Budget 2026: सामान्य माणसाच्या खिशाचा केला जाणार विचार? Railway Budget मध्ये काय मिळणार, जाणून घ्या

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील. रेल्वे प्रवाशांना त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. सरकारच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही, सामान्य लोक रेल्वे सेवेवर नाराज आहेत.

Updated On: Jan 24, 2026 | 12:35 PM
रेल्वे बजेटमध्ये काय असणार खास (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • कसे असणार रेल्वे बजेट 
  • भारतीय रेल्वेला किती होणार फायदा 
  • वित्तीय मंत्री कोणते देणार फायदे 
सरकारच्या प्रयत्नांना न जुमानता, सामान्य लोक अजूनही रेल्वे सेवेवर नाराज आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, जनतेला आशा आहे की त्यांना प्रतीक्षा कालावधीशिवाय कन्फर्म तिकिटांसह परवडणाऱ्या दरात गाड्यांमध्ये प्रवास करता येईल. शिवाय, प्रीमियम गाड्या विकसित करण्यापूर्वी, रेल्वे ट्रॅकमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे जेणेकरून गाड्या पूर्ण वेगाने धावतील.

रेल्वेने त्यांच्या प्रीमियम गाड्या तसेच लोकल गाड्या वेळेवर चालवण्याची जनतेची अपेक्षा आहे. शिवाय, घाणेरड्या गाड्या, निकृष्ट दर्जाचे अन्न, जास्त किमतीत पाण्याच्या बाटल्या आणि ट्रेनमध्ये खरेदी केलेल्या इतर वस्तू, घाणेरडे शौचालये आणि पाण्याबाहेर शौचालये, रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमध्ये प्रवाशांशी संबंधित चोरी आणि कधीकधी अपघात यासारख्या प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठी रेल्वेला अजूनही व्यापकपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे.

सुधारणा वर्ष

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी २०२६ हे रेल्वेसाठी सुधारणा वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. अलिकडेच वैष्णव यांनी असेही सांगितले की ते २०२६ च्या ५२ आठवड्यात ५२ सुधारणा लागू करतील. चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीचे निवृत्त जीएम सुधांशू मणी म्हणतात की पूर्वी रेल्वे बजेट सामान्य माणसाच्या खिशाला, हितसंबंधांना आणि गरजांना लक्षात घेऊन तयार केले जात असे. पण आता तसे राहिलेले नाही. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने रेल्वे बजेटमध्ये वाढ केलेली नाही. मणी म्हणतात की प्रीमियम गाड्या नक्कीच दिल्या पाहिजेत, परंतु सामान्य माणसाच्या खिशाला आणि गरजांनाही विचारात घेतले पाहिजे

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात काय शक्य आहे?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारकडे सध्या अनेक पर्याय खुले आहेत: जुनी सवलत योजना पूर्णपणे पुनर्संचयित करणे किंवा अंशतः सवलती देणे (उदा., ३०-४०%). फक्त स्लीपर आणि जनरल क्लासच्या भाड्यात सवलत देणे किंवा दरवर्षी मर्यादित संख्येच्या ट्रिपपर्यंत सवलती मर्यादित करणे. हा निर्णय केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नाही तर रेल्वेसाठी सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या देखील संवेदनशील आहे, कारण देशात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.

रेल्वेसाठी आव्हान काय आहे?

रेल्वेचा युक्तिवाद असा आहे की तिकीट सवलतींमुळे थेट महसूल तोटा होतो. रेल्वे आधीच अनेक सेवांना अनुदान देते. पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेवर वाढलेला खर्च आवश्यक आहे. तथापि, हे देखील खरे आहे की ज्येष्ठ नागरिक सवलती रेल्वेच्या सामाजिक जबाबदारीचा भाग मानल्या गेल्या आहेत.

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड

वृद्धांसाठी प्रमुख तयारी

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकीट सवलती ही केवळ एक योजना नाही तर आदर आणि समर्थनाचे प्रतीक आहे. जर सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या दिशेने काही पावले उचलली, मग ती पूर्ण पुनर्संचयित असो किंवा मर्यादित दिलासा असो, तर ती लाखो वृद्ध प्रवाशांसाठी मोठी दिलासा ठरेल. सर्वांच्या नजरा आता १ फेब्रुवारी २०२६ वर आहेत. प्रश्न असा आहे की: हे बजेट वर्षानुवर्षे वाट पाहत असलेल्या वृद्ध प्रवाशांसाठी जुनी सवलत परत मिळवून देईल का?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ज्येष्ठ नागरिकांचे वय किती मानले जाते?

    Ans: पुरुषांसाठी ६० वर्षे आणि महिलांसाठी ५८ वर्षे

  • Que: अलिकडच्या काळात रेल्वे तिकिटे महाग झाली आहेत का?

    Ans: गतिशील भाडे आणि अतिरिक्त शुल्कामुळे एकूण प्रवास खर्च वाढला आहे.

  • Que: बजेटमध्ये दरवर्षी रेल्वेशी संबंधित निर्णय घेतले जातात का?

    Ans: नाही, पण बजेट धोरणात्मक संकेत देते

  • Que: आयआरसीटीसी द्वारे तिकिटे बुक करणे सुरक्षित आहे का?

    Ans: हो, ही भारतीय रेल्वेची अधिकृत डिजिटल सेवा आहे

  • Que: भविष्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा सुरू केल्या जातील का?

    Ans: रेल्वे वेळोवेळी नवीन सुविधांचा विचार करत आहे

Jan 24, 2026 | 12:31 PM
