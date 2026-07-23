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IND VS ZIM Live: नुसता कहर! झिम्बाब्वेचा संघ १२५ रन्समध्ये गारद; भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर

Updated On: Jul 23, 2026 | 06:23 PM IST
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सारांश

झिम्बाब्वे संघाकडून ब्रायन बेनेट आणि बेन करन यांनी फलंदाजीची सुरुवात केली. मात्र दोन्ही फलंदाज चांगली सुरुवात करू शकले नाहीत. बेन करनने 10 रन्सची खेळी केली. तर ब्रायन बेनेट शून्यावर आउट झाला.

IND VS ZIM Live: नुसता कहर! झिम्बाब्वेचा संघ १२५ रन्समध्ये गारद; भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर

IND Vs ZIM Live Streaming (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • श्रेयस अय्यरचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 
  • मयंक यादवने घेतल्या 2 विकेट्स 
  • भारताने केली अत्यातन अचूक गोलंदाजी 
India Vs Zimbabwe 1st T20 Live Updates: आजपासून भारत अन् झिम्बाब्वे टी 20 सिरिज सुरू झाली आहे. आज पहिला सामना हरारे येथे खेळवला जात आहे. टॉस जिंकून कर्णधार श्रेयस अय्यरने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. भारतीय गोलंदाजांनी हा निर्णय योग्य असल्याचे दाखवून दिले. झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांना रोखून धरल्याचे पाहायला मिळाले. अखेर झिम्बाब्वेच्या संघाने भारताला 126 रन्सचे टार्गेट दिले आहे.

झिम्बाब्वेची फलंदाजी

झिम्बाब्वे संघाकडून ब्रायन बेनेट आणि बेन करन यांनी फलंदाजीची सुरुवात केली. मात्र दोन्ही फलंदाज चांगली सुरुवात करू शकले नाहीत. बेन करनने 10 रन्सची खेळी केली. तर ब्रायन बेनेट शून्यावर आउट झाला. त्यानंतर डिओन मायर्स खेळण्यासाठी आला. तो केवळ 6 रन्स करून आउट झाला. तर कर्णधार सिकंदर रझा देखील संघासाठी मोठी कामगिरी करू शकला नाही केवळ 4 रन्सवर तो आउट झाला. रायन बरीने 26 रन्सची खेळी करत संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. वेस्ली माधेवेरेने देखील 33 रन्सची महत्वाची खेळी केली.

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भारताची गोलंदाजी

भारतीय संघाच्या गोलंदाजांनी अत्यंत अचूक आणि भेदक गोलंदाजी केल्याचे पाहायला मिळाले. मयंक यादवने पॉवरप्लेमध्ये अचूक मारा करत 2 महत्वाच्या विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर भारताने अत्यंत चांगली गोलंदाजी केल्याचे पाहायला मिळाले. अशोक शर्माला या सामन्यात एकही विकेट प्राप्त करता आली नाही. प्रिन्स यादवने एक विकेट पटकावली. तसेच शिवम दुबेने 1 तर रवी बिश्नोईने एक विकेट घेतली.

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भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकूर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह आणि रिंकू सिंह

झिम्बाब्वे संघ: सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड इव्हान्स, वेस्ली मधवेरे, तादिवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाबदझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारावा, न्यूमन न्यामहुरी, मिल्टन तफा शुम्बा आणि शुम्बा.

Web Title: Zimbabwe team set 126 runs target to team india harare first t20 series

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Published On: Jul 23, 2026 | 06:23 PM

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