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आधी होर्मुझ…आता बाबा-अल-मंदेब, Iran च्या धमक्यांनी टेंशनमध्ये जग; कच्च्या तेलाने उडवली सगळ्यांची झोप

Updated On: Jun 08, 2026 | 12:41 PM IST
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सारांश

मध्यपूर्वेतील युद्ध सध्या भडकलं आहे. त्यामुळे जागतिक तणाव अचानक वाढला आहे. इराण, हिजबुल्लाह आणि इस्रायल यांच्यातील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या मालिकेने कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी वाढ घडवून आणली आहे त्यासगळ्याचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Iran New Warning : मध्यपूर्वेतील युद्ध सध्या भडकलं आहे. त्यामुळे जागतिक तणाव अचानक वाढला आहे. इराण, हिजबुल्लाह आणि इस्रायल यांच्यातील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या मालिकेने कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी वाढ घडवून आणली आहे त्यासगळ्याचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आधीच गंभीर झालेल्या तेल आणि वायू संकटाबद्दल जगभरातील देशांमध्ये इराण-इस्रायल युद्धामुळे चिंता आणखी वाढली आहे. इराणने एक नवीन, चिंता वाढवणारी धमकी दिली आहे. इस्रायलच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर, इराणने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, जर हा हल्ला अधिक तीव्र झाला, तर ते आणखी एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद करू शकतात. यामुळे तेल आणि वायू संकट अधिक गंभीर होऊ शकते.

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युद्धाचा उद्रेक, कच्च्या तेलाला आग

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्या आणि इराण व इस्रायल यांच्यात भीषण युद्ध सुरू झाले, ज्यामुळे मध्य-पूर्वेतील तणाव पुन्हा वाढला. याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला असून, त्यात मोठी वाढ झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने घसरत असलेल्या ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीत, ही बातमी लिहित असताना जवळपास ५ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती प्रति बॅरल ९८ डॉलरवर पोहोचली. दरम्यान, डब्ल्यूटीआय क्रूड तेलाच्या किमतीतही मोठी वाढ होऊन ती प्रति बॅरल ९५ डॉलरवर पोहोचली. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील या वाढीमुळे जागतिक चलनवाढीचा धोका पुन्हा एकदा वाढला आहे. परिणामी, सोमवारी जपान आणि कोरियापासून ते हाँगकाँगपर्यंतचे शेअर बाजार कोसळले.

इराणने जागतिक तणाव वाढवला

इस्रायलने इराणवर एक जोरदार प्रत्युत्तरात्मक क्षेपणास्त्र हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर, इराणने एक इशारा दिला ज्यामुळे जागतिक तणाव वाढला. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचे सल्लागार अली वेलायती यांनी हा इशारा बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीबाबत दिला आहे. ही सामुद्रधुनी होर्मुझ सामुद्रधुनीप्रमाणेच एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग असून, याचा थेट परिणाम प्रमुख जागतिक व्यापारी मार्गांवर होऊ शकतो. इराणने म्हटले आहे की, जर हल्ले वाढले, तर ते हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद करू शकतात.

‘शत्रूने गैरसमज बाळगू नका’

सीएनएनच्या वृत्तानुसार, वेलायती यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “सध्याची परिस्थिती पाहता, शत्रूने कोणताही गैरसमज बाळगू नये. इस्रायलकडे दोन पर्याय आहेत: एकतर आपला मूर्खपणा थांबवा किंवा अशा परिस्थितीला सामोरे जा, जिथे दोन महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर संतुलित प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकेल.” इराणच्या नेत्याचा हा स्पष्ट संकेत सागरी वाहतुकीवरील दबाव वाढवण्याचा आहे.

होर्मुझ संकट तीव्र होण्याची शक्यता

मध्यपूर्वेतील या नव्याने सुरू झालेल्या युद्धामुळे जगभरातील तणाव वाढला आहे. अमेरिकेसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी आधीच रोखली आहे, जी जगाच्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे २०% पुरवठा करते. यामुळे पाकिस्तान, ब्रिटन, श्रीलंका आणि भारतासारख्या देशांमधील तेल आणि वायूचे संकट अधिकच गडद झाले आहे.

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Web Title: Crude oil prices rise as iran threatens bab el mandeb and hormuz strait see more details

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Published On: Jun 08, 2026 | 12:41 PM

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