यामाहा RX100 : भारतीय तरुणाईच्या हृदयावर राज्य करणाऱ्या ‘लेजेंड’ची यशोगाथा! जाणून घ्या

सन 1985… भारतातील दुचाकी बाजारपेठ एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभी होती. त्या काळात बहुतांश मोटारसायकली या वजनदार, कमी वेगवान आणि साध्या तंत्रज्ञानाच्या होत्या. तरुणांना वेग, स्टाईल आणि दमदार परफॉर्मन्स देणारी बाईक हवी होती, पण बाजारात तसा पर्याय फारसा उपलब्ध नव्हता. अशा वेळी जपानी कंपनी यामाहाने भारतीय बाजारात एक अशी मोटारसायकल आणली, जिने पुढील अनेक दशकांसाठी इतिहास घडवला. तिचं नाव होतं – यामाहा RX100.
भारतामध्ये यामाहा आणि एस्कॉर्ट्स यांच्या भागीदारीत RX100 ची निर्मिती सुरू झाली. अवघं 98 सीसीचं इंजिन असूनही या बाईकचा वेग, पिकअप आणि इंजिनचा खास आवाज लोकांना अक्षरशः वेड लावणारा होता. त्या काळातील अनेक 100 सीसी बाईकपेक्षा RX100 अधिक शक्तिशाली आणि चपळ होती. त्यामुळे कॉलेज युवक, व्यावसायिक आणि रेसिंगची आवड असलेल्या तरुणांमध्ये तिची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली.
Yamaha ची ही बाईक एकाच झटक्यात हजारो रुपयांनी स्वस्त, जाणून घ्या नवीन किंमत
RX100 चं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं वजन आणि पॉवर यांचं परिपूर्ण संतुलन. हलकं वजन, दमदार टू-स्ट्रोक इंजिन आणि जलद अॅक्सिलरेशन यामुळे ही बाईक रस्त्यावर वेगळीच ओळख निर्माण करत होती. अनेक चित्रपटांमध्ये आणि जाहिरातींमध्ये तिचा वापर झाल्याने तिची प्रतिमा आणखी मजबूत झाली. 1990 च्या दशकात RX100 ही केवळ मोटारसायकल नव्हती, तर एक स्टेटस सिम्बॉल बनली होती. ग्रामीण भागापासून शहरांपर्यंत तिची क्रेझ दिसून येत होती. आजही अनेक जुने रायडर्स RX100 च्या आवाजाची आणि रायडिंग अनुभवाची आठवण प्रेमाने सांगतात.
Yamaha ची नवीन E Scooter पाहिलीत का? ड्रायव्हिंग रेंज तर एकदमच भारी
मात्र, कडक होत गेलेल्या प्रदूषण नियमांमुळे टू-स्ट्रोक इंजिन असलेल्या RX100 चे उत्पादन 1996 मध्ये थांबवावे लागले. तरीसुद्धा तिची लोकप्रियता कमी झाली नाही. आजही सेकंड-हँड बाजारात RX100 ला मोठी मागणी आहे आणि अनेक संग्राहक तिचे जतन करून ठेवतात.
चार दशकांनंतरही RX100 चे नाव घेताच अनेकांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटते. कारण ती फक्त एक बाईक नव्हती; ती एका पिढीच्या स्वप्नांची, वेगाच्या आवडीची आणि भारतीय ऑटोमोबाईल संस्कृतीतील सुवर्णकाळाची जिवंत आठवण होती. त्यामुळेच यामाहा RX100 आजही भारतीय रस्त्यांवरील सर्वात यशस्वी मोटारसायकल म्हणून ओळखली जाते.