CJP protest: ‘कॉकरोच पार्टी’ चा पहिला विजय! महिला मारहाण प्रकरणात DCP संदीप लांबा अडचणीत; सरकारकडून मोठी प्रशासकीय कारवाई

CJP protest: जंतर मंतर येथे सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) च्या निदर्शनादरम्यान एका महिला आंदोलकाला कानशिलात मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, दिल्ली पोलिसांचे अतिरिक्त डीसीपी (ईशान्य) संदीप लांबा यांना आंदोलनस्थळावरील कर्तव्यावरून हटवण्यात आले आहे. पोलीस सूत्रांनुसार, त्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी परत पाठवण्यात आले आहे. तथापि, या प्रकरणी पोलिसांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही.
सोमवारी, संसद मोर्चादरम्यान जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला. दरम्यान, अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा एका महिला आंदोलकाला कानशिलात मारत असल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने या घटनेवरून वाद निर्माण झाला.
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ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान या घटनेचा उल्लेख केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सार्वजनिक व्हिडिओमध्ये अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा कोणत्याही कारणाशिवाय एका महिलेला कानशिलात मारताना दिसत आहेत. त्यांनी न्यायालयाकडे त्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पोलिसांकडून उत्तर मागितले असून, त्यांना घटनेशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि इतर व्हिडिओ जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२० जुलै रोजी, सरन्यायाधीशांच्या ‘पार्लमेंट चलो’ मोर्चादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. या कारवाईनंतर, पोलिसांवर अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचा आरोप झाला, ज्यामुळे उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री सुमारे १० वाजता टॉल्स्टॉय मार्ग आणि पार्लमेंट मार्गाच्या चौकात एका जमावाने रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या (आरएएफ) दोन जवानांवर हल्ला केला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या ३५ सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये, एक जवान रस्त्यावर पडलेला दिसत असून काही लोक त्याला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करत आहेत. नंतर इतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही जवानांची सुटका केली. जखमी जवानांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) संबंधित कलमांनुसार एफआयआर दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. या घटनेमुळे पोलिसांच्या वर्तणुकीबाबत आणि नागरिकांशी संवादाच्या पद्धतीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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