Central Bank Recruitment 2026: सेंट्रल बँकेत ४,५०० पदांची बंपर भरती; पदवीधरांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी, लवकर करा अर्ज!

Central Bank Recruitment: बँकेत सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) मध्ये अप्रेंटिसशिपच्या (Apprenticeship) तब्बल ४५०० पदांसाठी मेगा भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी १२ जून २०२६ पासून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तरी, पात्र आणि इच्छुक उमेदवार ‘नॅशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम’च्या nats.education.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन २२ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
शैक्षणिक पात्रता: या भरतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (Graduate) किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असावा.
वयोमर्यादा: ३१ मे २०२६ रोजी उमेदवाराचे वय किमान २० वर्षे आणि कमाल २८ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट देण्यात आली आहे.
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पुरुष उमेदवारांसाठी ९४४ रुपये तर महिला उमेदवारांसाठी ७०८ रुपये अर्ज शुल्क असेल. तर एससी, एसटी, दिव्यांग (PH) आणि थर्ड जेंडर उमेदवारांना २३६ रुपये भरावे लागतील.
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१. सर्वात आधी NATS च्या अधिकृत पोर्टलला nats.education.gov.in भेट द्या.
२. होमपेजवर मागितलेली सर्व आवश्यक माहिती भरून आधी स्वतःची नोंदणी (Register) करून घ्या.
३. रजिस्ट्रेशन यशस्वी झाल्यानंतर, आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन (Log In) करा आणि उर्वरित शैक्षणिक व वैयक्तिक माहिती भरा.
४. सर्व माहिती अचूक भरल्यानंतर तुमच्या प्रवर्गानुसार ऑनलाईन शुल्क (Fees) जमा करा.
५. शेवटी फॉर्म सबमिट करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी पूर्ण भरलेल्या अर्जाची एक प्रिंट आउट (Print Out) काढून आपल्याकडे सुरक्षित ठेवा.
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या भरतीमध्ये निवड होण्यासाठी उमेदवारांना पहिल्या टप्प्यात ऑनलाईन परीक्षेला (Online Examination) सामोरे जावे लागेल. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांची स्थानिक भाषा चाचणी घेतली जाईल. या दोन्ही टप्प्यांत यशस्वी होऊन ज्या उमेदवारांचे नाव अंतिम गुणवत्ता यादीत (Final List) येईल, त्यांना रिक्त पदांवर नियुक्त केले जाईल. या भरतीअंतर्गत नियुक्तीचा एकूण कालावधी १२ महिने (१ वर्ष) असणार आहे.