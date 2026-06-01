Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Debt Vs Investment Should You Pay Off Loan Early Or Invest See More Details

Home Loan, Car Loan लवकर संपवावे की Mutual Fund मध्ये SIP करावी? पर्सनल फायनान्सचा ‘हा’ सुवर्ण नियम जाणून घ्या

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

सगळ्या आयुष्यातल्या गोष्टींवर खर्च करुन होतो त्यानंतर हाती राहिलेल्या अतिरिक्त रकमेचं काय करावं असा प्रश्न पडतो. तेव्हा त्यांनी त्या पैशांचा वापर कर्ज फेडण्यासाठी करावा की भविष्यासाठी गुंतवणूक करावी? अनेकांचा असा समज असतो की, कर्ज जितक्या लवकर फेडले जाईल, तितके ते अधिक महत्त्वाचं असते.

(फोटो सौजन्य: pinterest)

(फोटो सौजन्य: pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Debt Vs Investment : प्रत्येक व्यक्तीला अनेकदा बऱ्याच मोठ्या प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं. जेव्हा सगळ्या आयुष्यातल्या गोष्टींवर खर्च करुन होतो त्यानंतर हाती राहिलेल्या अतिरिक्त रकमेचं काय करावं असा प्रश्न पडतो. तेव्हा त्यांनी त्या पैशांचा वापर कर्ज फेडण्यासाठी करावा की भविष्यासाठी गुंतवणूक करावी? अनेकांचा असा समज असतो की, कर्ज जितक्या लवकर फेडले जाईल, तितके ते अधिक महत्त्वाचं असते. याउलट, काही व्यक्ती डोक्यावर कर्ज असतानाही आपली गुंतवणूक मात्र सुरूच ठेवतात. वास्तविक पाहता, या प्रश्नाचे असे कोणतेही एकच निश्चित उत्तर नाही. योग्य निर्णय हा तुमच्या कर्जाचा व्याजदर आणि तुमची वैयक्तिक जोखीम घेण्याची क्षमता यांवर अवलंबून असतो. नेमकं काय कमी जास्त होऊ शकतं समजून घेऊयात.

पूर्वजांचे पैसे बँक किंवा विम्यात तसेच पडून आहेत? ‘अशी’ ट्रान्सफर करा बँक खात्यात हक्काची रक्कम

व्याजदर आणि परताव्याची तुलना

कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, तुमच्या कर्जावर लागू असलेला व्याजदर आणि तुमच्या गुंतवणुकीवर मिळणारा अपेक्षित परतावा यांचे मूल्यमापन करणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ, असे गृहीत धरा की तुमच्या वैयक्तिक कर्जाचा व्याजदर १४% आहे, तर तुमच्या गुंतवणुकीवर १०-१२% परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत, कर्ज फेडण्याला प्राधान्य देणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते; कारण कर्जावरील व्याजापोटी वाचणारी रक्कम ही, एक प्रकारे तुम्हाला मिळालेल्या ‘खात्रीशीर परताव्या’च्याच भाग आहे. त्यामुळे त्यावर लक्ष देणं आवश्यक आहे.

हाय इंटरेस्ट लोन

क्रेडिट कार्डवरील थकीत रक्कम, वैयक्तिक कर्जे आणि ज्यांचे EMIs महागडे असतात अशी कर्जे यांवर सामान्यतः व्याजदर खूप जास्त असतो. जर अशी कर्जे दीर्घकाळापर्यंत तशीच राहू दिली, तर ती तुमची आर्थिक स्थिरता कमकुवत करू शकतात. त्यामुळे, त्यांची परतफेड लवकरात लवकर केली पाहिजे. यांना महत्त्व देणं फार गरजेचं आहे. अन्यथा ते आपली स्थिती आणखी बिघडवू शकतात.

सर्वच कर्जे वाईट नसतात

गृहकर्जासारख्या कर्जांचे व्याजदर कमी असतात. शिवाय, या कर्जांवर करविषयक फायदेही मिळतात. जर तुमच्या गृहकर्जाचा व्याजदर ८% असेल आणि तुमच्या गुंतवणुकीमध्ये दीर्घकाळासाठी १२% पर्यंत परतावा देण्याची क्षमता असेल, तर तुम्ही तुमच्या कर्जाचे EMIs भरत असतानाच तुमची गुंतवणूकही सुरू ठेवू शकता.

गुंतवणूक थांबवू नका

अनेक लोकांना असे वाटते की, जोपर्यंत त्यांची सर्व थकीत कर्जे पूर्णपणे फेडली जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी गुंतवणूक करणे टाळावे. मात्र, हा एक गैरसमज आहे. उदाहरणार्थ, अशा एका व्यक्तीचा विचार करा, जी वयाच्या २८ व्या वर्षी गुंतवणूक सुरू करण्याऐवजी, पुढील १० वर्षे केवळ कर्जे फेडण्यातच घालवते. असे केल्याने, ती व्यक्ती ‘चक्रवाढ व्याजाच्या’ प्रचंड फायद्यांना मुकण्याचा धोका पत्करते.

लवकर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करा

जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या २८ व्या वर्षी दरमहा ₹१५,००० ची ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ (SIP) सुरू केली आणि त्यावर सरासरी १२% वार्षिक परतावा मिळवला, तर ३० वर्षांच्या कालावधीत ती व्यक्ती मोठी संपत्ती उभारू शकते. जितक्या लवकर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली जाईल, तितकाच ‘चक्रवाढ व्याजाच्या’ जादूला काम करण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो.

