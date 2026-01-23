Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर
सराफा बाजारातील ज्वेलर्स संघटनांनी सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क आणखी कमी करण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने शुल्क कमी केले तर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये प्रति १० ग्रॅम २,००० ते ४,००० रुपयांची तात्काळ घट होऊ शकते. त्याच वेळी, शुल्क कमी केल्याने अधिकृत सोन्याची आयात वाढते आणि तस्करी कमी होते, ज्यामुळे बाजारात पारदर्शकता येते आणि किमती स्थिर राहतात.
२०२६ च्या सुरुवातीपासून जागतिक राजकारणात लक्षणीय बदल झाले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ धोरणे आणि नाटो देशांसोबतच्या धोरणात्मक करारांमध्ये मऊपणा आणण्याचे संकेत दिल्याने डॉलर मजबूत झाला आहे. सामान्यतः, जेव्हा डॉलर मजबूत होतो तेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किमतींवर दबाव येतो. जर डॉलर निर्देशांक बजेटच्या आसपास आपला फायदा कायम ठेवला तर भारतीय बाजारपेठेत सोने लक्षणीयरीत्या महाग होण्याची शक्यता नाही.
२२ जानेवारीला सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये अलीकडील १२-२१% घट दर्शवते की बाजार आधीच बजेट आणि जागतिक संकेतांना दुर्लक्षित करत आहे. ही घसरण बजेटपूर्वी नफा बुकिंगमुळे झाली आहे, ज्यामुळे बजेटनंतर तीव्र वाढ किंवा घसरण होण्याऐवजी स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे. बजेट २०२६ सोने आणि चांदीसाठी महत्वाची ठरू शकते. सरकारी धोरणे त्यांना स्वस्त बनवू शकतात, परंतु जागतिक अनिश्चितता किंमती वाढवू शकते, ज्यामुळे ते सुरक्षित गुंतवणूक बनू शकतात. लहान गुंतवणूकदारांना बाजाराची दिशा स्पष्ट होण्यासाठी बजेटनंतर दोन ते तीन दिवस वाट पाहण्याचा सल्ला दिला जातो.