Mumbai: आत्महत्येनंतरही कागदपत्रांचा अडथळा; पत्नीला न्यायासाठी हायकोर्टाची पायरी

अटल सेतूवर उडी मारून आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूला अडीच वर्षे झाली तरी कुटुंबाला मृत्यू दाखला मिळालेला नाही. हद्द वादामुळे प्रक्रिया रखडली असून पत्नीने अखेर हायकोर्टात धाव घेतली आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 03:16 PM
mumbai (फोटो सौजन्य: social media)
  • आत्महत्येनंतरही 2.5 वर्षे मृत्यू दाखला प्रलंबित
  • उरण, नवी मुंबई, पनवेल प्रशासनात हद्द वाद
  • पत्नीने न्यायासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल
मुंबई:  अटल सेतूच्या ब्रिज वरून एकाने उडी मारून आत्महत्या केली होती. या घटनेला आता जवळपास अडीच वर्ष होत आले मात्र अजूनही या घटनेतील कुटुंबातील बायकोला मृत्यूचा दाखला मिळाला नाही. शेवटी तिला चकरा मारून दाखला मिळत नसल्याने हाय कोर्टात धाव घ्यावी लागली आहे. यामध्ये तांत्रिक कारण हे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल आहे. मात्र यामध्ये तीन विभागाची अडचण निर्माण झाली आहे. ती म्हणजे उरण, नवी मुंबई व पनवेल तीन स्थानिक प्रशासन अधिकाऱ्यांनी हा भाग आमच्या हद्दीत नसल्याचे सांगितलं. दाखला देण्यास नकार दिल्याने हा सगळं पेच झाला आहे.

नक्की प्रकरण काय ?

डोंबिवली मध्ये राहणाऱ्या श्रीनिवास कस्तुरी यांनी २३ जुलै २०२४ मध्ये घरून निघाले होते. त्यांची गाडी ही अटल सेतूवर बेवारस स्थितमध्ये आढळून आली होती. तपास केल्या नंतर लक्षात आल की त्यांनी उडी मारुन आत्महत्या केली आहे. घरातून ते बेपत्ता झाले होते. मात्र या घटनेला अडीच वर्ष होत आले तरी अजूनही दाखला मिळत नाही. दाखला मिळत नसल्याने त्यांची पत्नी ही वैतागून गेली होती. शेवटी तिने आता हाय कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर त्यांची पत्नी सुनयना यांनी एक अर्ज उरण पालिकेत दाखल केल होता. मात्र सुरुवातीला त्यांना उत्तर देण्यात आळ ते म्हणजे हे आमच्या हद्दीत येत नाही. शेवटी त्या नवी मुंबई पालिकेत गेल्या तिथून त्या पनवेल मध्ये पण गेल्या. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आमच्या हद्दीत येत नाही म्हणून हात वर केले आणि याला जवळपास अडीच वर्ष गेली.

मृत्यूचा दाखल मिळत नाही माझी मोठी अडचण

त्यांनी हाय कोर्टात याचिका दाखल करत असताना त्यांनी जर मृत्यूचा दाखल मिळाला नाही तर कशी अडचण होत आहे. हे त्यात मांडलं आहे. माझी विमा आणि इतर सगळी काम ही अडकली आहेत. मला या सगळ्या गोष्टींचा त्रास होत आहे. माझ सगळं कुटुंब माझ्यावर आहे. माझी अडचण समुन घेवून मला न्याय द्या अशी मागणी आता तिने केली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रकरण काय आहे?

    Ans: अटल सेतूवर आत्महत्या झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू दाखला मिळालेला नाही.

  • Que: दाखला का मिळत नाही?

    Ans: उरण, नवी मुंबई आणि पनवेल यांच्यात हद्द वाद असल्याने प्रक्रिया अडली आहे.

  • Que: कुटुंबाने काय केलं?

    Ans: मृत्यू दाखला मिळवण्यासाठी पत्नीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

Published On: Apr 27, 2026 | 03:16 PM

