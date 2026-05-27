धक्कादायक ! कपडे बदलताना महिलेचे अश्लील फोटो काढले; तेच दाखवून 2013 पासून लैंगिक अत्याचार केला

नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीयरित्या वाढताना दिसत आहेत. असे असताना आता नाशिकमध्येही एका महिलेवर अत्याचार करण्यात आला. नाशिकरोड परिसरातील जेलरोड भागात धक्कादायक घटना घडली आहे. पीडित महिला आपल्या घरात कपडे बदलत असताना संशयित आरोपीने तिचे नकळत अश्लील फोटो काढले होते. या फोटोंचा गैरफायदा घेत संशयिताने महिलेला ब्लॅकमेल करत अत्याचार केला.
नोव्हेंबर 2023 पासून हा छळ सुरू होता. संशयिताने महिलेच्या घरात तसेच मुक्तिधाम परिसरातील एका लॉजवर नेऊन तिच्यावर वेळोवेळी बळजबरीने बलात्कार केला. अलीकडच्या काळात संशयिताची मागणी वाढल्याने महिलेने त्यास नकार दिला. याचा राग आल्याने संशयिताने तिला शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली. तसेच हे अश्लील फोटो तिच्या पतीला पाठवण्याची आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. अखेर त्रासाला कंटाळून महिलेने पोलिसांत धाव घेतली असून, नाशिकरोड पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक काकडे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
दरम्यान, शहरात महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे समोर आले आहे. वेगवेगळ्या भागांत घडलेल्या धक्कादायक घटनांमध्ये एका विवाहितेला अश्लील फोटोंच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल करत अनेक वर्षे बलात्कार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तर इतर दोन घटनांमध्ये छतावर झोपलेल्या अल्पवयीन मुलीचा आणि भररस्त्यात पायी जाणाऱ्या महिलेचा विनयभंग करण्यात आला आहे. याप्रकरणी भद्रकाली, मुंबईनाका आणि नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
गुंगीचे औषध देऊन तरूणीवर सामूहिक अत्याचार
दुसऱ्या एका घटनेत, राजधानी दिल्लीमध्ये देशातील बहुसंख्य विद्यार्थी हे फक्त यूपीएससीची तयारी करतात. मोठ्या प्रमाणावर ती क्लास उपलब्ध असल्याकारणाने विद्यार्थी दिल्लीत राहून यूपीएससी पास करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, यूपीएससी करणाऱ्या तरुणी सोबत असं काही घडलं, की तुम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही. तिच्याच मित्रांनी तिला आधी कॉफी प्यायला नेलं आणि कॉफीमध्ये गुंगीचा औषध देऊन तिच्यावर सातत्याने सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणांमध्ये तिच्या तीन मित्रांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे.