वैचारिक लढा सुरूच राहील, मी किंचितही मागे हटणार नाही; विकास लवांडे यांचा निर्धार

इंदापूर : “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे; जो त्याचे प्राशन करतो तो घुरघुरल्याशिवाय राहत नाही. याच विचारांचा आधार घेत मी सामाजिक आणि वैचारिक प्रश्न उपस्थित केले, त्यामुळेच माझ्यावर नियोजित पद्धतीने हल्ला झाला,” असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला. मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहाला गुरुवारी (दि.२८) दिलेल्या भेटीदरम्यान ते बोलत होते. “आपण कोणत्याही व्यक्तीच्या जाती-धर्माच्या विरोधात नाही. हा पूर्णपणे वैचारिक लढा आहे आणि तो शेवटपर्यंत सुरू राहील. कितीही प्रकार माझ्यासोबत घडले तरी मी किंचितही मागे हटणार नाही,” असा निर्धार लवांडे यांनी
व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले की, “मी अनेक सामाजिक, वैचारिक प्रश्न माध्यमांतून आणि सोशल मीडियावर मांडले आहेत, मात्र त्यावर उत्तर देण्याऐवजी माझ्याविरोधात खोटी फिर्याद दाखल करण्यात आली. वारकरी परिषदेत मला मिळालेल्या समर्थनानंतरच माझ्यावर आरोपांची मालिका सुरू झाली आणि त्यानंतर नियोजित कार्यक्रमानंतर हल्ला झाला,” असा दावा त्यांनी केला.
यावेळी त्यांनी समाजातील वाढत्या विभाजनाबाबत चिंता व्यक्त केली. “आज समाजात माणूस माणसात राहिलेला नाही, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत प्रश्न विचारणे आणि सत्य मांडणे हेच माझे काम आहे,” असे ते म्हणाले.
कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांनीही विविध मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली. तालुका कार्याध्यक्ष महारुद्र पाटील म्हणाले की, “२०१४ पासून देशात धर्माच्या नावावर वेगवेगळे प्रकार सुरू आहेत. समाजात जागृती करणाऱ्यांना दडपण्याचा प्रयत्न होत असून, तो वेळीच थांबवला नाही तर भविष्य अंधकारमय होईल.”
पक्षाचे प्रशिक्षण विभाग राज्य प्रमुख ॲड. राहुल मखरे यांनी आरोप केला की, “महापुरुषांच्या विचारांवर काम करणाऱ्यांवर हल्ले करून त्याचे व्हिडिओ प्रसारित केले जात आहेत. समाजात भीती निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अन्याय करणाऱ्यांऐवजी अन्याय झालेल्यांवरच गुन्हे दाखल केले जात आहेत.”
कार्यक्रमास पक्षाचे तालुका कार्याध्यक्ष महारुद्र पाटील, शहराध्यक्ष ॲड. ईनायतअली काझी, अक्षय कोकाटे, संजय कांबळे, नितीन देशमाने, डॉ. रियाज पठाण, निहाल पठाण, आय्याज शेख, सुरज धाईंजे, अक्षय मखरे, रोहित मखरे, आझाद सय्यद, नागेश भोसले, अल्ताफ मोमीन, अभिजित चव्हाण, अजय पारसे यांच्यासह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. याप्रसंगी विकास लवांडे यांचा सत्कार करण्यात आला.