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No Added Sugar पाहून तुम्हीपण ज्यूस खरेदी करताय? सावध व्हा… FSSAI ने केला कंपन्यांचा पर्दाफाश, काय नेमकं प्रकरण?

Updated On: Jun 20, 2026 | 02:55 PM IST
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सारांश

पॅकेटबंद ज्यूस किंवा पेयांवर 'No Added Sugar' असा मोठा दावा पाहून वस्तू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने (FSSAI) महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. या कारवाईमुळे ग्राहकांची होणारी दिशाभूल थांबणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

FSSAI Action: आपण सहज दुकानात जातो आणि प्रोडक्टचं लेबल पाहतो लगेच वस्तू खरेदी करतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? या सगळ्यात आपण मोठा धोका खातो. हाच धोका FSSAI ने उघड केला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवर केल्या जाणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. प्राधिकरणाने ब्रँडिंग, लेबलिंग आणि उत्पादनासंबंधीच्या दाव्यांमधील कथित अनियमिततेबाबत उत्तरे मागण्यासाठी अनेक अन्न व्यवसाय चालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. कंपन्यांना आवश्यक सुधारणात्मक कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नेमकं काय आहे प्रकरण? समजून घेऊयात.

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No Added Sugar  ज्यूसबाबत प्रश्न

FSSAI ने ‘प्लक मँगो फ्रूट ज्यूस’च्या जाहिरात आणि लेबलिंगवर आक्षेप घेतला आहे. या उत्पादनात अतिरिक्त साखर नसल्याचा दावा केला जातो, तर त्याच्या घटकांमध्ये ५१% आंब्याचा गर आणि ४९% उसाचा रस असल्याचे नमूद आहे. यामुळे उत्पादनातील साखरेच्या प्रमाणाबाबत ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे.

‘नॅचरल पनीर’ छाननीखाली

FSSAI ने ‘नॅचरल पनीर’ या नावाने विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबतही नोटीस जारी केली आहे. प्राधिकरणाच्या मते, उत्पादनाच्या नावात ‘नॅचरल’ या शब्दाचा वापर नियमांशी विसंगत आहे. हे एक मिश्र अन्न असल्यामुळे, ‘नॅचरल’ या शब्दाच्या वापरामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते.

टोफूवरील कर्करोगविरोधी दावे नियमांविरोधात

FSSAI ने टोफू उत्पादनांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे उत्पादन १००% शाकाहारी, जीवनसत्त्वयुक्त आणि कर्करोगविरोधी गुणधर्म असलेले असल्याचा दावा करते. नियामकाचे म्हणणे आहे की, जीवनसत्त्वांचे प्रमाण नमूद केलेले नाही, तर कर्करोगविरोधी दावा हा रोगाशी संबंधित आहे, ज्याला परवानगी नाही.

१००% नैसर्गिक नूडल्सवर मोठी कारवाई

FSSAI ने मास्टरचो फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ‘रामेन नूडल्स’ला देखील दिशाभूल करणारे ठरवले आहे, कारण ते १००% नैसर्गिक आणि ताजे बनवलेले असल्याचा दावा करतात. फेरेरो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ‘किंडर जॉय कोटेड वेफर बिस्किट्स विथ कोको स्प्रेड्स’लाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे उत्पादन दुग्धजन्य पदार्थांनी समृद्ध असल्याचा दावा करते.

ग्राहकांना अचूक माहिती द्या

FSSAI नमूद करते की खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंग आणि जाहिरातींवरील दावे वैज्ञानिक तथ्ये आणि नियमांनुसार सुसंगत असले पाहिजेत. दिशाभूल करणारे दावे केवळ ग्राहकांना चुकीची माहिती देत ​​नाहीत, तर त्यांच्या खरेदीच्या निर्णयावरही प्रभाव टाकतात. सर्व संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांना लेबलिंग आणि जाहिरातींमधील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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Web Title: Fssai orders companies to remove no added sugar claim from juices see more details

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Published On: Jun 20, 2026 | 02:55 PM

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