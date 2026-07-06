सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maya Tata: कोण आहेत 37 वर्षीय माया टाटा? टाटा समूहाच्या व्यवसायाची सूत्रे घेणार हाती

Updated On: Jul 06, 2026 | 11:53 AM IST
जाहिरात
सारांश

टाटा समूहाचे प्रमुख नोएल टाटा यांची मुलगी आणि दिवंगत रतन टाटा यांची भाची माया टाटा सध्या कॉर्पोरेट जगतात प्रचंड चर्चेत आहेत. ३७ वर्षीय माया टाटा यांच्यावर टाटा समूहाच्या रिटेल व्यवसायातील दिग्गज ब्रँड 'वेस्टसाइड'च्या डिजिटल आणि आंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटिंगचे नेतृत्व करण्याची मोठी जबाबदारी सोपवली जात आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कोण आहेत 37 वर्षीय माया टाटा?
  • टाटा समूहाच्या व्यवसायाची सूत्रे घेणार हाती
  • ट्रेंटमध्ये वेस्टसाइडची महत्त्वपूर्ण भूमिका
Maya Tata: टाटा ग्रुपबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आतापर्यंतचा एक मोठा बदल होत आहे. माया टाटा, एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. एका वृत्तानुसार, टाटा ग्रुपची कंपनी असलेल्या ट्रेंटची आघाडीची फॅशन रिटेल चेन, वेस्टसाइड्सच्या परदेशी ई-कॉमर्स मार्केटिंगची जबाबदारी माया टाटा सांभाळणार आहेत. ही नवीन जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या माया टाटा यांनी यापूर्वी ग्रुपमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे.

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

माया टाटा यांना ही जबाबदारी दिली जाणार

माया टाटा ३७ वर्षांच्या असून त्या दिवंगत रतन टाटा यांची भाची आणि नोएल टाटा यांची कन्या आहे. पूर्वी टाटा डिजिटलमध्ये कार्यरत होत्या, जिथून त्यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. त्यांनी टाटा कॅपिटलमध्येही काम केले आहे. वेस्टसाइडच्या विकासाला चालना देण्यासाठी त्या डिजिटल कॉमर्स, ग्राहक संपादन आणि ऑनलाइन रिटेलमधील आपल्या अनुभवाचा उपयोग करतील. ईटीच्या वृत्तानुसार, हा निर्णय त्यांचे वडील नोएल टाटा यांच्या प्रभावामुळे घेतला गेला असल्याचे मानले जाते. नोएल टाटा हे ट्रेंटचे अध्यक्ष असून या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत.

माया टाटा कोण आहेत?

माया टाटा या टाटा ट्रस्ट्सचे नवीन अध्यक्ष नोएल टाटा आणि आलू मिस्त्री यांच्या कन्या आणि दिवंगत रतन टाटा यांच्या भाची आहेत. ३७ वर्षीय टाटा यांनी परदेशात आपले शिक्षण पूर्ण केले असून त्यानंतर टाटा ग्रुपमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. त्यांनी प्रसिद्ध ब्रिटिश बिझनेस स्कूल, बेज बिझनेस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले असून वॉर्विक विद्यापीठाची पदवीही मिळवली आहे.

ट्रेंटमध्ये वेस्टसाइडची महत्त्वपूर्ण भूमिका

वेस्टसाइड टाटांच्या कंपनी ट्रेंटच्या महसुलात अंदाजे ४०% योगदान देते आणि युएईमध्ये आपले पहिले स्टोअर उघडल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पण माया टाटा यांच्या व्यवसायातील प्रवेशावर ट्रेंटने अद्याप अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही.

अगोदरच संकेत

अलीकडच्या काळात, माया टाटा यांच्याशी संबंधित अनेक वृत्तांमध्ये असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, टाटा डिजिटलमधील पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर, त्या टाटा समूहाच्या इतर कंपन्यांमध्ये विविध पदांची चाचपणी करत आहेत. ट्रेंट आणि टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स हे प्रमुख दावेदार होते. माया टाटा यांचे भाऊ, नेव्हिल, ट्रेंटच्या स्टार बाजार या हायपरमार्केट व्यवसायाचे प्रमुख आहेत. त्यांची बहीण, लिआ, ताज चेन चालवते. नोएल टाटा यांची तीन मुले टाटा सन्सची बहुसंख्य होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सच्या अंतर्गत लहान संस्थांच्या संचालक मंडळावर आहेत. नेव्हिल सर दोराबजी टाटा ट्रस्टच्या संचालक मंडळावरही कार्यरत आहेत.

ट्रेंटची ३२१ शहरांमध्ये १,२८६ स्टोअर्स

वेस्टसाइडबद्दल बोलायचे झाल्यास, नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत, ट्रेंटने दरवर्षी अंदाजे ५० नवीन वेस्टसाइड स्टोअर्स उघडण्याची योजना जाहीर केली. गेल्या तीन वर्षांत उघडलेल्या ४८ स्टोअर्सच्या तुलनेत ही एक लक्षणीय वाढ आहे. केवळ २०२६ या आर्थिक वर्षातच वेस्टसाइड ५२ स्टोअर्सची भर घालणार आहे.
अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसंती मिळवणारा रिटेल ब्रँड विकसित करण्याच्या टाटा ट्रेंटच्या ध्येयात माया देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. ट्रेंट वेस्टसाइड, ज्युडिओ आणि स्टार बाजार चालवते, ज्यांची ३२१ शहरांमध्ये १७.७ दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्रात १,२८६ दुकाने पसरलेली आहेत.

Gautam Adani यांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टात फौजदारी आरोप का हटवले? DoJ ने सांगितली 6 मोठी कारणं

Web Title: Who is maya tata new role in trent westside digital marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 11:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad News: धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईचा फज्जा? केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर; नागरिकांची चिंता वाढली
1

Raigad News: धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईचा फज्जा? केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर; नागरिकांची चिंता वाढली

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं
2

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाचे वाचले 1.90 लाख कोटी रुपये; शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा
3

सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाचे वाचले 1.90 लाख कोटी रुपये; शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा

Gautam Adani यांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टात फौजदारी आरोप का हटवले? DoJ ने सांगितली 6 मोठी कारणं
4

Gautam Adani यांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टात फौजदारी आरोप का हटवले? DoJ ने सांगितली 6 मोठी कारणं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maya Tata: कोण आहेत 37 वर्षीय माया टाटा? टाटा समूहाच्या व्यवसायाची सूत्रे घेणार हाती

Maya Tata: कोण आहेत 37 वर्षीय माया टाटा? टाटा समूहाच्या व्यवसायाची सूत्रे घेणार हाती

Jul 06, 2026 | 11:53 AM
Mumbai Pune Expr: पुणे-मुंबई प्रवास पूर्णपणे टाळा, बेत पुढे ढकला!पुढील आदेशापर्यंत वाहतूक ठप्प, पाहा मार्गदर्शक सूचना

Mumbai Pune Expr: पुणे-मुंबई प्रवास पूर्णपणे टाळा, बेत पुढे ढकला!पुढील आदेशापर्यंत वाहतूक ठप्प, पाहा मार्गदर्शक सूचना

Jul 06, 2026 | 11:46 AM
गौरव मोरेच्या घरी पोहोचला बॉलिवूडचा सुपरस्टार; गौरवने केलेल्या ‘त्या’ कृतीची जोरदार चर्चा, नेटकरी म्हणाले, ‘जिंकलंस भावा’

गौरव मोरेच्या घरी पोहोचला बॉलिवूडचा सुपरस्टार; गौरवने केलेल्या ‘त्या’ कृतीची जोरदार चर्चा, नेटकरी म्हणाले, ‘जिंकलंस भावा’

Jul 06, 2026 | 11:40 AM
Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदरमध्ये भीषण दुर्घटना! २४व्या मजल्यावरून सिमेंट ब्लॉक कोसळला; महिलेसह चार जण जखमी

Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदरमध्ये भीषण दुर्घटना! २४व्या मजल्यावरून सिमेंट ब्लॉक कोसळला; महिलेसह चार जण जखमी

Jul 06, 2026 | 11:40 AM
Dal Recipes: रोज तीच डाळ खाऊन कंटाळलात? मग झटपट बनवा या 5 चविष्ट रेसिपी

Dal Recipes: रोज तीच डाळ खाऊन कंटाळलात? मग झटपट बनवा या 5 चविष्ट रेसिपी

Jul 06, 2026 | 11:30 AM
Delhi Crime: लग्नाच्या अवघ्या अडीच महिन्यांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; कुटुंबीयांचा हत्येचा आरोप

Delhi Crime: लग्नाच्या अवघ्या अडीच महिन्यांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; कुटुंबीयांचा हत्येचा आरोप

Jul 06, 2026 | 11:29 AM
Karjat Lonavala Landslide: मुसळधार पावसाचा रेल्वेला फटका; कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प, इतर मार्गांवर विलंब

Karjat Lonavala Landslide: मुसळधार पावसाचा रेल्वेला फटका; कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प, इतर मार्गांवर विलंब

Jul 06, 2026 | 11:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा