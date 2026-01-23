Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी गुंतवणूकदार सोने आणि चांदीच्या दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आयात शुल्कातील होणारे बदल, जागतिक कल, ईटीएफमधील घसरण आणि रुपयाची मजबूती हे सोने-चांदीच्या किमतींची दिशा ठरवू शकतात.

Updated On: Jan 23, 2026 | 11:13 AM
Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ठरतील सोने-चांदीचे दर
  • गुंतवणूकदारांचे संपूर्ण लक्ष आगामी अर्थसंकल्पाकडे
  • अर्थसंकल्पात आयात शुल्क कमी होण्याची शक्यता
Union Budget 2026: १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वांचे लक्ष अर्थमंत्र्यांच्या बजेट फाईलवर आहे. सोने आणि चांदीच्या किमतींबाबत विशेषतः लक्ष आहे. गेल्या काही महिन्यांतील जागतिक अस्थिरता आणि अलिकडच्या ईटीएफ क्रॅशमुळे, अर्थसंकल्पानंतर सोने स्वस्त होईल की त्याच्या किमती आणखी वाढतील हा प्रश्न व्यापारांमध्ये  महत्त्वाचा बनला आहे. भारत सोन्याच्या मोठा भाग इतर देशांमधून आयात करतो. त्यामुळे, अर्थसंकल्पात आयात शुल्कात कोणताही बदल थेट देशांतर्गत किमतींवर परिणाम करतो. जर आयात शुल्क वाढले तर भारतीय बाजारपेठेत सोने आणि चांदी अधिक महाग होतील.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

सराफा बाजारातील ज्वेलर्स संघटनांनी सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क आणखी कमी करण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने शुल्क कमी केले तर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये प्रति १० ग्रॅम २,००० ते ४,००० रुपयांची तात्काळ घट होऊ शकते. त्याच वेळी, शुल्क कमी केल्याने अधिकृत सोन्याची आयात वाढते आणि तस्करी कमी होते, ज्यामुळे बाजारात पारदर्शकता येते आणि किमती स्थिर राहतात.

२०२६ च्या सुरुवातीपासून जागतिक राजकारणात लक्षणीय बदल झाले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ धोरणे आणि नाटो देशांसोबतच्या धोरणात्मक करारांमध्ये मऊपणा आणण्याचे संकेत दिल्याने डॉलर मजबूत झाला आहे. सामान्यतः, जेव्हा डॉलर मजबूत होतो तेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किमतींवर दबाव येतो. जर डॉलर निर्देशांक बजेटच्या आसपास आपला फायदा कायम ठेवला तर भारतीय बाजारपेठेत सोने लक्षणीयरीत्या महाग होण्याची शक्यता नाही.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

२२ जानेवारीला सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये अलीकडील १२-२१% घट दर्शवते की बाजार आधीच बजेट आणि जागतिक संकेतांना दुर्लक्षित करत आहे. ही घसरण बजेटपूर्वी नफा बुकिंगमुळे झाली आहे, ज्यामुळे बजेटनंतर तीव्र वाढ किंवा घसरण होण्याऐवजी स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे. बजेट २०२६ सोने आणि चांदीसाठी महत्वाची ठरू शकते. सरकारी धोरणे त्यांना स्वस्त बनवू शकतात, परंतु जागतिक अनिश्चितता किंमती वाढवू शकते, ज्यामुळे ते सुरक्षित गुंतवणूक बनू शकतात. लहान गुंतवणूकदारांना बाजाराची दिशा स्पष्ट होण्यासाठी बजेटनंतर दोन ते तीन दिवस वाट पाहण्याचा सल्ला दिला जातो.

Web Title: Will gold and silver become cheaper after union budget 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 11:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर
1

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Union Budget 2026: संसद अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर! २६ वर्षांनंतर होणार ‘Holiday’ ला अर्थसंकल्प सादर 
2

Union Budget 2026: संसद अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर! २६ वर्षांनंतर होणार ‘Holiday’ ला अर्थसंकल्प सादर 

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल
3

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल
4

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

Jan 23, 2026 | 11:13 AM
BBL 2025-26 : स्टीव्ह स्मिथ आणि मिचेल स्टार्कवर नजर! बिग बॅश लीग चॅलेंजर सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

BBL 2025-26 : स्टीव्ह स्मिथ आणि मिचेल स्टार्कवर नजर! बिग बॅश लीग चॅलेंजर सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

Jan 23, 2026 | 11:09 AM
Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Jan 23, 2026 | 11:09 AM
Peace Talks : क्रेमलिनमध्ये रंगली सत्ता-सूत्रांची चर्चा; ट्रम्पचे दूत आणि पुतीन यांनी ठरवला युक्रेनच्या भविष्याचा टर्निंग पॉइंट

Peace Talks : क्रेमलिनमध्ये रंगली सत्ता-सूत्रांची चर्चा; ट्रम्पचे दूत आणि पुतीन यांनी ठरवला युक्रेनच्या भविष्याचा टर्निंग पॉइंट

Jan 23, 2026 | 11:01 AM
आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

Jan 23, 2026 | 10:55 AM
Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

Jan 23, 2026 | 10:54 AM
Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

Jan 23, 2026 | 10:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM