वायनाडमधील या डोंगराळ भागात गेल्या २४ तासांपासून ढगफुटीसदृश पाऊस सुरू आहे. अधिकृत माहितीनुसार, या परिसरात तब्बल २६५ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, याच अतिवृष्टीमुळे डोंगरकडा कोसळल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हवामान खात्याच्या इशाऱ्यामुळे आणि वाढत्या पावसामुळे प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून सोमवारपासूनच टनेल साइटवरील बांधकाम तात्पुरते स्थगित केले होते. यामुळे या ठिकाणी मोठी जीवितहानी टळली असल्याचे बोलले जात आहे.
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CCTv footage of Terrifying Moment of #Landslide near Meenakshi Bridge at #Kalladi , where work on a tunnel road project connecting #Malappuram and #Wayanad districts was going on. According to #Kerala CM one died, 7 injured, another 7 missing. https://t.co/o4TlS0E48m pic.twitter.com/tjBjPPuWsw— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 7, 2026
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आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन पथके घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच कणे आणि स्थानिक परिसरातील नागरिकांनी अतुलनीय शौर्य दाखवत तातडीने बचावकार्य सुरू केले. स्थानिकांनी मलब्यातून ३ जणांना सुखरूप बाहेर काढले. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, वाचवण्यात आलेले नागरिक टनेल रोड प्रकल्पातील कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या शेडमध्ये राहत होते. मलब्याखाली आणखी काही मजूर किंवा स्थानिक रहिवासी अडकले आहेत का, याचा तपास कसून केला जात आहे. या भूस्खलनाचा फटका परिसरातील निवासी घरे आणि व्यावसायिक होमस्टेलाही बसला असून, कामगारांची अनेक वाहने ढिगाऱ्याखाली दबून चक्काचूर झाली आहेत.
घटनास्थळी बचाव कार्याला गती देण्यासाठी स्थानिक पोलीस, अग्निशामक दल आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. केरळचे मंत्री टी. सिद्दीक आणि वायनाडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः घटनास्थळाचा आढावा घेतला असून, ते मदतकार्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. हा अपघात झालेल्या ‘अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पाडी टनल रोड’ प्रकल्प हा मलप्पपुरम आणि वायनाड जिल्ह्यांमधील दळणवळण व कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जातो. गेल्या वर्षापासून या बोगद्याचे काम सुरू झाले होते. या भूस्खलनामुळे चालू प्रकल्पाच्या संरचनेला काही अंतर्गत नुकसान झाले आहे का, याची चौकशी आता तांत्रिक समितीमार्फत केली जाण्याची शक्यता आहे.
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