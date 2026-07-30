गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार

Updated On: Jul 30, 2026 | 04:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

वाहन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी केपीआयटी टेक्नॉलॉजीजने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत दमदार आर्थिक कामगिरीची नोंद केली आहे.

केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : एक मोठी बातमी समोर आली आहे. वाहन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी केपीआयटी टेक्नॉलॉजीजने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत दमदार आर्थिक कामगिरीची नोंद केली आहे. कंपनीच्या रुपयातील महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ झाली असून, या कालावधीत २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर मूल्याचे नवे करार कंपनीने मिळविले आहेत.

 

केपीआयटीचे सहसंस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि व्यवस्थापकीय संचालक किशोर पाटील यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित उत्पादने आणि सोल्यूशन्स आता कंपनीच्या संपूर्ण सेवा आणि उत्पादन पोर्टफोलिओचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. एआय-आधारित मोबिलिटी, वाहन अभियांत्रिकी, डिजिटल कॉकपिट, स्वयंचलित तंत्रज्ञान (ऑटोनॉमस टेक्नॉलॉजीज) तसेच आफ्टर-सेल्स या क्षेत्रांमध्ये कंपनीची प्रगती उत्साहवर्धक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हे सुद्धा वाचा : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 8व्या वेतन आयोगात नव्या सूत्रामुळे वेतन भरघोस वाढीची शक्यता

केपीआयटीचे अध्यक्ष आणि संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक सचिन टिकेकर यांनी सांगितले की, कंपनीचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे वाढीच्या प्रत्येक घटकात धोरणाची शिस्तबद्ध अंमलबजावणी करणे होय. उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या ग्राहकांमध्ये कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याबरोबरच ट्रक आणि ऑफ-हायवे वाहन विभागातील वाढीला गती देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. तसेच, एआय-आधारित तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक अभियांत्रिकी उपाय आणि ग्राहककेंद्री दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून जागतिक वाहन उद्योगातील बदलत्या गरजांनुसार नव्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी कंपनी सज्ज असल्याचा विश्वासही व्यवस्थापनाने व्यक्त केला.

हे सुद्धा वाचा : Metaचे आर्थिक निकाल जाहीर, अपेक्षित यश नाही; तरी AI वर अब्जावधींची गुंतवणूक कायम

Web Title: Kpit technologies has delivered a strong performance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 04:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi Language: मराठी सक्तीवर राजकारण सुरू; पण मीरा-भाईंदरातील रिक्षाचालकांनी दाखवली भाषेप्रती सकारात्मक भूमिका
1

Marathi Language: मराठी सक्तीवर राजकारण सुरू; पण मीरा-भाईंदरातील रिक्षाचालकांनी दाखवली भाषेप्रती सकारात्मक भूमिका

दक्षिण कोरियात पुण्याचा डंका! जागतिक तायक्वांदो स्पर्धेत भारताची ३ सुवर्णांसह २० पदकांची कमाई
2

दक्षिण कोरियात पुण्याचा डंका! जागतिक तायक्वांदो स्पर्धेत भारताची ३ सुवर्णांसह २० पदकांची कमाई

Nashik Potholes: खड्डे की मृत्यूचा सापळा? खड्ड्याने घेतला उद्योजकाचा बळी; नाशिकमध्ये अपघातानंतर ठाकरे-शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोप
3

Nashik Potholes: खड्डे की मृत्यूचा सापळा? खड्ड्याने घेतला उद्योजकाचा बळी; नाशिकमध्ये अपघातानंतर ठाकरे-शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोप

ओला-उबरसह सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी नोंदणी अनिवार्य; नोंदणी न केल्यास…; बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर सरकारचा कडक इशारा
4

ओला-उबरसह सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी नोंदणी अनिवार्य; नोंदणी न केल्यास…; बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर सरकारचा कडक इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार

केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार

Jul 30, 2026 | 04:32 PM
Flipkart ची ‘Pay Later’ सुविधा लॉन्च! ३० दिवसांची परतफेड, हप्ते आणि ईएमआयचा पर्याय

Flipkart ची ‘Pay Later’ सुविधा लॉन्च! ३० दिवसांची परतफेड, हप्ते आणि ईएमआयचा पर्याय

Jul 30, 2026 | 04:30 PM
वो अलग ही लेव्हल का बंदा! ‘बेबी’ बॉसला कोणत्या बॉलरची भीती वाटते? Vaibhav Sooryavanshi म्हणाला…

वो अलग ही लेव्हल का बंदा! ‘बेबी’ बॉसला कोणत्या बॉलरची भीती वाटते? Vaibhav Sooryavanshi म्हणाला…

Jul 30, 2026 | 04:26 PM
Poland Attack: रशिया-युक्रेन युद्धाची धग आता थेट NATOपर्यंत; पोलंडच्या हद्दीत क्षेपणास्त्र कोसळल्याने युरोपमध्ये प्रचंड घबराट

Poland Attack: रशिया-युक्रेन युद्धाची धग आता थेट NATOपर्यंत; पोलंडच्या हद्दीत क्षेपणास्त्र कोसळल्याने युरोपमध्ये प्रचंड घबराट

Jul 30, 2026 | 04:17 PM
Samsung चाहत्यांसाठी खुशखबर! तीन नवे Galaxy स्मार्टफोन लवकरच लॉन्च

Samsung चाहत्यांसाठी खुशखबर! तीन नवे Galaxy स्मार्टफोन लवकरच लॉन्च

Jul 30, 2026 | 04:15 PM
Abhijeet Dipke: ‘भाजपामध्ये या नाहीतर…’; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! तर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर…

Abhijeet Dipke: ‘भाजपामध्ये या नाहीतर…’; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! तर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर…

Jul 30, 2026 | 04:07 PM
Kiran Bedi On CJP Protest: विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात लाठीचार्ज आणि सशस्त्र पोलीस कशासाठी? किरण बेदींची टिका

Kiran Bedi On CJP Protest: विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात लाठीचार्ज आणि सशस्त्र पोलीस कशासाठी? किरण बेदींची टिका

Jul 30, 2026 | 04:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा