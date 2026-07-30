Perfume Side Effects: अतिप्रमाणात परफ्यूम वापरताय? मग सावधान! शरीरावर होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम

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काही परफ्यूममध्ये असलेले सुगंधी रसायने त्वचेवर लालसरपणा, खाज, जळजळ किंवा पुरळ निर्माण करू शकतात. ज्यांची त्वचा संवेदनशील आहे त्यांनी नवीन परफ्यूम वापरण्यापूर्वी त्वचेच्या छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करून पाहणे अधिक महत्वाचे आहे.
तीव्र सुगंधामुळे काही व्यक्तींना शिंका येणे, नाक बंद होणे, घशात खवखव किंवा श्वास घेण्यास त्रास जाणवू शकतो. दमा किंवा अॅलर्जीचा त्रास असलेल्या लोकांमध्ये तीव्र सुगंधामुळे लक्षणे वाढू शकतात.
काही लोकांना तीव्र सुगंधामुळे डोकेदुखी, मळमळ किंवा चक्कर येण्याचा अनुभव येऊ शकतो. बंद जागेत मोठ्या प्रमाणात परफ्यूमचा वापर केल्यास हा त्रास अधिक जाणवू शकतो.
अनेक सुगंधी उत्पादनांमध्ये अस्थिर सेंद्रिय संयुगे (VOCs) आणि इतर रासायनिक घटक असू शकतात. हे घटक प्रत्येक व्यक्तीवर सारखाच परिणाम करतात असे नाही, परंतु संवेदनशील व्यक्तींमध्ये त्रास होण्याची शक्यता वाढू शकते. या घटकांच्या दीर्घकालीन परिणामांबाबत अजूनही संशोधन सुरू आहे.
लहान मुले, गर्भवती महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासमोर अतिशय तीव्र सुगंधाचे परफ्यूम वापरणे टाळावे. अशा व्यक्तींमध्ये तीव्र वासामुळे अस्वस्थता, मळमळ, डोकेदुखी किंवा श्वसनाशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो. त्यामुळे सौम्य सुगंधाची प्रोडक्ट्स अधिक सुरक्षित मानले जाते.
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