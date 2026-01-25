Gautam Adani Net Worth: अदानी समूहाला मोठा फटका! ‘या’ कारणांमुळे बाजारात अदानींची पडझड

Gautam Adani Net Worth: शुक्रवारी भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला, एकाच दिवसात त्यांच्या एकूण संपत्तीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली. अदानी एसईसी लाचखोरी प्रकरण समोर आल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स विकले. कथित फसवणूक आणि लाचखोरीप्रकरणी अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) ने समन्स जारी केल्याच्या बातमीने बाजारात खळबळ उडाली. या धक्क्यानंतर, गौतम अदानी देखील आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत खाली घसरले.
शुक्रवारच्या शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे, अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्या एकूण संपत्तीत ७.८६ अब्ज डॉलर्सची घट झाली. भारतीय चलनात अंदाजे ७,२०,०२,७०,९०,००० रुपयांपर्यंत तोटा झाला आहे. त्यामुळे अदानी यांची एकूण संपत्ती आता फक्त ७० अब्ज डॉलर्सवर आली आहे.
हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव
या वर्षात त्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे १४.५ अब्ज डॉलर्सने कमी झाली आहे. या घसरणीनंतर, गौतम अदानी आता जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत २४ व्या स्थानावर घसरले आहेत. आशियातील त्यांचे रँकिंग देखील मुकेश अंबानी आणि चीनचे झोंग शानशान यांच्यानंतर तिसऱ्या स्थानावर घसरले आहे.
शुक्रवारी अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये १३ टक्क्यांनी मोठी घसरण झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास पूर्णपणे डळमळीत झाला. या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे गौतम आणि सागर अदानी यांना समन्स बजावण्याची यूएस एसईसीची विनंती; म्हणजेच २६५ दशलक्ष डॉलर्सच्या लाचखोरी आणि फसवणूक प्रकरणासंदर्भात समन्स बजावण्यासाठी अमेरिकन न्यायालयाकडून परवानगी मागण्यात आली आहे. या बातमीमुळे जागतिक बाजारात अदानी समूहाबद्दल नकारात्मकता वाढली असून अदानी समूहाने हे सर्व आरोप स्पष्टपणे नाकारले आहेत, ते पूर्णपणे निराधार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध आहेत असे सांगितले.
हेही वाचा: PM Kisan Yojana: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढणार? फेब्रुवारीत खात्यात येणार ‘इतका’ हप्ता
गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाल्यामुळे बाजार मूल्यांकनाला मोठा फटका बसला. अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी अलिकडेच बाजारातून निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे, जसे की अदानी पॉवर, ज्याने ७५ कोटी रुपये उभारले, ज्यामध्ये एसबीआय आणि आयसीआयसीआय सारख्या प्रमुख बँकांनी प्रमुख गुंतवणूकदार म्हणून भाग घेतला.
अमेरिकन अभियोक्त्यांनी लावलेल्या आरोपांना उत्तर देताना अदानी समूहाने म्हटले आहे की ते नेहमीच कायद्याच्या चौकटीत काम करतात. समूहाने स्पष्ट केले आहे की ते कोणत्याही कायदेशीर कारवाईला तोंड देण्यास तयार आहे आणि भविष्यातील योजनांवर काम करत राहील. तज्ञांच्या मते, अशा मोठ्या कायदेशीर प्रकरणांचा समूहाच्या भविष्यातील विस्तार योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, कंपनीने लक्षणीय गुंतवणूक आणि चालू प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली आहे.