Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Budget 2026 Will Finance Minister Nirmala Sitharaman Increase 80c 80d And Home Loan Deductions For Old Tax Regime

Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

जुन्या करव्यवस्थेसाठी २०२६ चा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. जर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात कपात वाढवली नाही, तर जुनी कर प्रणाली हळूहळू पूर्णपणे असंबद्ध होईल, जाणून घ्या कसे?

Updated On: Jan 24, 2026 | 01:54 PM
निर्मला सीतारमण काय घेणार निर्णय (फोटो सौजन्य - iStock)

निर्मला सीतारमण काय घेणार निर्णय (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • कसे असणार २०२६ चे बजेट 
  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कपात वाढवणार का 
  • सर्वांचे बजेटवर लक्ष 
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत आयटीआर दाखल करणाऱ्या उत्पन्न करदात्यांना आशा आहे की सीतारमण जवळजवळ एक दशकापासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण करतील. बचत आणि खर्चावरील कर कपात वाढवण्याची ही मागणी आहे. महागाई, वैद्यकीय खर्च आणि घरांच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली असूनही, या वजावटी जवळजवळ एक दशकापासून अपरिवर्तित आहेत.

भारतातील जुनी कर व्यवस्था नेहमीच कर बचतीचे साधन राहिली नाही तर बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सामाजिक-आर्थिक साधन देखील राहिली आहे. कलम ८०सी दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देत असे, कलम ८०डी आरोग्य विम्याला प्रोत्साहन देत असे आणि गृहकर्ज कर लाभांनी घर खरेदीला प्रोत्साहन देत असे. कलम ८०सी, ८०डी आणि गृहकर्ज व्याज लाभांमध्ये शेवटचे सुधारणा २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या होत्या. परिणामी, कर बचतीच्या साधनां म्हणून या वजावटी त्यांचे खरे मूल्य गमावत आहेत.

कलम ८०सी: दशकापासून अडकलेले ₹१.५ लाख

कलम ८०सी अंतर्गत, करदात्यांना पीएफ, जीवन विमा प्रीमियम, मुलांचे शिक्षण शुल्क आणि गृहकर्जाच्या मुद्दलावर करसवलत मिळण्यास पात्र आहेत. या सूटची कमाल मर्यादा ₹१.५ लाख आहे आणि ती शेवटची २०१४-१५ आर्थिक वर्षात निश्चित करण्यात आली होती. गेल्या १२ वर्षांत, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सरासरी पगारात लक्षणीय बदल झाले आहेत. ही मर्यादा आता मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी दीर्घकालीन बचत, निवृत्ती नियोजन आणि वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे प्रतिबिंबित करत नाही. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा किमान ₹३ लाखांपर्यंत वाढवावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Budget 2026: सामान्य माणसाच्या खिशाचा केला जाणार विचार? Railway Budget मध्ये काय मिळणार, जाणून घ्या

कलम ८०डी वजावट

कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर आरोग्य जागरूकता वाढली आहे, परंतु वैद्यकीय खर्च आणि विमा प्रीमियममध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. असे असूनही, २०१५ पासून कलम ८०डी आरोग्य विमा प्रीमियम कपात मर्यादा ₹२५,००० (स्वतःसाठी) आणि ₹५०,००० (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) अपरिवर्तित राहिली आहे. आज, चांगल्या कुटुंब फ्लोटर पॉलिसीसाठी प्रीमियम या मर्यादा ओलांडतो. जर सरकारने ही मर्यादा वाढवली, तर ते केवळ व्यक्तींना चांगले आरोग्य संरक्षण प्रदान करेल असे नाही तर खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान त्यांच्या खिशावरील भार देखील कमी करेल.

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

गृह कर्ज व्याजावरील फायदे

घर घेणे हे प्रत्येक भारतीयाचे स्वप्न आहे, परंतु शहरांमध्ये वाढत्या जमिनी आणि बांधकामाच्या किमतींमुळे हे स्वप्न परवडणारे नाही. कलम २४(ब) अंतर्गत स्व-व्यवसाय असलेल्या मालमत्तेवरील व्याजावरील ₹२ लाख सूट २०१४ पासून अपरिवर्तित राहिली आहे. आज, महानगरांमध्ये सरासरी गृह कर्जावरील वार्षिक व्याज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा फायदा वास्तववादी आणि संबंधित राहण्यासाठी ही मर्यादा मालमत्तेच्या बाजार मूल्याशी जोडली पाहिजे.

Web Title: Budget 2026 will finance minister nirmala sitharaman increase 80c 80d and home loan deductions for old tax regime

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 01:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026: सामान्य माणसाच्या खिशाचा केला जाणार विचार? Railway Budget मध्ये काय मिळणार, जाणून घ्या
1

Budget 2026: सामान्य माणसाच्या खिशाचा केला जाणार विचार? Railway Budget मध्ये काय मिळणार, जाणून घ्या

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?
2

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

Mission Olympics India: येत्या बजेटमध्ये कसा असेल 2036 ऑलिंपिकसह भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याचा रोडमॅप?
3

Mission Olympics India: येत्या बजेटमध्ये कसा असेल 2036 ऑलिंपिकसह भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याचा रोडमॅप?

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 
4

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Jan 24, 2026 | 01:53 PM
प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

Jan 24, 2026 | 01:51 PM
IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM
धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM
ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 

ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 

Jan 24, 2026 | 01:49 PM
Jalna Crime: फिरायला नेतो म्हणत नात्यातील तरुणीचे अपहरण; आळंदीत मंदिरात बळजबरीने लग्न, नाही म्हणाली तर…

Jalna Crime: फिरायला नेतो म्हणत नात्यातील तरुणीचे अपहरण; आळंदीत मंदिरात बळजबरीने लग्न, नाही म्हणाली तर…

Jan 24, 2026 | 01:49 PM
Rubab Movie: नवं कोरं मराठी गाणं प्रदर्शित! मन जुळले’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Rubab Movie: नवं कोरं मराठी गाणं प्रदर्शित! मन जुळले’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 24, 2026 | 01:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM