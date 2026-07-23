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CGHS Pensioner Card: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! निवृत्तीनंतर CGHS सुविधा मिळवणे आता होणार आणखी सोपे

Updated On: Jul 23, 2026 | 03:22 PM IST
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सारांश

CGHS Pensioner Card: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतर आरोग्य सुविधा मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी होणार आहे. CGHS (Central Government Health Scheme) पेन्शनर कार्ड मिळवण्याची सुविधा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

CGHS Pensioner Card (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

CGHS Pensioner Card (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
  • डिजिटल माध्यमातून सुविधा
  • आरोग्य सेवांचा लाभ सहज उपलब्ध
Big Relief for Government Employees: केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. निवृत्तीनंतर आरोग्य सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि वेगवान होणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाने सीजीएचएस (CGHS) आणि भविष्य (Bhavishya) या दोन डिजिटल प्रणाली एकत्र जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे निवृत्तीच्या काळात करावी लागणारी कागदपत्रांची धावपळ कमी होणार आहे. तसेच अनेक माहिती पुन्हा पुन्हा भरावी लागण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (CGHS Pensioner Card)

निवृत्तीनंतर CGHS कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया होणार जलद

यापूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर CGHS कार्ड मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत होता. या प्रक्रियेत अनेक वेळा एकाच प्रकारची माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी द्यावी लागत असे. त्यामुळे अर्ज पूर्ण होण्यास वेळ लागत होता. आता भविष्य पोर्टलवर उपलब्ध असलेली निवृत्तीशी संबंधित माहिती थेट CGHS अर्ज प्रक्रियेसाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा तपशील भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

डिजिटल प्रणालीमुळे कागदपत्रांचे काम कमी होणार

नवीन सुविधेमुळे निवृत्तीशी संबंधित माहिती मंजूर झाल्यानंतर ती थेट संबंधित यंत्रणेकडे उपलब्ध होईल. त्यामुळे अनेक कागदपत्रे जमा करणे, वेगवेगळे तपशील अपलोड करणे आणि अर्जातील माहिती पुन्हा तपासणे यासारखी कामे कमी होतील. यामुळे केवळ वेळेची बचत होणार नाही, तर माहिती भरताना होणाऱ्या चुका आणि प्रक्रियेमधील विलंबही कमी होण्यास मदत होईल.

PAN क्रमांक ठरणार महत्त्वाचा दुवा

CGHS आणि भविष्य या दोन्ही प्रणालींमधील माहितीची पडताळणी करण्यासाठी पॅन क्रमांकाचा वापर महत्त्वाची ओळख म्हणून केला जाणार आहे. पॅनच्या माध्यमातून दोन्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्ममधील माहिती अचूकपणे जुळवली जाईल. यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत मिळेल.

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CGHS पेन्शनर कार्ड ऑनलाइन मिळणार

निवृत्तीची आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर आणि पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) तयार झाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांना आवश्यक शुल्क ऑनलाइन भरता येणार आहे. त्यानंतर CGHS पेन्शनर कार्ड तयार केले जाईल. विशेष म्हणजे, हे कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कार्डसाठी कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही.

आरोग्य सेवा मिळण्यात होणार सुधारणा

आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, या डिजिटल एकत्रीकरणामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. माहिती तपासणी, मंजुरी आणि पडताळणीसाठी लागणारा कालावधी कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच ऑनलाइन प्रणालीमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. परिणामी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक विलंब टाळता येईल.

जुन्या पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधाही कायम

या बदलानंतरही सध्याची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया बंद करण्यात आलेली नाही. ज्यांना पारंपरिक पद्धतीने अर्ज करायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. म्हणजेच निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार अर्ज करण्याचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला आहे.

CGHS योजनेत मिळतात अनेक आरोग्य सुविधा

CGHS ही केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी चालवली जाणारी महत्त्वाची आरोग्य योजना आहे. या योजनेअंतर्गत बाह्यरुग्ण उपचार, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला, रुग्णालयातील उपचार, वैद्यकीय तपासण्या, प्रसूती सेवा आणि औषधांची सुविधा मिळते. याशिवाय काही रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचाराची सुविधाही उपलब्ध आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत केलेल्या उपचारांचा खर्च परत मिळवण्याची तरतूदही या योजनेत आहे.

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निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल सुविधेचा नवा टप्पा

CGHS आणि भविष्य पोर्टलचे एकत्रीकरण हा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. या बदलामुळे निवृत्तीनंतर आरोग्य सेवांसाठी करावी लागणारी प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होईल. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या सुविधेची माहिती घेऊन त्याचा योग्य वापर केल्यास आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.

Web Title: Getting cghs benefits after retirement becomes easier

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Published On: Jul 23, 2026 | 03:21 PM

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