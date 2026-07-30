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ठाण्याच्या विकासाला नवी गती! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; तब्बल 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रात…

Updated On: Jul 30, 2026 | 05:26 PM IST
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सारांश

आपल्या व्यावसायिक पदार्पणासह, सुगी ग्रुप ठाणे पश्चिममध्ये एक मोठा प्रकल्प विकसित करणार आहे, जो एक महत्त्वाचे व्यावसायिक ठिकाण म्हणून संकल्पित आहे.

ठाण्याच्या विकासाला नवी गती! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; तब्बल 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रात...

सौजन्य - सोशल मिडीया

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विस्तार

मुंबई : सुगी ग्रुपने ठाण्यात धोरणात्मक प्रवेश करून आपल्या प्रभावी विकास प्रवासात एका नव्या महत्त्वाच्या अध्यायाची नोंद केली आहे. सुगी ग्रुपचे ठाण्यातील आगमन, हे ठाण्यातील त्यांच्या धोरणात्मक विस्ताराचा एक भाग आहे. यातून पारंपरिक शहरी केंद्रांच्या पलीकडे एक आपल्या व्यावसायिक पदार्पणासह, सुगी ग्रुप ठाणे पश्चिममध्ये एक मोठा प्रकल्प विकसित करणार आहे. यामुळे उत्कृष्ट दर्जाची कार्यस्थळे उपलब्ध होतील आणि नव्या भारतातील आर्थिक विकासाचे केंद्र म्हणून ठाण्याचे स्थान अधिक मजबूत होईल.

 

‘ग्रेड ए+’ व्यावसायिक प्रकल्प म्हणून सादर झालेला हा प्रोजेक्ट, एका उदयोन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रामधील प्रीमियम व्यावसायिक जागेच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देतो. हा नव्या भारतातील उद्योगांसाठी एक आकर्षक प्रस्ताव असून, शहराशी आणि त्याच्या औद्योगिक पट्ट्यांशी अखंड कनेक्टिव्हिटीसह उत्कृष्ट कार्यस्थळे उपलब्ध करून देतो. हा प्रकल्प एमएसएमई, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि वाढत्या उद्योगांसाठी बाजारातील एक महत्त्वाची पोकळी भरून काढतो, जे व्यावसायिक, सुनियोजित पायाभूत सुविधांमध्ये विस्तार करू इच्छितात, परंतु मुंबईच्या व्यावसायिक रिअल इस्टेटमधील प्रवेशाच्या उच्च अडथळ्यांमुळे मर्यादित आहेत. या गतीला ठाण्याच्या बदलत्या पायाभूत सुविधांचा आधार आहे: महाराष्ट्रातील पहिल्या रिंग मेट्रोसह आगामी मेट्रो लाईन्स, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदे, ठाणे कोस्टल रोड, नियोजित जलमार्ग आणि बंदरे, मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉर आणि विमानतळापर्यंत अखंड प्रवेश – या सर्वांमुळे व्यवसाय आणि ग्राहक या दोघांकडूनही मागणी वाढत आहे.

लंडनमधील कॅनरी व्हार्फ आणि न्यूयॉर्कमधील हडसन यार्ड्स यांसारख्या जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त व्यावसायिक क्षेत्रापासून प्रेरणा घेऊन हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे, जिथे एकात्मिक नियोजन, अखंड कनेक्टिव्हिटी आणि प्रीमियम पायाभूत सुविधा एकत्र येऊन एक समृद्ध परिसंस्था निर्माण करतात. या दूरदृष्टीचा आधारस्तंभ म्हणजे ठाणे पश्चिमेकडील सिद्धेश्वर तलाव. हे एक प्रमुख नैसर्गिक जलाशय असून, त्याच्या सभोवताली ५० एकरांहून अधिक क्षेत्रावर हा विस्तीर्ण विकास प्रकल्प नियोजित आहे. यामुळे एक वैशिष्ट्यपूर्ण जलकिनारी ठिकाण निर्माण होईल, जे शहरी पायाभूत सुविधांना सभोवतालच्या भूदृश्याशी सहजतेने एकरूप करते. या प्रकल्पाची स्थापत्यशास्त्रीय संकल्पना पद्मभूषण पुरस्कार विजेते आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित करण्यात आली आहे. यातून उत्कृष्ट डिझाइन आणि दीर्घकालीन शहरी मूल्य यांचा मेळ घालणारे एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक ठिकाण निर्माण करण्याची सुगीची वचनबद्धता अधिक दृढ होते.

या घडामोडीवर भाष्य करताना, सुगी ग्रुपचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय भागीदार, निशांत देशमुख म्हणाले, “ठाणे एक मजबूत निवासी-प्रधान बाजारपेठ म्हणून उदयास आले आहे, आणि येथील व्यावसायिक परिसंस्था आता विकासाच्या एका रोमांचक नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहे. आम्हाला व्यावसायिक जागांसाठी एक नवीन मानक सादर करण्याची एक मोठी संधी दिसली, जे केवळ सध्याची मागणी पूर्ण करत नाही, तर रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याला चालना देखील देते. आमच्यासाठी हा केवळ बाजारपेठेतील प्रवेश नाही; तर नव्या भारताचे आर्थिक विकासाचे शहर म्हणून ठाण्याच्या उदयासाठी ही एक दीर्घकालीन वचनबद्धता आहे.

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वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोनावर भाष्य करताना, आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रॅक्टर म्हणाले, “सिद्धेश्वर तलाव या जागेला एक दुर्मिळ नैसर्गिक आधार देतो आणि आमच्या डिझाइनमुळे, तलावाकाठ केवळ त्याच्या काठावर न राहता, परिसराची ओळख आणि अनुभव घडवतो. एक असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यावसायिक ठिकाण तयार करण्याची दूरदृष्टी आहे, जे खुले, मानवी आणि चिरस्थायी वाटेल, जिथे कनेक्टिव्हिटी, लँडस्केप आणि बांधकाम हे सर्व एकात्मिक वातावरणात सहजपणे एकत्र येतील. हे केवळ एक कामाचे ठिकाण नसून, रोजच्या कामाचा अनुभव अधिक आकर्षक आणि निसर्गाशी अधिक जोडलेला बनवण्यासाठी डिझाइन केले आहे. मला वाटते की आज ठाणे, मुंबई किंवा अगदी भारतातही अशा प्रकारचा कोणताही व्यावसायिक विकास झालेला नाही. ठाण्याला अशा वास्तुकलेची गरज आहे जी त्याचा आवाका, महत्त्वाकांक्षा आणि भविष्य प्रतिबिंबित करेल, आणि येत्या दशकांमध्ये हे शहर कसे राहील, काम करेल आणि वाढेल, यासाठी आम्ही डिझाइन करत आहोत.”

Web Title: A world class waterfront project is going to be developed in thane

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Published On: Jul 30, 2026 | 05:26 PM

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