Share Market News: शेअर बाजारात Stock Market अस्थिरतेचे वातावरण कायम असले तरी (IPO) बाजारातील उत्साह कमी झालेला दिसत नाही. देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरही गुंतवणूकदार नव्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 23 जुलै रोजी एकाच दिवशी तीन मेनबोर्ड कंपन्यांचे IPO खुले झाल्याने शेअर बाजारात एक नवी चर्चा सुरु झाली आहे.
आजपासून गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध झालेल्या IPOमध्ये इंडो-एमआयएम(Indo-MIM), लोहिया कॉर्प (Indo-MIM) आणि एक्सट्रानेट टेक्नॉलॉजीज (Extranet Technology) या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. या तिन्ही कंपन्या वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये कार्यरत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी विविध पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
यापैकी इंडो-एमआयएमचा IPO सर्वाधिक चर्चेत आहे. ग्रे मार्केटमध्ये या कंपनीच्या समभागांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. कंपनीने प्रति शेअर 461 ते 485 रुपयांचा किंमतपट्टा निश्चित केला असून, या इश्यूद्वारे मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारण्याची योजना आहे. याशिवाय काही विद्यमान भागधारकही आपल्या मालकीतील समभाग विक्रीसाठी आणत आहेत.
सध्याच्या ग्रे मार्केटमधील अंदाजानुसार इंडो-एमआयएमच्या IPOला सुमारे 180 रुपयांचा प्रीमियम मिळत आहे. हा कल कायम राहिल्यास कंपनीचा शेअर सुमारे 665 रुपयांच्या आसपास सूचीबद्ध होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे अल्पकालीन परताव्याची अपेक्षा असलेल्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष या इश्यूवर केंद्रित झाले आहे.
लोहिया कॉर्पनेही आजपासून आपला IPO खुला केला आहे. या इश्यूचा एकूण आकार सुमारे 1,101 कोटी रुपये आहे. कंपनीने प्रति शेअर 404 ते 425 रुपयांचा किंमतपट्टा निश्चित केला आहे.
या IPOचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात कोणतेही नवीन समभाग जारी केले जाणार नाहीत. विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले सर्व समभाग विद्यमान भागधारकांकडून ऑफर फॉर सेल (OFS) स्वरूपात आणले गेले आहेत. त्यामुळे या व्यवहारातून मिळणारी रक्कम कंपनीऐवजी संबंधित भागधारकांकडे जाणार आहे.
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ग्रे मार्केटमध्ये लोहिया कॉर्पच्या समभागांनाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या या IPOला सुमारे 35 रुपयांचा प्रीमियम मिळत असल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार कंपनीचा शेअर सूचीबद्ध होताना जवळपास 460 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. इंडो-एमआयएमच्या तुलनेत प्रीमियम कमी असला तरी बाजारातील एकूण वातावरण या इश्यूसाठी सकारात्मक मानले जात आहे.
आयटी क्षेत्रात (IT) कार्यरत असलेल्या एक्सट्रानेट टेक्नॉलॉजीजनेही आज आपला IPO गुंतवणूकदारांसाठी खुला केला आहे. या सार्वजनिक इश्यूद्वारे कंपनी सुमारे 166 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
या इश्यूमध्ये संपूर्ण निधी नवीन समभागांच्या माध्यमातून उभारला जाणार असल्याने मिळणारी रक्कम थेट कंपनीच्या विस्तार आणि विकासासाठी वापरली जाईल. कंपनीच्या माहितीनुसार हा निधी कर्जफेड, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हार्डवेअर खरेदी, दैनंदिन व्यावसायिक गरजा तसेच इतर कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी खर्च केला जाणार आहे. या IPOसाठी प्रति शेअर 120 ते 127 रुपयांचा किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे.
ग्रे मार्केटमध्ये या समभागाला सध्या सुमारे 17 रुपयांचा प्रीमियम मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सूचीबद्धतेच्या दिवशी शेअरची किंमत अंदाजे 144 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
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आज खुले झालेले तिन्ही IPO वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील असल्यामुळे गुंतवणूकदारांना विविध संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. ग्रे मार्केटमधील सकारात्मक संकेत उत्साहवर्धक असले तरी केवळ त्यावर आधारित गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. कंपनीची आर्थिक स्थिती, व्यवसायाची ताकद, भविष्यातील वाढीची क्षमता आणि त्यातील जोखीम यांचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. योग्य माहितीच्या आधारे केलेली गुंतवणूकच दीर्घकालीन लाभ मिळवून देऊ शकते.