रवींद्र धंगेकर पत्नीसह नॉट रिचेबल? खलील शेख आत्महत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल

पुण्यातील बिल्डर खलील शेख यांच्या आत्महत्येने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी तयार केलेला व्हिडिओ आणि लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतर तपासाला वेग आला आहे. या दोन्ही पुराव्यांच्या आधारे काही व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यामध्ये माजी आमदार आणि शिवसेना (शिंदे गट) नेते रवींद्र धंगेकर तसेच त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर यांचाही समावेश आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा नोंदवल्यानंतर रवींद्र धंगेकर आणि त्यांच्या पत्नीने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार असून त्यापूर्वी दोघेही संपर्काबाहेर असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू असून विविध ठिकाणी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
खलील शेख यांनी आत्महत्येपूर्वी तयार केलेल्या व्हिडिओमध्ये आणि हस्तलिखित चिठ्ठीत काही व्यक्तींना आपल्या मृत्यूस जबाबदार धरल्याचा दावा केला आहे. या नावांमध्ये रवींद्र धंगेकर, प्रतिभा धंगेकर, माजी नगरसेवक बाळा शेडगे, वर्षा शेडगे आणि इतर काही व्यक्तींचा उल्लेख असल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले आहे.
नवी मुंबईत शिंदे गटाच्या महिला नेत्या अटकेत; भंगार व्यावसायिकाकडून 2 लाखांची खंडणी मागितल्याचा आरोप
विशेष म्हणजे, आत्महत्या करण्यापूर्वी खलील शेख यांनी केवळ चिठ्ठी लिहिली नव्हती, तर ज्या इमारतीत त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले त्या इमारतीच्या बाहेरील भागावरही चिठ्ठ्या चिकटवल्या होत्या. याशिवाय त्यांच्या खिशातूनही एक पत्र जप्त करण्यात आले आहे. या सर्व पुराव्यांची फॉरेन्सिक आणि कायदेशीर पडताळणी सुरू आहे.
स्वारगेट पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि इतर संबंधित कलमांनुसार तपास सुरू आहे. न्यायालयातील सुनावणी आणि पोलिस तपासानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईची दिशा स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राज्यभरातील राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
‘हे तर लोकशाहीचे सीरियल रेपिस्ट’; सहा खासदारांच्या विलिनीकरणावरून संजय राऊतांचा शिंदे गटावर घणाघात