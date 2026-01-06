Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

जागतिक घडामोडींचा देशांतर्गत बाजारावर ताण; कर वाढीच्या भीतीने गुंतवणूकदार सावध

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर आणखी कर वाढवण्याच्या इशाऱ्यामुळे शेअर बाजारात उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या घडामोडीचा थेट परिमाण बाजार भाव आणि रुपयांवर होताना दिसत आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 12:38 PM
Stock Market: जागतिक घडामोडींचा देशांतर्गत बाजारावर ताण; कर वाढीच्या भीतीने गुंतवणूकदार सावध

Stock Market: जागतिक घडामोडींचा देशांतर्गत बाजारावर ताण; कर वाढीच्या भीतीने गुंतवणूकदार सावध (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • शेअर बाजार घसरणीत, तर रुपयाचीही पिछाडी
  • अमेरिकेच्या इशाऱ्यांमुळे शेअर बाजार झाला लालेलाल
  • कर वाढीच्या भीतीने गुंतवणूकदारांनी घेतला सावध पवित्रा
 

Stock Market: अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर आणखी कर वाढवण्याच्या ताज्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी देशांतर्गत शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाले. सेन्सेक्स ३२२ अंकांनी घसरला, तर निफ्टी ७८ अंकांनी घसरला. व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांच्या ताज्या इशाऱ्याचा भावनेवर परिणाम झाला आणि बँकिंग, आयटी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या हेवीवेट शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले. ३० शेअर्सचा बीएसई बेंचमार्क सेन्सेक्स ३२२.३९ अंकांनी किंवा ०.३८ टक्क्यांनी घसरून ८५,४३९.६२ वर बंद झाला. ट्रेडिंग दरम्यान एका टप्प्यावर, तो ४४६.६८ अंकांनी घसरून ८५,३१५.३३ च्या नीचांकी पातळीवर बंद झाला. दरम्यान, एनएसईचा ५० शेअर्सचा बेंचमार्क निफ्टी २६,३७३.२० अंकांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर, त्याची वाढ टिकवून ठेवू शकला नाही आणि ७८.२५ अंकांनी किंवा ०.३० टक्क्यांनी घसरून २६, २५०.३० वर बंद झाला.

हेही वाचा: India Manufacturing iPhone: ‘मेक इन इंडिया’चा मोठा चमत्कार; भारतातून आयफोन निर्यात ५० अब्ज डॉलर्स पार

विदेशी बाजार दक्षिण कोरियाचा कोस्पी, जपानचा निक्केई आणि चीनचा शांघाय निर्देशांक वाढीसह बंद झाला, तर हाँगकाँगचा हँग सँग किरकोळ वाढ झाल्याची दिसून आली. सोमवारी सलग चौथ्या व्यापार सत्रात रुपया घसरला, ८ पैशांनी घसरून ९०.२८ प्रति डॉलरवर बंद झाला. मजबूत अमेरिकन चलन आणि मंदावलेल्या देशांतर्गत शेअर बाजारांचा रुपयावर भार पडला. व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे उस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेल्या भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे जागतिक डॉलरची मागणी वाढली, असे फॉरेक्स व्यापाऱ्यांनी सांगितले. तथापि, कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे भारतीय चलनाला खालच्या पातळीवर काही आधार मिळाला.

हेही वाचा: India-Israel Trade: भारत–इस्रायल व्यापाराला मिळणार नवी चालना; एसबीआयकडून रुपयांत होणार व्यवहार सुलभ

मात्र, मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार सकारात्मक उघडले असून गुंतवणूकदारांना आशेचा किरण दिसत आहे. तसेच, दिवसभर सकारात्मक परिस्थिति असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या काही अंदाजामुळे गुंतवणूकदार आनंदी असून आशियाई शेअर बाजारातील वाढत्या अथवा स्थिर तेजीचा मागोवा घेत, भारतीय शेअर बाजार निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टीसह मिश्रित किंवा सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आल्याने गुंतवणूकदार थोडी सावध पवित्रा घेत असल्याचेही दिसून येत आहे.

Web Title: Global ghadmodincha domestic share market tension

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 12:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BRICS2026: जागतिक सत्तेचे नवे केंद्र! रशिया, भारत आणि चीन एकत्र येऊन ट्रम्पच्या दादागिरीला देणार उत्तर; RIC होणार पुन्हा सक्रिय?
1

BRICS2026: जागतिक सत्तेचे नवे केंद्र! रशिया, भारत आणि चीन एकत्र येऊन ट्रम्पच्या दादागिरीला देणार उत्तर; RIC होणार पुन्हा सक्रिय?

‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ 
2

‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ 

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर
3

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
4

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shivsena-NCP Dispute final hearing: शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या पक्ष आणि चिन्हाची आज सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

Shivsena-NCP Dispute final hearing: शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या पक्ष आणि चिन्हाची आज सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

Jan 21, 2026 | 09:53 AM
जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

Jan 21, 2026 | 09:46 AM
पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

Jan 21, 2026 | 09:40 AM
Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Jan 21, 2026 | 09:21 AM
Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Jan 21, 2026 | 09:17 AM
The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

Jan 21, 2026 | 09:16 AM
Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 09:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM