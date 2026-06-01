Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

वैचारिक लढा सुरूच राहील, मी किंचितही मागे हटणार नाही; विकास लवांडे यांचा निर्धार

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

आपण कोणत्याही व्यक्तीच्या जाती-धर्माच्या विरोधात नाही. हा पूर्णपणे वैचारिक लढा आहे आणि तो शेवटपर्यंत सुरू राहील, असं विकास लवांडे यांनी म्हटले आहे.

वैचारिक लढा सुरूच राहील, मी किंचितही मागे हटणार नाही; विकास लवांडे यांचा निर्धार

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

इंदापूर : “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे; जो त्याचे प्राशन करतो तो घुरघुरल्याशिवाय राहत नाही. याच विचारांचा आधार घेत मी सामाजिक आणि वैचारिक प्रश्न उपस्थित केले, त्यामुळेच माझ्यावर नियोजित पद्धतीने हल्ला झाला,” असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला. मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहाला गुरुवारी (दि.२८) दिलेल्या भेटीदरम्यान ते बोलत होते. “आपण कोणत्याही व्यक्तीच्या जाती-धर्माच्या विरोधात नाही. हा पूर्णपणे वैचारिक लढा आहे आणि तो शेवटपर्यंत सुरू राहील. कितीही प्रकार माझ्यासोबत घडले तरी मी किंचितही मागे हटणार नाही,” असा निर्धार लवांडे यांनी
व्यक्त केला.

ते पुढे म्हणाले की, “मी अनेक सामाजिक, वैचारिक प्रश्न माध्यमांतून आणि सोशल मीडियावर मांडले आहेत, मात्र त्यावर उत्तर देण्याऐवजी माझ्याविरोधात खोटी फिर्याद दाखल करण्यात आली. वारकरी परिषदेत मला मिळालेल्या समर्थनानंतरच माझ्यावर आरोपांची मालिका सुरू झाली आणि त्यानंतर नियोजित कार्यक्रमानंतर हल्ला झाला,” असा दावा त्यांनी केला.

यावेळी त्यांनी समाजातील वाढत्या विभाजनाबाबत चिंता व्यक्त केली. “आज समाजात माणूस माणसात राहिलेला नाही, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत प्रश्न विचारणे आणि सत्य मांडणे हेच माझे काम आहे,” असे ते म्हणाले.

कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांनीही विविध मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली. तालुका कार्याध्यक्ष महारुद्र पाटील म्हणाले की, “२०१४ पासून देशात धर्माच्या नावावर वेगवेगळे प्रकार सुरू आहेत. समाजात जागृती करणाऱ्यांना दडपण्याचा प्रयत्न होत असून, तो वेळीच थांबवला नाही तर भविष्य अंधकारमय होईल.”

पक्षाचे प्रशिक्षण विभाग राज्य प्रमुख ॲड. राहुल मखरे यांनी आरोप केला की, “महापुरुषांच्या विचारांवर काम करणाऱ्यांवर हल्ले करून त्याचे व्हिडिओ प्रसारित केले जात आहेत. समाजात भीती निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अन्याय करणाऱ्यांऐवजी अन्याय झालेल्यांवरच गुन्हे दाखल केले जात आहेत.”

हे सुद्धा वाचा : पुणे विधानपरिषद उमेदवारीवरून मोठा गोंधळ, विक्रम काकडेंना मिळाली उमेदवारी तर सुनील टिंगरेंची बंडखोरी

कार्यक्रमास पक्षाचे तालुका कार्याध्यक्ष महारुद्र पाटील, शहराध्यक्ष ॲड. ईनायतअली काझी, अक्षय कोकाटे, संजय कांबळे, नितीन देशमाने, डॉ. रियाज पठाण, निहाल पठाण, आय्याज शेख, सुरज धाईंजे, अक्षय मखरे, रोहित मखरे, आझाद सय्यद, नागेश भोसले, अल्ताफ मोमीन, अभिजित चव्हाण, अजय पारसे यांच्यासह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. याप्रसंगी विकास लवांडे यांचा सत्कार करण्यात आला.

Web Title: Vikas lawande spokesperson for sharad pawars ncp has expressed his determination

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 04:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत
1

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत

“भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आश्रयाशिवाय अवैध दारू व्यवसाय शक्य नाही”; राष्ट्रवादीच्या रोहन सुरवसे पाटलांचा आरोप
2

“भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आश्रयाशिवाय अवैध दारू व्यवसाय शक्य नाही”; राष्ट्रवादीच्या रोहन सुरवसे पाटलांचा आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
St Mahamandal : एसटी महामंडळाचा मोठा बदल! 2035 पर्यंत 80% आणि 2047 पर्यंत संपूर्ण ताफा ई-बसेसचा

St Mahamandal : एसटी महामंडळाचा मोठा बदल! 2035 पर्यंत 80% आणि 2047 पर्यंत संपूर्ण ताफा ई-बसेसचा

Jun 01, 2026 | 04:52 PM
पेट्रोल-डिझेल शिवाय हे पाच इंधनाचे पर्याय! काहींवर संशोधन सुरु

पेट्रोल-डिझेल शिवाय हे पाच इंधनाचे पर्याय! काहींवर संशोधन सुरु

Jun 01, 2026 | 04:52 PM
मनोज बाजपेयींचा महागाईवर मोठा इशारा; सामान्य जनतेला दिला ‘हा’ महत्त्वाचा सल्ला

मनोज बाजपेयींचा महागाईवर मोठा इशारा; सामान्य जनतेला दिला ‘हा’ महत्त्वाचा सल्ला

Jun 01, 2026 | 04:48 PM
RCB च्या जल्लोषादरम्यान कृणालने थेट 2 ऐवजी दाखवली…; ‘त्या’ कृतीवर चिडला Virat Kohli, पहा Video

RCB च्या जल्लोषादरम्यान कृणालने थेट 2 ऐवजी दाखवली…; ‘त्या’ कृतीवर चिडला Virat Kohli, पहा Video

Jun 01, 2026 | 04:45 PM
Team India Schedule: IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? रोहित-विराट पुन्हा मैदानात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Team India Schedule: IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? रोहित-विराट पुन्हा मैदानात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Jun 01, 2026 | 04:42 PM
11th Admission 2026: अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी अंतिम टप्प्यात; ‘या’ तारखेपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन!

11th Admission 2026: अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी अंतिम टप्प्यात; ‘या’ तारखेपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन!

Jun 01, 2026 | 04:36 PM
समस्या तातडीने सोडवा, अन्यथा निलंबनाची कारवाई करणार; प्रताप सरनाईकांचा देवगड आगारातील अधिकाऱ्यांना इशारा

समस्या तातडीने सोडवा, अन्यथा निलंबनाची कारवाई करणार; प्रताप सरनाईकांचा देवगड आगारातील अधिकाऱ्यांना इशारा

Jun 01, 2026 | 04:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM