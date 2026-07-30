केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार

पुणे : एक मोठी बातमी समोर आली आहे. वाहन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी केपीआयटी टेक्नॉलॉजीजने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत दमदार आर्थिक कामगिरीची नोंद केली आहे. कंपनीच्या रुपयातील महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ झाली असून, या कालावधीत २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर मूल्याचे नवे करार कंपनीने मिळविले आहेत.
केपीआयटीचे सहसंस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि व्यवस्थापकीय संचालक किशोर पाटील यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित उत्पादने आणि सोल्यूशन्स आता कंपनीच्या संपूर्ण सेवा आणि उत्पादन पोर्टफोलिओचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. एआय-आधारित मोबिलिटी, वाहन अभियांत्रिकी, डिजिटल कॉकपिट, स्वयंचलित तंत्रज्ञान (ऑटोनॉमस टेक्नॉलॉजीज) तसेच आफ्टर-सेल्स या क्षेत्रांमध्ये कंपनीची प्रगती उत्साहवर्धक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
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केपीआयटीचे अध्यक्ष आणि संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक सचिन टिकेकर यांनी सांगितले की, कंपनीचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे वाढीच्या प्रत्येक घटकात धोरणाची शिस्तबद्ध अंमलबजावणी करणे होय. उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या ग्राहकांमध्ये कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याबरोबरच ट्रक आणि ऑफ-हायवे वाहन विभागातील वाढीला गती देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. तसेच, एआय-आधारित तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक अभियांत्रिकी उपाय आणि ग्राहककेंद्री दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून जागतिक वाहन उद्योगातील बदलत्या गरजांनुसार नव्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी कंपनी सज्ज असल्याचा विश्वासही व्यवस्थापनाने व्यक्त केला.
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