सर्वात उत्तम दृष्टिकोन कोणता?

सर्वप्रथम, तुमच्या सहा महिन्यांच्या खर्चाएवढा Emergency Fund तयार करा. त्यानंतर, जास्त व्याजदर असलेल्या कर्जांची त्वरित परतफेड करण्यास महत्त्व द्या. त्याच वेळी अगदी ती रक्कम लहान असली तरीही गुंतवणूक करणे सुरूच ठेवा. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे दरमहा ₹३०,००० ची अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध असेल, तर तुम्ही त्यातील ₹२०,००० कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरू शकता आणि उर्वरित ₹१०,००० ची SIP मध्ये गुंतवणूक करू शकता. यामुळे तुमची गुंतवणुकीची वाटचाल खंडित न होता, तुमचे कर्ज हळूहळू कमी होत जाईल.

कर्जाची परतफेड करणे आणि योग्य वेळी गुंतवणूक करणे या दोन्ही गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत. जर एखाद्या कर्जाचा व्याजदर जास्त असेल, तर त्याची शक्य तितक्या लवकर परतफेड करणे शहाणपणाचे ठरते. तथापि, केवळ कर्जाची परतफेड करण्याच्या उद्देशाने आपली गुंतवणूक पूर्णपणे थांबवणे, हा आर्थिकदृष्ट्या योग्य निर्णय मानला जात नाही. सर्वात उत्तम रणनीती म्हणजे, जास्त व्याजदर असलेले कर्ज कमी करणे सुरू ठेवतानाच, आपल्या गुंतवणुकीचा वेगही कायम राखणे.

सरकारकडून थेट अल्टिमेटम! 30 दिवसांत गॅस कनेक्शनचे ‘हे’ काम पूर्ण करा! अन्यथा 1 जुलैपासून LPG सिलिंडर मिळणे होईल बंद 

Web Title: Debt vs investment should you pay off loan early or invest see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 04:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पूर्वजांचे पैसे बँक किंवा विम्यात तसेच पडून आहेत? ‘अशी’ ट्रान्सफर करा बँक खात्यात हक्काची रक्कम
1

पूर्वजांचे पैसे बँक किंवा विम्यात तसेच पडून आहेत? ‘अशी’ ट्रान्सफर करा बँक खात्यात हक्काची रक्कम

सरकारकडून थेट अल्टिमेटम! 30 दिवसांत गॅस कनेक्शनचे ‘हे’ काम पूर्ण करा! अन्यथा 1 जुलैपासून LPG सिलिंडर मिळणे होईल बंद
2

सरकारकडून थेट अल्टिमेटम! 30 दिवसांत गॅस कनेक्शनचे ‘हे’ काम पूर्ण करा! अन्यथा 1 जुलैपासून LPG सिलिंडर मिळणे होईल बंद

पुन्हा वाढल्या… LPG सिलिंडरच्या किमती दुप्पट; जानेवारीपासून 7 वेळा दरवाढ, जाणून घ्या ताजे दर
3

पुन्हा वाढल्या… LPG सिलिंडरच्या किमती दुप्पट; जानेवारीपासून 7 वेळा दरवाढ, जाणून घ्या ताजे दर

पुढील आठवड्यात Share Market मध्ये तेजी येणार की मंदी? ‘हे’ मोठे घटक ठरवणार मार्केटची पुढची दिशा
4

पुढील आठवड्यात Share Market मध्ये तेजी येणार की मंदी? ‘हे’ मोठे घटक ठरवणार मार्केटची पुढची दिशा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Home Loan, Car Loan लवकर संपवावे की Mutual Fund मध्ये SIP करावी? पर्सनल फायनान्सचा ‘हा’ सुवर्ण नियम जाणून घ्या

Home Loan, Car Loan लवकर संपवावे की Mutual Fund मध्ये SIP करावी? पर्सनल फायनान्सचा ‘हा’ सुवर्ण नियम जाणून घ्या

Jun 01, 2026 | 04:05 PM
वैचारिक लढा सुरूच राहील, मी किंचितही मागे हटणार नाही; विकास लवांडे यांचा निर्धार

वैचारिक लढा सुरूच राहील, मी किंचितही मागे हटणार नाही; विकास लवांडे यांचा निर्धार

Jun 01, 2026 | 04:04 PM
या आहेत जगातील ‘सर्वात वेगवान’ सुपरकार! स्पीड रेकॉर्ड पाहून व्हाल थक्क

या आहेत जगातील ‘सर्वात वेगवान’ सुपरकार! स्पीड रेकॉर्ड पाहून व्हाल थक्क

Jun 01, 2026 | 03:58 PM
चित्रपटातील किसिंग सीन खरे असतात का? पडद्यामागचं सत्य जाणून घ्या

चित्रपटातील किसिंग सीन खरे असतात का? पडद्यामागचं सत्य जाणून घ्या

Jun 01, 2026 | 03:55 PM
“राहील तुझी आई म्हणून…” धाकट्या लेकाच्या 10व्या वाढदिवसानिमित्त जिनिलीया देशमुखची हृदयस्पर्शी पोस्ट! रितेश देशमुख म्हणाला,…

“राहील तुझी आई म्हणून…” धाकट्या लेकाच्या 10व्या वाढदिवसानिमित्त जिनिलीया देशमुखची हृदयस्पर्शी पोस्ट! रितेश देशमुख म्हणाला,…

Jun 01, 2026 | 03:53 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Local Body Election : ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर

Local Body Election : ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर

Jun 01, 2026 | 03:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM