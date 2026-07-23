यापूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर CGHS कार्ड मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत होता. या प्रक्रियेत अनेक वेळा एकाच प्रकारची माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी द्यावी लागत असे. त्यामुळे अर्ज पूर्ण होण्यास वेळ लागत होता. आता भविष्य पोर्टलवर उपलब्ध असलेली निवृत्तीशी संबंधित माहिती थेट CGHS अर्ज प्रक्रियेसाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा तपशील भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
नवीन सुविधेमुळे निवृत्तीशी संबंधित माहिती मंजूर झाल्यानंतर ती थेट संबंधित यंत्रणेकडे उपलब्ध होईल. त्यामुळे अनेक कागदपत्रे जमा करणे, वेगवेगळे तपशील अपलोड करणे आणि अर्जातील माहिती पुन्हा तपासणे यासारखी कामे कमी होतील. यामुळे केवळ वेळेची बचत होणार नाही, तर माहिती भरताना होणाऱ्या चुका आणि प्रक्रियेमधील विलंबही कमी होण्यास मदत होईल.
CGHS आणि भविष्य या दोन्ही प्रणालींमधील माहितीची पडताळणी करण्यासाठी पॅन क्रमांकाचा वापर महत्त्वाची ओळख म्हणून केला जाणार आहे. पॅनच्या माध्यमातून दोन्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्ममधील माहिती अचूकपणे जुळवली जाईल. यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत मिळेल.
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निवृत्तीची आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर आणि पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) तयार झाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांना आवश्यक शुल्क ऑनलाइन भरता येणार आहे. त्यानंतर CGHS पेन्शनर कार्ड तयार केले जाईल. विशेष म्हणजे, हे कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कार्डसाठी कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही.
आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, या डिजिटल एकत्रीकरणामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. माहिती तपासणी, मंजुरी आणि पडताळणीसाठी लागणारा कालावधी कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच ऑनलाइन प्रणालीमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. परिणामी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक विलंब टाळता येईल.
या बदलानंतरही सध्याची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया बंद करण्यात आलेली नाही. ज्यांना पारंपरिक पद्धतीने अर्ज करायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. म्हणजेच निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार अर्ज करण्याचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला आहे.
CGHS ही केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी चालवली जाणारी महत्त्वाची आरोग्य योजना आहे. या योजनेअंतर्गत बाह्यरुग्ण उपचार, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला, रुग्णालयातील उपचार, वैद्यकीय तपासण्या, प्रसूती सेवा आणि औषधांची सुविधा मिळते. याशिवाय काही रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचाराची सुविधाही उपलब्ध आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत केलेल्या उपचारांचा खर्च परत मिळवण्याची तरतूदही या योजनेत आहे.
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CGHS आणि भविष्य पोर्टलचे एकत्रीकरण हा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. या बदलामुळे निवृत्तीनंतर आरोग्य सेवांसाठी करावी लागणारी प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होईल. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या सुविधेची माहिती घेऊन त्याचा योग्य वापर केल्यास आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.