभिनेत्री जिनिलीया देशमुख आणि अभिनेता रितेश देशमुख यांच्या धाकट्या मुलगा राहीलचा 10वा वाढदिवस आहे. या खास प्रसंगी जिनिलीयाने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत आई म्हणून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.रितेश आणि जिनिलिया यांची जोडी मराठीसह हिंदी कलाविश्वात प्रचंड लोकप्रिय आहे. हे दोघेही सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. हे दोघं त्यांचे फोटो, कुटुंबीयांचे मजेशीर व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर नेहमी शेअर करताना दिसतात. आज जिनिलीया आणि रितेशने त्यांच्या आयुष्यातील खास व्यक्ती म्हणजे त्यांचा धाकटा मुलगा राहिल याच्यासाठी एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. आज राहिलचा दहावा वाढदिवस आहे. राहिलचा जन्म 2016 मध्ये झाला. वाढदिवसानिमित्त जिनिलीयाने पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. तिने यासोबत एक व्हिडिओ शेअर केले आहे.

जिनिलिया देशमुखची पोस्ट
“राहील, तुझ्यामध्ये नक्कीच काहीतरी खास आहे. यामुळेच तुझी आई म्हणून… जेव्हा मी तुझ्याकडे पाहते, तेव्हा मला तुझ्यासारखंच व्हावंसं वाटतं. मनसोक्त आयुष्य जगणारा, एक स्ट्राँग लीडर, निर्भय आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणारा…! राहील, कधीच… कशासाठीही आणि कोणत्याच परिस्थितीत तू स्वत:ला बदलू नकोस! असाच कायम आनंदी राहा.. तुझी चाहती… तुझीच आई!” या भावनिक शब्दांत अभिनेत्री जिनिलीया देशमुख हिने आपल्या धाकट्या मुलगा राहीलच्या 10व्या वाढदिवसानिमित्त हृदयस्पर्शी भावना व्यक्त केल्या आहेत.

 

रितेश लेकाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना म्हणतो, “रायो… आय लव्ह यू! तू खरंच खूप हुशार आणि आमचा Incredible Boy आहेस. तू आता हळुहळू मोठा होत आहेस, पण मला आशा आहे की तुझ्यातलं बालपण, तुझी मोहकता तू सदैव जपशील. My Son… तुला 10 व्या वाढदिवसाच्या खूप-खूप शुभेच्छा!”

 

दरम्यान, या खास वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण देशमुख कुटुंबात आनंदाचं वातावरण असून, सोशल मीडियावर दोघांच्याही पोस्ट्सना चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रेम आणि शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

विशेष म्हणजे, राहीलने नुकतंच मनोरंजन क्षेत्रात आपला प्रवास सुरू केला आहे. रितेश देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’ या सिनेमात रितेशच्या दोन्ही मुलांनी, रियान आणि राहील यांनी बाळ शिवरायांच्या भूमिका साकारल्या आहेत. या भूमिकेमुळे दोन्ही लहान कलाकारांचे कौतुक होत असून त्यांचा पहिलाच प्रयत्न प्रेक्षकांच्या लक्षात राहणारा ठरला आहे.

 

Published On: Jun 01, 2026 | 03:53 PM

