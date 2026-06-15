Bank FD वर बंपर नफा! ‘ही’ स्मॉल फायनान्स बँक देतेय 8.10% पर्यंत सर्वोच्च व्याज; पाहा डिटेल्स

Bank FD Rates: जागतिक स्थिती बिघडली असताना सगळ्यांना तोडा भोगावा लागला होता. देशाच्या भू-राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीमुळे, अनेक गुंतवणूकदार आता पुन्हा एकदा सुरक्षितता आणि स्थिरतेच्या शोधात निघाले आहे. अमेरिका-रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात आर्थिक चिंता वाढली असताना अशा वातावरणात, FD लक्ष वेधून घेत आहेत, कारण त्या शेअर बाजारात नेहमी दिसणाऱ्या चढ-उतारांशिवाय चांगले व्याजदर देतात. त्यामुळे FD वर बराच विश्वास वाढतो. आताही एक बँक चांगला व्याजदर देत आहे. जाणून घेऊयात…
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स्मॉल फायनान्स बँक ही सध्या चांगलीच चर्चेत आहेत. बँकबद्दल बोलायचे झाल्यास, निवडलेल्या कालावधीनुसार एफडीचे व्याजदर लक्षणीयरीत्या बदलतात. एक ते दोन वर्षांच्या ठेवींसाठी, स्मॉल फायनान्स बँका ८.१०% चा सर्वाधिक व्याजदर देतात, त्यानंतर ESAF स्मॉल फायनान्स बँक ७.७५% आणि सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक ७.६०% व्याजदर देतात.
सवलत देण्याच्या बाबतीत जना स्मॉल फायनान्स बँक देखील मागे नाही. ही बँक ७.३०% पर्यंत व्याजदर देते, तर उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँक अनुक्रमे ७.४०% आणि ७.१०% व्याजदर देतात. इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक देखील याच कालावधीसाठी ६.९०% व्याज देते.
सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक ८.१०% व्याजदरासह आघाडीवर आहे. त्यानंतर ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक ७.७५% दराने दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर जना स्मॉल फायनान्स बँक आणि उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक दोन्ही ७.५०% व्याजदर देतात. इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक ७.४०%, एयू स्मॉल फायनान्स बँक ७.२५% आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक देखील ७.२५% व्याजदर देतात.
सूर्य स्मॉल फायनान्स बँक पुन्हा एकदा ७.९० टक्के सर्वाधिक परतावा देत आहे. जना स्मॉल फायनान्स बँक ७.७७ टक्के आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक ७.५५ टक्के परतावा देत आहे. उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक ७.२५ टक्के, एयू स्मॉल फायनान्स बँक आणि इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक ७ टक्के, आणि ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक ६ टक्के परतावा देत आहे.
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