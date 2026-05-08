Dabur Price Hike: महागाईचा भार ग्राहकांवर, टूथपेस्टपासून तेलापर्यंत डाबरच्या सर्वच वस्तू महागल्या

केवळ दोन दिवसांपूर्वीच, FMCG कंपन्या लवकरच आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर,FMCG क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Dabur ने आपल्या बहुतांश उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत.

Updated On: May 08, 2026 | 04:10 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • महागाईचा भार ग्राहकांवर
  • डाबरच्या सर्वच वस्तू महागल्या
  • किमतीत किती पडला फरक?
Dabur Price Hike: केवळ दोन दिवसांपूर्वीच, FMCG कंपन्या लवकरच आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर,FMCG क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Dabur ने आपल्या बहुतांश उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. वस्तू अधिक महाग करण्यासोबतच, कंपनीने आपल्या लहान आकाराच्या पॅक्सचे प्रमाणही आणखी कमी केले आहे. इराणमधील युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संकटामुळे एफएमसीजी उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे आणि या परिणामाचे प्रतिबिंब आता अखेर उत्पादनांच्या किमतींमध्ये उमटताना दिसत आहे. त्यामुळे महागाईचा दणका बसलेला पाहायला मिळत आहेत. नेमका किती फरक पडलाय? सामान्यांच्या खिशावर कशा प्रकारे परिणाम होणार समजून घेऊयात.

किमतीत किती पडला फरक?

डाबरचे जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी Global CEO, मोहित मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारतात व्यवसाय करणे अधिकाधिक खर्चिक होत आहे. उत्पादन खर्चात होत असलेल्या वाढीमुळे, कंपनीला उत्पादनांच्या किमती वाढवणे भाग पडले आहे. परिणामी, कंपनीने किमतींमध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत वाढ लागू केली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्या १० टक्क्यांची महागाई वाढ दिसून येत आहे, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या संपूर्ण उत्पादन श्रेणीवर होत आहे; परिणामी, कंपनीला ‘होम केअर’, ‘पर्सनल केअर’ आणि ‘हेल्थकेअर’ यांसारख्या सर्वच क्षेत्रांमधील उत्पादनांच्या किमती वाढवाव्या लागल्या आहेत.

GST कपातीचे लाभ लवकरच

मल्होत्रा ​​यांनी स्पष्ट केले की, जरी बहुतांश उत्पादनांच्या किमती वाढल्या असल्या, तरी GST कपातीचे लाभ जून तिमाहीपर्यंत दिसून येऊ लागतील. विशेषतः लहान पॅकमध्ये विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या बाबतीत हे दिसून येईल. पण उत्पादन खर्चात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे, या लहान पॅक्सच्या बाबतीतही थोडी तडजोड करावी लागली असून, त्यांचा आकार आणखी कमी करण्यात आला आहे. परिणामी, १० रुपये आणि २० रुपयांच्या पॅक्सचा आकार आता पूर्वीच्या तुलनेत थोडा लहान झाला आहे. असे असले तरी, यामुळे या पॅक्सचा आकार पुन्हा सप्टेंबरमधील GST कपातीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पातळीवर परतला आहे; कारण त्या वेळी ग्राहकांना लाभांचे हस्तांतरण करण्यासाठी आम्ही या पॅक्सचा आकार थोडा वाढवला होता.

कंपनीच्या नफ्यात १५% वाढ

मध्यपूर्वेतील संकटामुळे आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवत असल्याची घोषणा ‘डाबर’ने आज केली असली, तरी मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत १५% वाढ झाली आहे. मार्च तिमाहीतील कंपनीचा नफा ३६९ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे कंपनीने नमूद केले असून, हा आकडा गेल्या वर्षी नोंदवल्या गेलेल्या ३२० कोटी रुपयांच्या नफ्यापेक्षा अधिक आहे. तसेच, कंपनीच्या विक्रीतही ७% वाढ होऊन ती ३,०३८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

Published On: May 08, 2026 | 04:10 PM

