  Pm Modi Varanasi Visit Women Reservation Vow And Amrit Bharat Train Launch

“महिला आरक्षणाचे ध्येय मी पूर्ण करणारच”; वाराणसीच्या भूमीतून पंतप्रधान मोदींचा नारी शक्तीला शब्द

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीत ६,३५० कोटींच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. महिला आरक्षण लागू करण्याचा निर्धार व्यक्त करतानाच त्यांनी काँग्रेस आणि सपावर जोरदार टीका केली.

Updated On: Apr 28, 2026 | 08:15 PM
वाराणसीच्या भूमीतून पंतप्रधान मोदींचा नारी शक्तीला शब्द (Photo Credit- X)

PM Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या वाराणसी दौऱ्यात ‘नारी शक्ती वंदन’ संमेलनाला संबोधित करताना महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत मोठा निर्धार व्यक्त केला. “लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळवून देणे हे आमचे सर्वोच्च ध्येय आहे आणि मी हे ध्येय पूर्ण करूनच राहणार,” अशा शब्दांत मोदींनी महिलांना आश्वस्त केले. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते वाराणसीत सुमारे ६,३५० कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यात आली.

दिव्य शक्तींच्या भूमीवर नारी शक्तीचा जागर

आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना पंतप्रधान म्हणाले की, “आमची काशी ही माता श्रृंगार गौरी, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी आणि गंगा मातेच्या दिव्य शक्तींची भूमी आहे. आज या समागमाला माता-भगिनींनी उपस्थित राहून या प्रसंगाला अधिक दिव्य बनवले आहे. काशीचा खासदार आणि देशाचा पंतप्रधान म्हणून मला देशहिताचे मोठे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे.” यावेळी त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला.

“परिवारवादी पक्ष नारी शक्तीला घाबरले”; विरोधकांवर टीकास्त्र

महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांनी काँग्रेस, सपा, टीएमसी आणि डीएमके यांसारख्या विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, “हे परिवारवादी आणि तुष्टीकरण करणारे पक्ष नारी शक्तीला घाबरलेले आहेत. ग्राऊंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या मुली, ज्या आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नेतृत्व करत आहेत, त्या विधानसभा आणि संसदेत पोहोचल्या तर या घराणेशाही चालवणाऱ्या पक्षांचे नियंत्रण संपुष्टात येईल, ही भीती त्यांना सतावत आहे.” गेल्या ४० वर्षांपासून महिलांचे अधिकार लटकवून ठेवणाऱ्यांनी पुन्हा एकदा या कायद्याला ‘लाल झेंडा’ दाखवल्याची टीका त्यांनी केली.

३ कोटी भगिनी बनल्या ‘लखपति दीदी’

केंद्र सरकारच्या योजनांच्या केंद्रस्थानी महिला असल्याचे सांगत मोदींनी आकडेवारी सादर केली. २०१४ पासून आतापर्यंत:

  • १२ कोटींहून अधिक शौचालयांची निर्मिती.
  • ३० कोटींहून अधिक महिलांची बँक खाती उघडली.
  • २.५ कोटी घरांना वीज कनेक्शन आणि १२ कोटी घरांना नळाद्वारे पाणी पोहोचवले.
  • १० कोटी महिला बचत गटांशी जोडल्या गेल्या असून, आतापर्यंत ३ कोटी महिला ‘लखपति दीदी’ बनल्या आहेत.

युपी आणि महाराष्ट्र कनेक्टिव्हिटीला वेग

या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी दोन नवीन ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ गाड्यांना हिरवा कंदील दाखवला. यामध्ये बनारस-पुणे (हडपसर) आणि अयोध्या-मुंबई (एलटीटी) या गाड्यांचा समावेश आहे. “या गाड्यांमुळे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील कनेक्टिव्हिटी अधिक सुधारेल. आता मुंबई आणि पुणेकरांना अयोध्या धाम तसेच काशी विश्वनाथ धामला पोहोचण्यासाठी एक आधुनिक आणि जलद पर्याय उपलब्ध झाला आहे,” असे मोदींनी नमूद केले.

Published On: Apr 28, 2026 | 08:14 PM

