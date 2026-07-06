Maya Tata: कोण आहेत 37 वर्षीय माया टाटा? टाटा समूहाच्या व्यवसायाची सूत्रे घेणार हाती

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं
माया टाटा ३७ वर्षांच्या असून त्या दिवंगत रतन टाटा यांची भाची आणि नोएल टाटा यांची कन्या आहे. पूर्वी टाटा डिजिटलमध्ये कार्यरत होत्या, जिथून त्यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. त्यांनी टाटा कॅपिटलमध्येही काम केले आहे. वेस्टसाइडच्या विकासाला चालना देण्यासाठी त्या डिजिटल कॉमर्स, ग्राहक संपादन आणि ऑनलाइन रिटेलमधील आपल्या अनुभवाचा उपयोग करतील. ईटीच्या वृत्तानुसार, हा निर्णय त्यांचे वडील नोएल टाटा यांच्या प्रभावामुळे घेतला गेला असल्याचे मानले जाते. नोएल टाटा हे ट्रेंटचे अध्यक्ष असून या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत.
माया टाटा या टाटा ट्रस्ट्सचे नवीन अध्यक्ष नोएल टाटा आणि आलू मिस्त्री यांच्या कन्या आणि दिवंगत रतन टाटा यांच्या भाची आहेत. ३७ वर्षीय टाटा यांनी परदेशात आपले शिक्षण पूर्ण केले असून त्यानंतर टाटा ग्रुपमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. त्यांनी प्रसिद्ध ब्रिटिश बिझनेस स्कूल, बेज बिझनेस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले असून वॉर्विक विद्यापीठाची पदवीही मिळवली आहे.
वेस्टसाइड टाटांच्या कंपनी ट्रेंटच्या महसुलात अंदाजे ४०% योगदान देते आणि युएईमध्ये आपले पहिले स्टोअर उघडल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पण माया टाटा यांच्या व्यवसायातील प्रवेशावर ट्रेंटने अद्याप अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही.
अलीकडच्या काळात, माया टाटा यांच्याशी संबंधित अनेक वृत्तांमध्ये असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, टाटा डिजिटलमधील पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर, त्या टाटा समूहाच्या इतर कंपन्यांमध्ये विविध पदांची चाचपणी करत आहेत. ट्रेंट आणि टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स हे प्रमुख दावेदार होते. माया टाटा यांचे भाऊ, नेव्हिल, ट्रेंटच्या स्टार बाजार या हायपरमार्केट व्यवसायाचे प्रमुख आहेत. त्यांची बहीण, लिआ, ताज चेन चालवते. नोएल टाटा यांची तीन मुले टाटा सन्सची बहुसंख्य होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सच्या अंतर्गत लहान संस्थांच्या संचालक मंडळावर आहेत. नेव्हिल सर दोराबजी टाटा ट्रस्टच्या संचालक मंडळावरही कार्यरत आहेत.
वेस्टसाइडबद्दल बोलायचे झाल्यास, नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत, ट्रेंटने दरवर्षी अंदाजे ५० नवीन वेस्टसाइड स्टोअर्स उघडण्याची योजना जाहीर केली. गेल्या तीन वर्षांत उघडलेल्या ४८ स्टोअर्सच्या तुलनेत ही एक लक्षणीय वाढ आहे. केवळ २०२६ या आर्थिक वर्षातच वेस्टसाइड ५२ स्टोअर्सची भर घालणार आहे.
अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसंती मिळवणारा रिटेल ब्रँड विकसित करण्याच्या टाटा ट्रेंटच्या ध्येयात माया देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. ट्रेंट वेस्टसाइड, ज्युडिओ आणि स्टार बाजार चालवते, ज्यांची ३२१ शहरांमध्ये १७.७ दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्रात १,२८६ दुकाने पसरलेली आहेत.
Gautam Adani यांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टात फौजदारी आरोप का हटवले? DoJ ने सांगितली 6 मोठी कारणं