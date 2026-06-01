Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Local Body Election : ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर

Updated On: Jun 01, 2026 | 03:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली असून लातूर महानगरपालिका सर्वाधिक मतदारसंख्येसह आघाडीवर आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही यादी महत्त्वाची मानली जात असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधींच्या सहभागावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर

९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर
  • स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर
  • धाराशिव जिल्ह्यात २९३ मतदार
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्था (उस्मानाबाद-लातूर-बीड) मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीतील सदस्यांची मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या मतदार यादीत बीड, लातूर आणि धाराशिव या तीन जिल्ह्यांतील एकूण ९८८ मतदारांचा समावेश असून, त्यामध्ये ४९९ पुरुष आणि ४८९ महिला मतदार आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत या मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार लातूर महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वाधिक ८८ मतदार आहेत. त्यामध्ये ४६ पुरुष आणि ४२ महिला सदस्यांचा समावेश आहे. तर धाराशिव नगरपरिषद क्षेत्रात ५९, बीड नगरपरिषद क्षेत्रात ५८ आणि उदगीर नगरपरिषद क्षेत्रात ५३ मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्येच्या आधारे मतदारसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे.

पुणे विधानपरिषद उमेदवारीवरून मोठा गोंधळ, विक्रम काकडेंना मिळाली उमेदवारी तर सुनील टिंगरेंची बंडखोरी

धाराशिव जिल्ह्यात २९३ मतदार

धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव, तुळजापूर, नळदुर्ग, लोहारा, उमरगा, मुरूम, कळंब, वाशी, भूम आणि परंडा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून एकूण २९३ मतदारांची नोंद आहे. धाराशिव नगरपरिषदेत ५९ मतदार असून तुळजापूरमध्ये ३६, उमरगा येथे ३९, कळंबमध्ये ३२, भूम आणि परंडा येथे प्रत्येकी २९, तर वाशी येथे २३ मतदार आहेत. नळदुर्ग आणि मुरूम नगरपरिषद क्षेत्रात प्रत्येकी २३ मतदार नोंदविण्यात आले आहेत.

लातूर जिल्ह्यातील मतदारसंख्या लक्षणीय

लातूर जिल्ह्यातील लातूर महानगरपालिका, उदगीर, अहमदपूर, औसा, निलंगा, चाकूर, देवणी, जळकोट आणि शिरूर अनंतपाळ या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. लातूर महानगरपालिकेनंतर उदगीरमध्ये ५३ मतदार असून अहमदपूरमध्ये ३५, औसा येथे ३६ आणि निलंगा येथे ३७ मतदार आहेत. चाकूर आणि रेणापूर येथे प्रत्येकी २५, देवणी व जळकोटमध्ये २३ तर शिरूर अनंतपाळ येथे २२ मतदार आहेत.

बीड जिल्ह्यात परळी आणि अंबाजोगाई आघाडीवर

बीड जिल्ह्यातील गेवराई, माजलगाव, वडवणी, बीड, शिरूर कासार, आष्टी, पाटोदा, धारूर, परळी, अंबाजोगाई आणि केज या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य मतदार म्हणून पात्र ठरले आहेत. परळी नगरपरिषदेत ४० मतदार असून अंबाजोगाई आणि अहमदपूरमध्ये प्रत्येकी ३५ मतदारांची नोंद आहे. बीड नगरपरिषदेत ५८, माजलगावमध्ये ३०, तर गेवराई आणि धारूर येथे प्रत्येकी २३ मतदार आहेत. वडवणी, शिरूर कासार, आष्टी, पाटोदा आणि केज या नगरपंचायतींमध्ये प्रत्येकी १९ मतदार आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेला वेग

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील ही मतदार यादी आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत सदस्य हेच या निवडणुकीचे मतदार असल्याने राजकीय पक्षांनी संघटनात्मक तयारीला सुरुवात केली आहे. मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेला आणखी गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी

Web Title: Final voter list 988 voters local authority constituency latur municipal corporation leading

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 03:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात
1

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी
2

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी

Sanjay Raut PC: ‘मोदींचा विकास कुणी समजावून सांगितला, तर मीही भाजपमध्ये जाईन’; संजय राऊतांचे खुले आव्हान
3

Sanjay Raut PC: ‘मोदींचा विकास कुणी समजावून सांगितला, तर मीही भाजपमध्ये जाईन’; संजय राऊतांचे खुले आव्हान

Maharashtra Politics : नाशिकची जागा शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाट्याला, मुख्यमंत्र्यांचा ‘शब्द’ की बंडखोरी पूर्ण होणार?
4

Maharashtra Politics : नाशिकची जागा शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाट्याला, मुख्यमंत्र्यांचा ‘शब्द’ की बंडखोरी पूर्ण होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
St Mahamandal : एसटी महामंडळाचा मोठा बदल! 2035 पर्यंत 80% आणि 2047 पर्यंत संपूर्ण ताफा ई-बसेसचा

St Mahamandal : एसटी महामंडळाचा मोठा बदल! 2035 पर्यंत 80% आणि 2047 पर्यंत संपूर्ण ताफा ई-बसेसचा

Jun 01, 2026 | 04:52 PM
पेट्रोल-डिझेल शिवाय हे पाच इंधनाचे पर्याय! काहींवर संशोधन सुरु

पेट्रोल-डिझेल शिवाय हे पाच इंधनाचे पर्याय! काहींवर संशोधन सुरु

Jun 01, 2026 | 04:52 PM
मनोज बाजपेयींचा महागाईवर मोठा इशारा; सामान्य जनतेला दिला ‘हा’ महत्त्वाचा सल्ला

मनोज बाजपेयींचा महागाईवर मोठा इशारा; सामान्य जनतेला दिला ‘हा’ महत्त्वाचा सल्ला

Jun 01, 2026 | 04:48 PM
RCB च्या जल्लोषादरम्यान कृणालने थेट 2 ऐवजी दाखवली…; ‘त्या’ कृतीवर चिडला Virat Kohli, पहा Video

RCB च्या जल्लोषादरम्यान कृणालने थेट 2 ऐवजी दाखवली…; ‘त्या’ कृतीवर चिडला Virat Kohli, पहा Video

Jun 01, 2026 | 04:45 PM
Team India Schedule: IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? रोहित-विराट पुन्हा मैदानात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Team India Schedule: IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? रोहित-विराट पुन्हा मैदानात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Jun 01, 2026 | 04:42 PM
11th Admission 2026: अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी अंतिम टप्प्यात; ‘या’ तारखेपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन!

11th Admission 2026: अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी अंतिम टप्प्यात; ‘या’ तारखेपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन!

Jun 01, 2026 | 04:36 PM
समस्या तातडीने सोडवा, अन्यथा निलंबनाची कारवाई करणार; प्रताप सरनाईकांचा देवगड आगारातील अधिकाऱ्यांना इशारा

समस्या तातडीने सोडवा, अन्यथा निलंबनाची कारवाई करणार; प्रताप सरनाईकांचा देवगड आगारातील अधिकाऱ्यांना इशारा

Jun 01, 2026 | 04:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM