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Kerala Landslide: केरळच्या वायनाडमध्ये निसर्गाचे रौद्ररूप! भीषण भूस्खलनाचा काळजाचा थरकाप उडवणारा Video समोर, तर दोघांचा मृत्यू

Updated On: Jul 07, 2026 | 06:04 PM IST
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सारांश

केरळच्या वायनाडमध्ये २४ तासांत २६५ मिमी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे भीषण भूस्खलन झाले असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. टनेल रोड प्रकल्पाच्या मलब्याखाली अनेक जण अडकल्याची भीती असून NDRF कडून बचावकार्य सुरू आहे.

केरळच्या वायनाडमध्ये निसर्गाचे रौद्ररूप! (Photo Credit- X)

केरळच्या वायनाडमध्ये निसर्गाचे रौद्ररूप! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • केरळच्या वायनाडमध्ये निसर्गाचे रौद्ररूप!
  • भीषण भूस्खलनाचा काळजाचा थरकाप उडवणारा Video समोर
  • तर दोघांचा मृत्यू
Kerala Landslide News: केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात मंगळवारी निसर्गाचा मोठा हाहाकार पाहायला मिळाला. वायनाडमध्ये झालेल्या अत्यंत भीषण भूस्खलनात दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, मलब्याखाली अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मीनाक्षी पुलाजवळ ही दुर्घटना घडली असून, याच परिसरात सध्या ‘अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पाडी टनल रोड’चे (बोगदा मार्ग) बांधकाम सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भूस्खलनाची माहिती मिळताच कल्पेट्टा येथून अग्निशामक दल आणि बचाव यंत्रणांचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. युद्धपातळीवर शोधमोहीम सुरू करण्यात आली असून, मलब्याखाली नेमके किती लोक अडकले आहेत, याचा शोध प्रशासनाकडून घेतला जात आहे.

२४ तासांत २६५ मिमी पाऊस

वायनाडमधील या डोंगराळ भागात गेल्या २४ तासांपासून ढगफुटीसदृश पाऊस सुरू आहे. अधिकृत माहितीनुसार, या परिसरात तब्बल २६५ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, याच अतिवृष्टीमुळे डोंगरकडा कोसळल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हवामान खात्याच्या इशाऱ्यामुळे आणि वाढत्या पावसामुळे प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून सोमवारपासूनच टनेल साइटवरील बांधकाम तात्पुरते स्थगित केले होते. यामुळे या ठिकाणी मोठी जीवितहानी टळली असल्याचे बोलले जात आहे.

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यंत्रणा पोहोचण्यापूर्वीच स्थानिक मदतीला धावले

आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन पथके घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच कणे आणि स्थानिक परिसरातील नागरिकांनी अतुलनीय शौर्य दाखवत तातडीने बचावकार्य सुरू केले. स्थानिकांनी मलब्यातून ३ जणांना सुखरूप बाहेर काढले. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, वाचवण्यात आलेले नागरिक टनेल रोड प्रकल्पातील कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या शेडमध्ये राहत होते. मलब्याखाली आणखी काही मजूर किंवा स्थानिक रहिवासी अडकले आहेत का, याचा तपास कसून केला जात आहे. या भूस्खलनाचा फटका परिसरातील निवासी घरे आणि व्यावसायिक होमस्टेलाही बसला असून, कामगारांची अनेक वाहने ढिगाऱ्याखाली दबून चक्काचूर झाली आहेत.

NDRF कडून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू

घटनास्थळी बचाव कार्याला गती देण्यासाठी स्थानिक पोलीस, अग्निशामक दल आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. केरळचे मंत्री टी. सिद्दीक आणि वायनाडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः घटनास्थळाचा आढावा घेतला असून, ते मदतकार्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. हा अपघात झालेल्या ‘अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पाडी टनल रोड’ प्रकल्प हा मलप्पपुरम आणि वायनाड जिल्ह्यांमधील दळणवळण व कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जातो. गेल्या वर्षापासून या बोगद्याचे काम सुरू झाले होते. या भूस्खलनामुळे चालू प्रकल्पाच्या संरचनेला काही अंतर्गत नुकसान झाले आहे का, याची चौकशी आता तांत्रिक समितीमार्फत केली जाण्याची शक्यता आहे.

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Web Title: Natures fury in wayanad kerala a spine chilling video of a massive landslide has surfaced two people have died

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Published On: Jul 07, 2026 | 06:04 PM

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