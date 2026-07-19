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Uddhav Thackeray Protest : उद्धव ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करा! आंदोलनावरून ठाकरे विरुद्ध सदावर्ते वाद

Updated On: Jul 19, 2026 | 05:14 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे सोनम वांगचूक यांनी अनेक दिवसांपासून उपोषण सुरू केले होते. तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. याच दरम्यान अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनावर गंभीर आक्षेप नोंदव

Gunratna sadavarte claims uddhav thackeray (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Gunratna sadavarte claims uddhav thackeray (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • सोनम वांगचूक यांनी अनेक दिवसांपासून उपोषण
  • शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मुंबईत आंदोलन
  • अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनावर गंभीर आक्षेप
देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाची चर्चा आता महाराष्ट्रातही पोहोचली आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या लढ्याला विविध स्तरातून पाठिंबा मिळत असून आता मुंबईतही त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे.

सोनम वांगचूक यांनी अनेक दिवसांपासून उपोषण

दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे सोनम वांगचूक यांनी अनेक दिवसांपासून उपोषण सुरू केले होते. तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असले, तरी त्यांनी आपला लढा थांबवलेला नाही. रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाही त्यांनी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांच्या या निर्धाराची देशभरात चर्चा सुरू आहे.

याच आंदोलनाला आणखी एक नवे वळण मिळाले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनीदेखील उपोषण सुरू करून आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी एकाच मुद्द्यावर घेतलेली भूमिका अनेकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला आता विविध राज्यांतूनही प्रतिसाद मिळू लागला आहे.

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उद्धव ठाकरे यांनी या आंदोलनाला उघडपणे पाठिंबा जाहीर

दरम्यान, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे.  उद्धव ठाकरे यांनी या आंदोलनाला उघडपणे पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यानंतर त्यांच्या पक्षाने मुंबईत आंदोलनाचे आयोजन केले. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि नागरिकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या आंदोलनातून केंद्र सरकारचे लक्ष संबंधित प्रश्नांकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईतील आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. एका बाजूला आंदोलनाला पाठिंबा देणारे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला या आंदोलनावर टीका करणारेही पुढे आले आहेत. त्यामुळे या विषयावर मतमतांतरे वाढताना दिसत आहेत.

अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनावर गंभीर आक्षेप

याच दरम्यान अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनावर गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी हे आंदोलन नियमांच्या चौकटीत होत नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, ज्या ठिकाणी आंदोलन केले जात आहे ते योग्य नसून अशा प्रकारे आंदोलन करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही बाजूंनी नवे स्वरूप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.’

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सदावर्ते यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला आणखी उधाण आले आहे. आंदोलनाच्या समर्थनात आणि विरोधात दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण आंदोलनाला लोकशाहीतील महत्त्वाचा अधिकार मानत आहेत, तर काहींना त्याची पद्धत आणि ठिकाण याबाबत प्रश्न उपस्थित करायचे आहेत.

काही दिवसांत राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता

दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत पोहोचलेल्या या आंदोलनामुळे आगामी काही दिवसांत राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. विविध पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिक या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पुढील काळात या आंदोलनाला किती व्यापक पाठिंबा मिळतो आणि त्यातून कोणते नवे राजकीय समीकरण तयार होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Gunratna sadavarte claims uddhav thackeray protest of mumbai at illegal place demands action

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Published On: Jul 19, 2026 | 05:14 PM

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