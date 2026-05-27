AI वर आधारित बँकिंगबाबत SBI चं मोठं विधान, म्हणाले, “मनुष्यबळ, कौशल्ये आणि नेतृत्व…”

Updated On: May 27, 2026 | 12:55 PM IST
सारांश

AI हे सर्व क्षेत्रात विस्तारले आहे. त्याचा अंग अंशानुअंश भागात पोहोचला आहे. त्यात बँकिंग सेक्टर कसं लांब राहणार? पण या सगळ्य संदर्भात भारतातील महत्त्वपूर्ण बँक SBI ने AI-आधारित बँकिंगबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केलं. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी यांनी याबाबत बोलताना मानव आणि AI तंत्रज्ञान यांची सांगड घातली

विस्तार

SBI On AI Banking : AI हे सर्व क्षेत्रात विस्तारले आहे. त्याचा अंग अंशानुअंश भागात पोहोचला आहे. त्यात बँकिंग सेक्टर कसं लांब राहणार? पण या सगळ्य संदर्भात भारतातील महत्त्वपूर्ण बँक SBI ने AI-आधारित बँकिंगबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी यांनी याबाबत बोलताना मानव आणि AI तंत्रज्ञान यांची सांगड यांचं समीकरण कसं असलं पाहिजे याबाबत स्पष्ट केलं आहे. नेमकं काय आणि का म्हणालेत समजून घेऊयात.

मानवी भांडवल केंद्रस्थानी

SBI चे अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी यांनी स्पष्ट केलं की, “मनुष्यबळ, नेतृत्व आणि कौशल्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याशिवाय तंत्रज्ञानावर आधारित बँकिंग यशस्वी होऊ शकत नाही, कारण देशातील सर्वात मोठी बँक आपल्या तंत्रज्ञान सुधारणेला गती देत ​​आहे. “आमच्या परिवर्तनाच्या प्रवासात मानवी भांडवल हे केंद्रस्थानी राहील,” असे सेट्टी यांनी बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या बँकेच्या आर्थिक वर्ष २०२६ च्या वार्षिक अहवालातील विभागात म्हटले आहे.

“ज्या युगात तंत्रज्ञान अभूतपूर्व वेगाने बँकिंग क्षेत्राला आकार देत आहे, त्या युगात मनुष्यबळ, नेतृत्व, कौशल्ये आणि संघटनात्मक क्षमतेमध्ये गुंतवणूक करणे अधिकच महत्त्वाचे ठरते,” असे सेट्टी म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, एसबीआय केंद्रित क्षमता विकास आणि भविष्यासाठी सज्ज शिक्षण प्रणालींच्या माध्यमातून आपले मनुष्यबळ अधिक मजबूत करत राहील .

अशावेळी हे विधान फार महत्त्वाचे

जागतिक बँकांमध्ये नोकऱ्या कमी करण्यासाठी AI वर आधारित पुनर्रचना वापरण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध सेट्टी यांचं हे विधान फार महत्त्वाचं ठरत आहे. १९ मे रोजी, स्टँडर्ड चार्टर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिल विंटर्स यांनी पुढील चार वर्षांत जवळपास ८,००० नोकऱ्या कमी करण्याची घोषणा करताना सांगितले की, बँक “कमी मूल्याच्या मनुष्यबळाच्या” जागी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या वक्तव्यांमुळे जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, ज्यामुळे विंटर्स यांना २२ मे रोजी कर्मचाऱ्यांच्या मनस्तापाबद्दल जाहीर माफी मागावी लागली, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे. ही सगळी विधानं अशा वेळी आली आहेत, ज्यावेळी एसबीआय एकाच वेळी ग्राहक नोंदणी, कामकाज, कर्जपुरवठा, संपत्ती व्यवस्थापन आणि डिजिटल सेवा या सर्व क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित व्यापक फेरबदल हाती घेत आहे. ऑटोमेशनला कामगारांचा पर्याय म्हणून सादर करण्याऐवजी, SBIच्या वार्षिक अहवालाने तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळाची क्षमता यांना परिवर्तनाचे पूरक आधारस्तंभ म्हणून मांडले आहेत.

SBI च्या अहवालात काय?

अहवालात बँकेच्या कौशल्य-आधारित प्रतिभा व्यवस्थापन चौकटीकडे होणाऱ्या संक्रमणावर, तसेच उत्तराधिकार नियोजन मजबूत करण्याच्या आणि एआय-मानव सहकार्याने अधिकाधिक आकार घेत असलेल्या कार्यस्थळासाठी कर्मचाऱ्यांना तयार करण्याच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. आपल्या कर्मचारी धोरणासोबतच, सेट्टी यांनी कर्जदात्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी तंत्रज्ञान आराखडा सादर केला. “भविष्यात, आमचा ‘डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट’ हा दृष्टिकोन अधिक मजबूत करण्यावरच आमचे धोरणात्मक प्राधान्यक्रम ठामपणे केंद्रित राहतील,” असे ते म्हणाले. “अधिक बुद्धिमान, चपळ आणि प्रतिसाद देणारी बँकिंग परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञान, डेटा ॲनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करत राहू.”

Published On: May 27, 2026 | 12:55 PM

